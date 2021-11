Aki Palsanmäki ottaa kovat keinot käyttöön kesken huutokaupan – hulvaton näky saa yleisön ulvomaan naurusta

Aki Palsanmäen tempaus saa yleisön repeämään nauruun.

Tällä viikolla Suomen huutokauppakeisarissa Aki ja Heli Palsanmäki piipahtavat Tampereen teatterissa, jossa heitä on vastassa muun muassa Pirunpellosta tuttu näyttelijä Elina Rintala. Aki ja Heli tunnustautuvat suuriksi teatterin ystäviksi ja odotukset myytävien tavaroiden suhteen ovat korkealla.

Elina on tutkinut teatterin puvustamon kätköjä ja valikoinut myytäväksi jos jonkinlaista rooliasua. Elina esittelee Akille ja Helille erikoisen turripuvun, jota hän on käyttänyt Cats-musikaalissa. Aki on valmis maksamaan Elinan aarteista maksimissaan 130 euroa, mutta näyttelijä ei aio päästää huutokauppakeisaria helpolla hintaneuvotteluissa.

– Kyllä mä aattelin laittaa Akin koville, koska hänhän on pihi! Elina kertoo kameroille.

Elina ilmoittaa Akille haluavansa tavaroista 1500 euroa. Aki tyrmistyy hintaehdotuksesta ja huomauttaa, että vaatteet ovat haastavia myytäviä huutokaupassa. Elina tekee toisen tarjouksen.

– Noo… 800? Elina ehdottaa.

Aki huokaa syvään ja ilmoittaa maksavansa tavaroista 100 euroa. Parivaljakko vääntää hinnasta pitkään, eikä yhteistä säveltä tunnu löytyvän millään. Aki ilmoittaa, että 100 euroa on hänen viimeinen tarjouksensa. Myytävien tavaroiden pinosta poistetaan tuotteita ja Elina suostuu tarjoukseen.

Turripuku herättää hilpeyttä huutokaupassa, mutta asusta tarjotaan vain viisi euroa. Aki päättää tuoda vipinää huutokauppaan pukemalla turkin ylleen.

– Kyllähän kun meikäläinen heittää turkin päälle, niin se on ylväs näky.

Aki pukee turkin päällensä väärinpäin ja huiskuttelee häntää.

– Ai sä tykästyit, että se on noin päin! Heli nauraa.

Huutokaupan yleisö seuraa Akin touhuja nauraen. Aki toteaakin huutokaupan jälkeen kameroille, että yleisön ilahduttaminen oli tällä kertaa myyntihintaa tärkeämpää.

– Turkillahan ei tullut kuin 15 euroa rahaa, mutta raha ei ratkaissut tämän turkin myynnissä, vaan se, että ihmiset tuli hyvälle mielelle ja saatiin salissa naurua aikaan.

Tällä kaudella Huutokauppakeisarissa on nähty useita hillittömiä hetkiä. Muutama viikko sitten ”Hirvaskankaan MacGyverina” tunnettu monitoimimies Markku innostui nikkaroimaan tinakorun.

Aki näki Markun designissa aivan jotain muuta.

– Jäähytteletkö sää ikänään kotona fallosta? Aki naureskeli.

Heli kauhistui ja julisti, ettei falloskorua myytäisi huutokaupassa.

– Herranjumala! Missään nimessä ei meillä huutokaupassa myydä mitään tommosta ”Design by Markku: Jorma”, Heli kauhisteli.

– Minä en ainakaan kuvaa nettiin tuota! Heli napautti.

– Minä kuvaan! Olethan sinä myynyt vaikka minkälaisia k****ä meidän huutokaupassa! Aki huudahti.

Suomen huutokauppakeisari Nelosella ja Ruudussa tiistaisin klo 20.