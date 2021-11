Jethro Rostedt tienasi yli puoli miljoonaa – korona ei romahduttanut Palsanmäkien tuloja

Aki ja Heli Palsanmäen tuloissa tapahtui pientä nousua. Jethro Rostedt tienasi melkoisesti.

Suosittua huutokauppaa Hirvaskankaalla pyörittävät Aki Palsanmäki ja hänen vaimonsa Heli Palsanmäki takoivat huippuvuosinaan huimat tulot, mutta viime vuosina pariskunnan tienestit ovat tasoittuneet. Kaksikko on kertonut taloudellisen tilanteensa kärsineen rajusti koronapandemiasta.

Vuoden 2020 verotiedoista selviää, että suositusta tv-ohjelmasta tutun pariskunnan tulot kuitenkin hieman kasvoivat. Aki Palsanmäki sai ansiotuloja 80 399 euroa ja Heli Palsanmäki 72 534 euroa. Akille kertyi pääomatuloja 12 528 euroa ja Helille 27 255 euroa. Aki siis tienasi yhteensä 92 927 ja Heli 99 789 euroa.

Vuonna 2019 Aki Palsanmäki puolestaan tienasi ansiotuloja 58 786 euroa, kun taas Helille niitä napsahti 68 173 euroa. Pääomatuloja Aki sai 6 742 euroa ja Heli 16 717 euroa. Aki tienasi siis yhteensä 65 528 euroa ja Heli 84 890 euroa. Video yllä: Näin etsit kenen tahansa verotiedot vuodelta 2020.

Lue lisää: Ketkä tienasivat Suomessa yli 100 000 euroa? Katso IS:n verokoneesta.

Palsanmäet ja apumies-Markku nousivat tunnetuksi Suomen huutokauppakeisari -tv-ohjelmasta, joka alkoi televisiossa vuonna 2013.

Parin tulot ovat kuitenkin pudonneet merkittävästi heidän huippuvuosiinsa verrattuna. Esimerkiksi vuosina 2016–2017 Helin tulot ylittivät toistuvasti 200 000 euroa. Heli Palsanmäki tienasi vuonna 2016 peräti 223 328 euroa ja vuonna 2017 niin ikään 200 924 euroa. Aki Palsanmäenkin tulot olivat 169 752 euroa vuonna 2016, ja seuraavana vuonna myös 150 171 euroa.

Koronapandemia on koetellut rajusti pariskunnan liiketoimintaa. Palsanmäki kertoi huhtikuussa 2020 palauttaneensa valtion rahoitusyhtiöltä Business Finlandilta saamansa 100 000 euron koronatuen. Palsanmäkien saama koronatuki nousi otsikoihin, kun Suomen Kuvalehti uutisoi Palsanmäkien yrityksen Hirvaskankaan Kauppahuoneen saaneen pienille ja keskisuurille yhtiöille tarkoitetun kehitysrahoituksen. Palsanmäet kertoivat saaneensa tarpeekseen uhkailuista ja tappouhkauksista, joita he saivat asian takia.

Helmikuussa 2021 pari kertoi Seiskalle, että he ovat joutuneet elämään kuukausia nollatuloilla koronapandemian takia. Aki Palsanmäen haave jäädä eläkkeelle 55-vuotiaana on jäänyt miehen mukaan kaukaiseksi ajatukseksi.

– Jos rajoitukset vielä jatkuvat, ei valoisalta näytä pienyrittäjän tulevaisuus, ei meidän eikä muiden. Joulukuusta asti olemme eläneet nollatuloilla. Olemme iloisia ja positiivisia emmekä hevin vaivu synkkyyteen. Se on ollut meidän pelastuksemme – ja tietysti keskinäinen voimamme, Palsanmäet kommentoivat Seiskalle viime helmikuussa.

Sen sijaan liikemies Jethro Rostedtin tuloja ei korona ole kiristänyt. Kiinteistönvälittäjänä, liikemiehenä ja tv-persoonana tutuksi tullut Jethro Rostedt on useita vuosia putkeen ollut kiinteistönvälittäjien tulokuningas, ja myös viime vuonna hän takoi melkoiset tulot.

Viime vuonna kiinteistövälittäjä sai ansiotuloja 56 366 euroa ja pääomatuloja 474 116 euroa. Yhteensä hän tienasi siis 530 482.

Vuonna 2019 Rostedtin ansiotulot olivat 48 819 euroa. Pääomatuloja Rostedtille karttui 342 344 euroa.

Jethro Rostedt kuvattuna yökerhossaan vuonna 2019.

Rostedt on kertonut omistavansa satoja asuntoja. Kiinteistöbisnestensä lisäksi Rostedt on tullut tutuksi useista tv-ohjelmista. Rostedtilla on myös Turussa oma yökerho. Alun perin hän tuli suuren yleisön tuntemaksi osallistuttuaan Diili-tosi-tv-ohjelmaan.