Varo juonipaljastuksia! Ensitreffit alttarilla -sulhanen lausuu kohtalokkaat sanat ja lyö luurin korvaan – ”Turha kiduttaa itseään pidempään”

Varo juonipaljastuksia! Yhden Ensitreffit alttarilla -parin suhde kokee karun kohtalon tulevassa jaksossa.

Miikan ja Tuulan valmiiksi ongelmainen suhde päätyy ennennäkemättömään kriisin ensi viikolla nähtävässä Ensitreffit alttarilla -jaksossa.

Kun muut parit viettävät helteisiä kesäpäiviä yhdessä, Tuulan puhelinkeskustelu Miikan kanssa päättyy yllättävästi.

– Siitä on nyt pari päivää, kun Miika ilmoitti puhelimessa yllättäen, että tää meidän juttu on nyt tässä. Se oli vähän semmoinen Ilmoitusluontoinen asia. Odotan niin paljon sitä, että saisin selvyyttä, mitä on tapahtunut ja että tilanne mennyt tähän, Tuula aloittaa.

Miikan tunnelmat ovat vielä synkemmät.

– Pienistä jutuista kasaantuu helvetinmoinen kasa. Oli helpompi todeta, ettei enää jatketa tätä yhteistä matkaa. Tuulallehan se asia tuli aika puskista. En ollut pystynyt pitkään aikaan asioista hänen kanssaan keskustelemaan.

– Lähdin hakemaan sellaista tietynlaista läheisyyttä, jota parisuhteeseen kuuluu, mutta jouduin työnnetyksi pois. Se on vähiten mitä haluan, että olen aiheuttanut toiselle pahan ahdistuksen, itkuun puhkeava Miika sanoo kameralle kotisohvallaan.

Tilanteen kärjistymisen taustalla oli väsyneen Tuulan tuskastuminen Miikan asunnon kuumuuteen. Tuula ehdotti tähän ratkaisuksi Airbnb-kämpän vuokrausta, mistä Miika ei innostunut. Tuula päätti ratkaista asian varaamalla liput ja lähtemällä Turkuun lepäämään ja ilmoitti asiasta Miikalle sen enempää keskustelematta.

– Tilanne oikeastaan siinä puhelun aikana eskaloitui tuohon eroamiseen, Miika selittää.

Tuulan ja Miikan suhde on ollut koetuksella alusta asti.

Tuula tuskastuttaa edelleen se, että he ehtivät sopia Tuulan toiveen mukaan tutustuvansa rauhassa ja etenevänsä hitaasti.

– Mulla on ollut se ajatus, ettei se ole se mitä Miika haluaa, mutta kun olen häneltä kysynyt, onko hän tyytyväinen tähän tilanteeseen, niin hän on sanonut, että joo. Kyllä se pommina sitten kuitenkin tuli, Tuula toteaa.

Myöhemmin Tuula ja Miika puhuvat tilanteesta tahoillaan ystävilleen. Tuula paljastaa Miikan lyöneen lopulta luurin hänen korvaansa. Ystävä kehottaa vielä keskustelemaan asiat halki.

– Kyllä mussakin on se puoli, että jos asioiden selvittäminen on tällä tasolla, niin kyllä mussa on se, että antaa sitten olla, Tuula sanoo.

– Jos toinen ahdistuu pelkästään siitä, että halaa, niin silloin se menee aika vaikeaksi itselle. Itse tykkään sellaisesta kosketuksensa ja läheisyydestä, niin turhaa tavallaan kiduttaa itseään pidempää, huokaa Miika kaverilleen.

Miika myöntää, että erotilanne oli väärin hoidettu ja tuli Tuulalle puun takaa, sillä hän olisi itsekin toivonut kasvotusten keskustelua. Myös Tuula pohtii sitä, kuinka pahalta hänestä tuntuisi Miikan tilanteessa, jossa toinen ei olisi samalla tavalla ihastunut.

Myöhemmin jaksossa jännittynyt Tuula tulee käymään Helsinkiin ensimmäistä kertaa Miikan eron jälkeen keskusteluyhteys toiveissa. Pari palaa taas siihen, miten heidän puheyhteytensä ei toimi ja on täynnä väärinkäsityksiä.

– Miksi sää et ole jutellut niistä? Miksi sää olet jäänyt siihen sinun omaan tulkintaan? Sulla on itsellä vastuu siitä, että jos sää et kerro mulle että sulla on huono olla, niin sää et voi odottaa multa, että muuttaisin mun käytöstä, kun mää en edes tiedä mitä sää ajattelet, Tuula tivaa.

– Sää puhut koko ajan mun päälle ja tuntuu tällä hetkellä kuin puhuisin seinälle. Mää jouduin vaan kuuntelemaan, kun sää tykität. Koen, että mulla ei oo tilaa eikä lupaa keskustella, Miika kiihtyy.

Tuula tiedustelee kiivaan keskustelun päätteeksi Miikalta, voivatko he edelleen nähdä.

– Voidaanhan me silleen nähdä, ei se multa ole niinku pois. Mä jatkan mun elämää ja sä jatkat sun elämää. Meidän elämät ehkä kietoutuu yhteen tai sitten ei. Katsotaan pikku hiljaa, Miika toteaa.

Ensitreffit alttarilla MTV3:n verkossa sekä televisiossa tiistaisin klo 21

