Danny ja Erika Vikman ansaitsivat saman verran kuin luokanopettaja ja trukkikuski

Vuonna 2020 eronneiden Dannyn ja Erika Vikmanin tulot putosivat viime vuonna.

Kulttuuri- ja tapahtuma-ala on kärvistellyt koronapandemian aiheuttamista rajoituksista. Kun lukuisat artistin joutuivat jäämään kotiin keikkakalenterin tyhjennyttyä, Erika Vikman puolestaan käänsi täysin uuden sivun urallaan ja ryhtyi takomaan hittejä yksi toisensa perään.

Vuoden 2020 elokuussa julkaistu Syntisten pöytä -hitti oli valtava menestys ja Vikmanin ensimmäinen listaykkönen. Tangokuningattarena tunnetuksi tullut Vikman julkaisi debyyttialbuminsa viime elokuussa.

Suosio ei kuitenkaan näkynyt suoraan tähden tuloissa. Vuoden 2020 verotiedoista selviää, että Vikman tienasi viime vuonna ansiotuloja 35 358 euroa.

Vuonna 2019 Vikman sai ansiotuloja 42 605 euroa.

Erika Vikman julkisti uuden imagonsa Uuden Musiikin Kilpailussa 2020. Hän sijoittui kisassa toiseksi, mutta Cicciolina-kappaleesta tuli hitti.

Vikmanin ex-puolison, musiikkineuvos Dannyn eli Ilkka Lipsasen tulot tulivat roimasti alas viime vuonna. Hän tienasi ansiotuloja 42 380 euroa, pääomatuloja hänellä ei ollut.

Danny sai vuonna 2019 ansiotuloja 117 697 euroa ja pääomatuloja 7 055 euroa.

Dannyn kuukausituloiksi voi laskea siis noin 3 500 euroa ja Vikmanin hieman alle 3 000 euroa. Keskiansiot ovat IS:n ammattilistauksen mukaan samaa luokkaa kuin luokanopettajan ja trukkikuskin.

Musiikkineuvos Danny ei ole hidastanut tahtiaan, vaan hän nousee tänä vuonna konserttilavoille yhdessä Pirkko Mannolan, Kai Lindin ja Lasse Liemolan kanssa.

Aikansa idolit -kiertueen LAV-taustakuorossa esiintyvät Katja Lukin, Diana Anttila sekä Erika Vikmanin sisko Jennika Vikman. Dannylta ilmestyi myös hiljattain uusi albumi.

Rajoitusten kevennyttyä myös Erika Vikmanin keikkakalenteri on täyttynyt.

– Tämä on ollut tragikoomista aikaa. Nousukiito on ollut huimaa, mutta työnteko on ollut kiellettyä, Vikman kertoi IS:n haastattelussa elokuussa.

– On ollut kyllä ihan uskomatonta päästä viimein keikkailemaan ja nähdä, että tilausta on. Että se vuoden hiljaiselo kannatti.

