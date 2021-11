Emma Watson paljastaa, minkä Harry Potter -kohtauksen kuvaaminen tuntui epämiellyttävältä – kirjailijalta yllättävä kommentti

Emma Watsonin mukaan eräs kohtaus suositussa elokuvasarjassa sai hänen olonsa kiusaantuneeksi.

Emma Watson on näytellyt Hermione Grangeria kaikissa Harry Potter -elokuvissa.

Harry Potter -tähti Emma Watson muistelee tuoreessa haastattelussa kohtausta, jonka tekeminen tuntui hänestä ”epämiellyttävältä”.

Elokuvasarjan seitsemännessä osassa, Harry Potter ja Kuoleman varjelukset osa 1, on kohtaus, jossa Watsonin hahmo Hermione Granger ja Daniel Radcliffen näyttelemä Harry Potter jakavat herkän hetken teltassa.

Tunnetussa kohtauksessa Hermione ja Harry Potter ovat jääneet kahdestaan telttaan Ron Weasleyn ollessa kateissa, ja Harry Potter yrittää piristää Hermionea pyytämällä tätä tanssimaan tunnelmallisen radiokappaleen soidessa taustalla. He jakavat lyhyen herkän hetken, kunnes palaavat todellisuuteen.

Fanien mielipiteet jakava kohtaus on kiistanalainen, sillä se vihjaa, että Harryn ja Hermionen välillä olisi muutakin kuin ystävyyttä. Lisäksi kohtausta on kritisoitu, sillä sitä ei ole J.K. Rowlingin kirjassa, eikä kirjailija ole antanut ymmärtää, että heidän välillään olisi jotakin romanttista.

Emma Watson kertoo Hypable-sivuston haastattelussa tunteneensa olonsa kuvauksissa kiusalliseksi. Hän esitti huolensa jopa elokuvan tuottaja David Heymanille ja huomautti, ettei kohtausta ole kirjassa. Watsonista tuntui epämiellyttävältä vihjailla jotakin, vaikkakin hyvin hienovaraisesti.

Yllättäen kirjailija itse piti kohtauksesta. Rowlingin mukaan kohtaus näytti sen, mitä kaksikon välillä olisi voinut tapahtua.

– Itse asiassa pidin siitä kohtauksesta elokuvassa, koska se ilmaisi jotain, mitä en ollut sanonut, mutta mitä olin tuntenut, Rowling kertoi haastattelussa.

Harry Potter ja kuoleman varjelukset osa 1 ilmestyi vuonna 2010.

Kirjasarjassa Hermione päätyy lopulta menemään naimisiin Ron Weasleyn kanssa. Harry Potter puolestaan avioituu viimeisen kirjan lopussa Ron Weasleyn Ginny-siskon kanssa. Kirjailija on myöntänyt pohtineensa, olisiko tarinan loppu pitänyt kirjoittaa toisin ja olisiko Hermionen ja Harryn pitänyt rakastua.

– Jos olen täysin rehellinen, kulunut aika on auttanut minua näkemään asian toisin, Rowling sanoi vuonna 2014.

Brittiläisen J. K. Rowlingin luoma Harry Potter on niittänyt vuosien ajan valtavaa suosiota maailmalla. Potterin tarina on kerrottu seitsemässä kirjassa ja kahdeksassa elokuvassa, ja velhohahmolla on miljoonia intohimoisia faneja ympäri maailmaa.