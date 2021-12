Suomalainen Heini päätyi keskelle uskomattoman rikkaan egyptiläissuvun elämää - tällaista salaperäisen Al-Fayedin perheen luksusarki on

Suomalainen missi Heini Wathen tapasi 1970-luvulla egyptiläismiljardöörin ja tempautui keskelle kansainvälisiä huippuseurapiirejä. Puoliso Mohammed al-Fayed on tunnettu Harrodsin ja Pariisin Ritzin omistajana. Mitä heille kuuluu nyt?

Al-Fayedin perheen vaiheet ovat täynnä kullanhohtoa, salamavalojen räiskettä ja surua. Perheen tarina alkoi, kun Egyptissä syntyneen Mohammed al-Fayedin tie ristesi suomalaisen mallin Heini Wathenin kanssa 1970-luvun lopulla.

Heini Wathen missikisoissa helmikuussa 1977. Voittajaksi kruunattiin Armi Aavikko.

Nuori Heini Wathen, nyt 66, oli Suomessa tunnettu kasvo, sillä hän oli Miss Suomi -finalistina vuonna 1977.

Hangosta kotoisin oleva nainen kruunattiin Apu-lehden Viikinkiprinsessaksi ja Hangon Miss Kesäksi. Pari on pitänyt rakkaustarinansa salattuna, mutta tyttären kertoman mukaan Wathen näytteli elokuvassa, jonka kuvauksissa hän tapasi tulevan miehensä.

1990-luvulla julkaistu kohuelämäkerta kertoi, että pariskunta meni naimisiin vuonna 1985, kun Mohamed al-Fayed, nyt 92, oli ollut joutua helikopterionnettomuuteen.

Sama kirja väitti, että Heini Wathen eli kultaisissa kahleissa, eikä pitänyt henkivartijoidensa ja miehensä rajoittamasta elämästä Britanniassa. Heidän elämäänsä määritti Harrodsin tavaratalo, jonka al-Fayed osti 1985. Kirjan haastattelujen mukaan liitto ei voinut hyvin, mutta äänessä eivät nytkään olleet itse aviopuolisot. He ovat pysytelleet perhe-elämästään hiljaa.

Lontoon ulkopuolella sijaitsevaan Surreyyn asettunut perhe sai neljä lasta: vuonna 1980 Jasminen, 1983 Karimin, 1985 Camillan ja 1987 Omarin.

Mitä heille kuuluu nyt?

Omar ja Karim al-Fayed, Heini Wathen, Mohamed Al-Fayed ja Camilla Al-Fayed Harrodsin juhlissa vuonna 2010. Kuvasta puuttuu perheen tytär Jasmine.

Camilla al-Fayed

Camilla al-Fayed, 36, esiintyy tätä nykyä perheestä useimmiten julkisuudessa. Hän on muun muassa Stella McCartneyn ystävä ja perusti suositun, vegaanisen Farmacy Kitchen -ravintolan Lontoon Notting Hilliin vuonna 2016.

– Edes oma perheeni ei voinut uskoa, mitä tein. Mutta jopa omaksi yllätyksekseni meillä oli jono oven edessä ensimmäisenä päivänä, hän kertoi tänä syksynä Ctrl-Alt-Meat-podcastissa.

Camilla vannoo sen uskomuksen nimeen, että ruoka käy lääkkeestä. Hän tahtoo ihmisten kiinnittävän huomiota siihen, mitä he suuhunsa laittavat – niin terveyden kuin ilmastonkin kannalta. Ravintolan ruoka tuotetaan biodynaamisesti viljellyllä maatilalla Kentin lähistöllä.

– Jos haluaa hillitä ilmastonmuutosta, sen täytyy alkaa omalta lautaselta, hän sanoo.

Vuonna 2016 hän kertoi Timesissa viettävänsä paljon aikaa Helsingissä, sillä hänen äitinsä puolen suku on suuri ja tiivis. Egyptissä hän kertoi käyneensä vain kerran. Spectatorin podcastissa Camilla al-Fayed muisteli suomalaista isoäitiään ja tämän lihapullia, itsetehtyä puolukkahilloa ja silliä.

Camilla ja Mohamed al-Fayed Dolce & Gabbanan juhlissa.

Nuorempana Camilla al-Fayed nähtiin usein Lontoossa juhlimassa muun muassa Paris Hiltonin kanssa. Vanhemmiten juhlat ovat vähentyneet. Hän tapasi puolisonsa Mohamed Esrebin jo 18-vuotiaana, ja he menivät naimisiin pienessä seremoniassa vuonna 2012.

Camillan mukaan seremoniassa oli läsnä kaikkiaan vain viisi ihmistä, kaikki perheenjäseniä ja heille tärkeitä ihmisiä.

Tätä nykyä he asuvat maatilalla Kentissä. Nuorena Camilla al-Fayed työskenteli New Yorkissa Voguen päätoimittaja Anna Wintourin assistenttina, mutta palasi 23-vuotiaana Britanniaan, kun hän odotti esikoistaan Lunaa. Nykyisin parilla on kolme lasta.

Camilla al-Fayed on kertonut käyneensä ”Harrodsin yliopiston” ja oppineensa isältään kaiken yrittäjyydestä. Harrods ei ole vain kauppa vaan koko päivän kokemus, al-Fayed sanoo. 1849 perustettu hulppea tavaratalo on Euroopan suurin. Tempauksistaan tunnettu Mohamed al-Fayed muun muassa loi tavarataloon kullanhohtoisen egyptiläisen huoneen, josta ei sfinksejä ja kultaa puutu.

Äitiään Camilla on kuvaillut tyypillisen suomalaiseksi: stoalaiseksi ja suoraksi ihmiseksi, jonka asenne on no bullshit – ei hevonpaskaa. Tyttärensä mukaan Heini Wathen on ”todellinen kodinrakentaja”, joka on halunnut luoda perheen elämästä mahdollisimman tavallista. Kun tyttäreltä kysyttiin, olisiko saanut lapsena pyynnöstä ponin, hän vastasi, ettei äiti olisi ikimaailmassa suostunut moiseen.

Jasmine al-Fayed

Vanhin tytär Jasmine al-Fayed tunnetaan entisenä muotisuunnittelijana. Hänen Jasmine de Milo -yrityksensä vaatteita käyttivät muun muassa Rihanna, Sienna Miller ja Gwyneth Paltrow. Jasmine al-Fayed perusti yhtiön 2003 ollessaan vain 22-vuotias ja luopui siitä 2010. Muotiuransa jälkeen hän ei ole antanut haastatteluja.

Jasmine ja Mohamed al-Fayed Pariisin muotiviikoilla 2005.

Ensimmäisessä antamassaan haastattelussa vuonna 2005 hän kertoi kiinnostuneensa muodista silloin, kun hänen isänsä oli ostanut Harrodsin.

– Se oli prinsessan paratiisi. Kun odotin, että hän lopettaisi työnteon, vietin aikaa eksymällä mekkojen keskelle, hän kertoi Guardianille.

Hän on kertonut oppineensa taiteesta ja piirtämisestä suomalaiselta isoäidiltään ja käyttäneensä välillä äitinsä tyttönimeä, ettei hänen taustansa olisi tullut esiin.

Karim al-Fayed

Aina ei ole helppoa olla al-Fayed, on kertonut myös Karim al-Fayed.

– Olen aina yrittänyt kohdella ihmisiä tismalleen samalla tavalla riippumatta heidän asemastaan, mutta olen törmännyt ihmisiin, jotka haluavat tuntea minut vain siksi, että luulevat minua rikkaaksi, hän on sanonut.

Karim al-Faeyd on ammatiltaan valokuvaaja. Hän sairasti lapsena aivokalvontulehduksen, jonka seurauksena hän kuuroutui. Hän on johtanut Harrodsiin avattua kuulemiseen liittyvää erikoisosastoa. Hän on yhdessä brasilialaisen mallin Brenda Costan kanssa, jonka kanssa hänellä on kaksi lasta. Costa syntyi kuurona, ja hän kampanjoi aktiivisesti kuurojen oikeuksien puolesta.

Omar al-Fayed

Sisaruksista nuorin, Omar al-Fayed, nousi Harrodsin johtoon vain 19-vuotiaana vuonna 2006. Kolmea vuotta myöhemmin hän jätti yrityksen.

– En halunnut tulla herra Harrodsiksi, joka tunnetaan hienojen tavaroiden ja ylenpalttisten ylellisyyksien myynnistä, kun oli käymässä yhä selvemmäksi, että kulutuskulttuuri ei tee mitään hyvää ihmiskunnan tulevaisuudelle, hän on kertonut Telegraphille.

2010 Mohamed al-Faeyd myi Harrodsin Qatarin valtion omistamalle rahastolle.

– Minulla oli pieni osuus Harrodsin osakkeista, jonka realisoin, kun se myytiin. Parikymppisenä minulla oli melko huomattava summa rahaa. Olisin voinut etsiä jostakin mukavan rannan. Ajattelin kuitenkin, että vaurauden myötä tulee vastuuta, Omar al-Fayed kertoi.

Harrodsin tavaratalo on Lontoon kuuluisia maamerkkejä ja maailman vanhimpia tavarataloja.

Nykyisin hän työskentelee muun muassa avaruusteknologiayritys Esteen ja datavisualisointia tekevän EarthX:n johdossa. Hän reissaa töidensä takia Britannian ja Sveitsin väliä. Al-Fayedin puoliso on konserttipianisti Anastasia Parker. Parilla on yksi lapsi.

Omar al-Fayed on pitkään vaikuttanut Pariisin Ritzin johdossa. 2019 uutisoitiin, että Omar ja Mohamed al-Fayed sekä Heini Wathen jäivät pois hotellin hallituksesta.

Omar al-Faeyd on julkaissut Instagram-tilillään vanhoja perhekuvia.

Vuonna 2021 Omar al-Fayed on ollut brittimedian otsikoissa, sillä oikeudessa on puitu hänen ja Camilla al-Fayedin riita-asiaa viime vuodelta. Omar al-Faeyd saapui vanhempiensa talolle toukokuussa 2020 ja ajautui sanaharkkaan äitinsä ja paikalle saapuneen siskonsa kanssa. Omarin mukaan henkivartijat veivät hänet tilanteesta ja hän loukkaantui. Hän on vaatinut oikeudessa 100 000 punnan korvausta.

Timesin mukaan äiti ja Camilla kertovat oikeusasiakirjoissa, että Omar ei loukkaantunut. Timesin mukaan Camilla kertoi oikeudelle, että oli viitteitä, että veli olisi ollut huumeiden vaikutuksen alaisena.

Omar al-Fayed on kiistänyt huumeväitteet Daily Mailin haastattelussa ja sanonut, että sisko yrittää viedä hänen asemansa perheen bisneksissä. Hänen mukaansa isä on aina tahtonut, että lapset osallistuvat tasapuolisesti perheen yhtiöiden toimintaan. Heini Wathen on hänen mukaansa leikannut lehdistä sisarusten oikeusriitaa koskevat sivut ja pitänyt oikeuskiistan mieheltään pimennossa.

Mohamed al-Fayed

Mohamed al-Fayed osti Fulham FC:n vuonna 1997. ”Olen sanonut tekeväni Fulhamista Etelä-Englannin Manchester Unitedin ja tarkoitan sitä myös”, hän kertoi IS:lle.

Egyptin Aleksandriassa 1929 syntyneen Mohamed al-Fayedin elämä oli satumaista jo ennen muuttoa Britanniaan. Mohamed al-Fayed meni 25-vuotiaana naimisiin Samira Khashoggin kanssa. Khashoggin perhe oli kuningashuonetta lähellä, ja Samiran veli Adrian Khashoggi oli maailman rikkaimpia asekauppiaita. Mohamed al-Fayed pääsi lankonsa yritykseen töihin.

Mohamed ja Samira saivat yhden yhden lapsen, Dodin, ja erosivat vain kaksi vuotta häiden jälkeen.

Vuonna 2018 Istanbulin lähetystössä tapettu, Saudi-Arabian hallintoa kritisoinut toimittaja Jamal Khashoggi oli Samira Khashoggin veljenpoika ja Dodi al-Fayedin tätä kolme vuotta nuorempi serkku.

Mohamed al-Fayedin esikoinen Dodi syntyi Egyptissä 1955.

Mohamed al-Fayed muutti usein: 1958 Italiaan ja 1964 Lontooseen. 1966 hän muutti Dubaihin, jossa hän tunsi hallitsijaperheen pojan. Mohammed lainasi rahaa, jotta pieni Persianlahden valtio voisi rakentaa sataman. 1966 hänestä tuli Brunein sulttaanin neuvonantaja.

Kun Arabiemiraateista alkoi löytyi öljyä ja raha virrata, al-Fayed sai toimia välikätenä äkkirikastuneessa maassa, jonka hallitsija oli hänelle kiitollisuudenvelassa.

1974 Mohamed al-Fayed muutti uudestaan Britanniaan. Tuolloin hän lisäsi nimeensä etuliitteen al, jota kaikki hänen lapsensa eivät enää käytä. 1979 hän osti Pariisin ikonisen Ritzin, 1985 Harrodsin ja 1997 Fulham FC -jalkapallojoukkueen. Hän omistaa yhä Ritzin.

Omaisuus paisui paisumistaan. Forbes on arvioinut Mohamed al-Fayedin omaisuuden 1,8 miljardin dollarin arvoiseksi, mikä tekee hänet maailman 1750. rikkaimmaksi.

Pariisin Ritz tunnetaan kuuluisista vieraistaan kuten Coco Chanelista ja Ernest Hemingwaysta. Hotellihuoneiden hinnat lähtevät yleensä 1500 eurosta yötä kohden.

Britannian poliitikkojen ja kuninkaallisten kanssa nokikkain ollut Mohamed al-Fayed on hakenut kahdesti Britannian kansalaisuutta sitä saamatta. Välillä hän muutti Sveitsiin verotussyistä.

Mohamed al-Fayed on ollut paljon julkisuudessa ja poseerannut niin kuningatar Elisabetin kuin Madonnan vierellä. Wathen on esiintynyt harvoin puolisonsa kanssa, mutta he ovat pitäneet yhtä jo lähes puoli vuosisataa. Pari on kuvattu yhdessä viime aikoina esimerkiksi vuonna 2016 Pariisissa Chanelin muotinäytöksessä sekä patsaan julkaisujuhlassa Pariisissa muun muassa Karl Lagerfeldin ja Bernadette Chiracin kanssa.

Heini Wathen ja Mohamed al-Fayed saapuivat näyttelynavajaisiin Lontoossa keväällä 2010.

Camilla al-Fayed kertoi viime vuonna Timesille, että Mohamed al-Fayedin terveys ei ole hyvällä mallilla.

– Hän täytyy ehdottomasti saada virikettä aivoilleen. Jos ei katsoa jalkapalloa tai lukea uutisia, niin tehdä edes jotakin. Mutta tähän päivään asti hänen vointinsa on ollut ok, Camilla al-Fayed kertoi Timesille.

Harrodsin marmorilattioilla vuosikausien käveleminen on ollut rankkaa isän selälle, Omar al-Fayed on kertonut. Hänen mukaansa loppu on jo lähellä.

Prinsessa Dianan tapaus

Al-Fayedin perhe ponnahti maailmanjulkisuuteen kesällä 1997, jolloin syttyi romanssi prinssi Charlesista eronneen prinsessa Dianan ja Mohammed Al-Fayedin pojan ensimmäisestä liitosta syntyneen Dodi Al-Fayedin välille. He viettivät kesällä paljon aikaa al-Fayedien St Tropez’n huvilalla ja huvipurrella. Mohamed al-Fayed oli tuolloin korruptiokohun keskellä, ja Dianan vierailua kritisoitiin Britanniassa.

– Olen St Tropezissa itse asiassa rouva al-Fayedin kutsusta, en hänen miehensä, prinsessa Diana kertoi tuolloin.

Prinsessa Dianan jokaista liikettä seurattiin intensiivisesti ympäri maailmaa. Kesänvietto Dodi al-Fayedin kanssa ei tehnyt poikkeusta.

Mohamed al-Fayed kertoi Evening Standardille kesän onnesta.

– Vaimoni muistutti, kuinka me nauroimme aamusta iltaan St Tropezissa. Prinsessa välillä suorastaan vääntelehti naurusta kaksin kerroin, al Fayed kertoo.

– Vaimoni muisti suomalaisen sanonnan itku pitkästä ilosta. Niin meille on käynyt.

Viimeisen Välimeren-lomansa päätteeksi Dodi al-Fayed ja Diana lensivät Parisiin. He lähtivät Ritz-hotellissa sijaitsevasta sviitistään Dodi al-Fayedin asunnolle yöllä kello 0.20. Kuljettaja ja molemmat matkustajat kuolivat, kun auto törmäsi pylvääseen.

Koko maailma suri.

Viimeinen kuva prinsessa Dianasta ja Dodi al-Fayedista otettiin Ritzissa juuri ennen kuin he astuivat autoon.

Mohamed al-Faeyd väitti pitkään onnettomuutta järjestetyksi.

– Dodi oli hieno poika, ja olen edelleenkin surun murtama. Ei kai suru häviä koskaan ja on erittäin vaikea elää sen tosiasian kanssa, että poikani on kuollut, hän kertoi IS:lle 2002.

– Mielestäni heidät murhattiin ja etsimme edelleenkin syyllistä. Meidän on saatava tietää totuus ja uskon sen tulevan jonakin päivänä esiin.

Camilla al-Faeyd kertoi The Timesille viime vuonna, miten onnettomuus vaikutti perheeseen. Hän oli 12-vuotias kesällä 1997.

– Tällainen katastrofaalinen tapahtuma – miten se ei voisi muuttaa perhettämme? Isälleni, kuten kaikille lapsensa menettäneille vanhemmille, se oli kauheaa, ja kuten kaikille menetyksen kokeneille perheille, se oli sydäntäsärkevää.

– Kaiken lisäksi emme saaneet koskaan surra yksityisesti. Se oli tärkein asia. Emme voineet vertailla kokemuksia kenenkään muun kanssa, koska kukaan muu ei kokenut sitä sellaisessa mittakaavassa. Se oli osa historiaa, osa perhettäni, vielä tänäkin päivänä. Sitä ei ole helppo unohtaa, hän sanoi.

Mohamed al-Faed pystytti Harrodsiin kaksi muistomerkkiä Dodi al-Faeydille ja prinsessa Dianalle.

Prinsessa Dianan ja Dodi al-Fayedin viimeistä kesää käsitellään marraskuussa 2022 julkaistavalla The Crownin viidennellä kaudella. Dodi al-Faedia näyttelee Khalid Abdalla, Mohamed al-Faedia Salim Daw ja prinsessa Dianaa Elizabeth Debicki.

Westend

Al-Fayedin perhe on viettänyt paljon aikaa Espoossa Westendin huvilalla, jonka he ostivat vuonna 1985.

– Ikävöin maailmalla jatkuvasti ja paljon Suomeen. Me kaikki rakastamme Suomea. Kesänvietto täällä on kuin lapsuuden kesien elämistä uudestaan, harvoin julkisuudessa esiintyvä Heini Wathen kertoi Ilta-Sanomille kesällä 1991.

Westendin-talo on perheelle tärkeä.

Perhe purki Westendin Lyökkiniemestä ostamansa funkkistalon ja rakennutti paikalle suuren huvilan. Rakennusaikoihin talossa kerrottiin olevan yli 400 neliötä kerrospinta-alaa ja muun muassa 11 kylpyhuonetta ja wc:tä. Pelkän leikkimökin kerrottiin maksaneen 700 000 markkaa.

– Nyt haluamme olla täällä vain rauhassa ja tulla osaksi naapurustoa, Wathen sanoi 1991.

Westendin-koti marraskuussa 1990.

Wathen kertoi, että tuolloin 10-vuotias Jasmine ja 8-vuotias Karim osasivat jonkin verran suomea. Talo ostettiin Jasminen ja Karimin nimiin. 1996 perhe osti naapuritalon nuorempien lasten nimiin.

Surreyn kartanon lisäksi perheellä on ollut käytössään huvila St Tropez’ssa, maanpaossa olleen Britannian herttuaparin vanha Pariisin-kiinteistö, linna Skotlannissa ja lehtitietojen mukaan ainakin yksi asunto Helsingin Katajanokalla.

Paikka on selvästikin perheelle tärkeä, sillä 2010-luvulla perhe on ottanut yllättävästi kantaa Espoon kaupunkipolitiikkaan. Alun perin Westendin uimarannan ja Länsiväylän väliin, puolen kilometrin päähän perheen talosta kaavailtiin 18-kerroksista hotellitornia. Sittemmin suunnitelma on vaihtunut suureksi terassitaloksi.

Helsingin Sanomat on julkaissut asian tiimoilta kaksi Heini Wathenin mielipidekirjoitusta, jotka hän on allekirjoittanut kirjoittaen Heini Wathen, Espoo. Vuonna 2012 Wathen syytti Espoon teknisen toimen johtajaa rakennuttajien kanssa suhmuroinnista sekä tornitalojen ja Espoon metrohankkeen "koplaamisesta". Vuonna 2018 hän kirjoitti, että grynderien suunnitelma uhkaa tuhota Espoon merellisen kaupunkikuvan.

Perheen kolme lasta valittivat rakennussuunnitelmasta westendiläisen naapurijoukon kanssa, mutta korkein hallinto-oikeus päätti lokakuussa olla käsittelemättä asiaa, joten Ultivista Oy saa rakentaa tontille kaavaillut talot. Heini Wathen on aiemmin kannellut Euroopan komissiolle hotellihankkeen toteutuksesta, mutta komissio ei ottanut asiaa käsittelyyn.