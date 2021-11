Vahingossa kuvaajan ampuneelta Alec Baldwinilta tiukka avaus – vaatii kuvauspaikoille poliiseja

Baldwin kirjoitti Twitterissä, että kuvauspaikoilla tulisi olla jatkossa poliiseja, jos kuvauksissa on käytössä aseita.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Alec Baldwinin nimi nousi otsikoihin ympäri maailmaa ampumatragedian yhteydessä, kun Hollywood-tähti ampui lokakuussa vahingossa kuvaaja Halyna Huchinsin Rust-elokuvan kuvauksissa.

Baldwin kirjoittaa nyt Twitterissä, että hänen mielestään kuvauspaikoilla tulisi olla jatkossa poliiseja, jos kuvauksissa on käytössä aseita.

Näyttelijä ehdottaa myös Instagram-tilillään julkaisemassaan twiitissä, että elokuvatuotantojen pitäisi palkata poliiseja aseturvallisuutta tarkkailemaan siitä riippumatta käytetäänkö kuvauksissa oikeita aseita vai jäljitelmiä.

Rust-lännenelokuvaan liittyvä tragedia tapahtui reilut pari viikkoa sitten, kun Huchins menehtyi Baldwinin rekvisiitta-aseesta laukaisemaan oikeaan luotiin. New Mexicossa tapahtuneessa ampumisessa haavoittui myös elokuvan 48-vuotias ohjaaja Joel Souza, joka kiidätettiin sairaalaan.

– Sanat eivät riitä kuvaamaan järkytystäni ja suruani tästä traagisesta onnettomuudesta, joka vei vaimon, äidin ja syvästi ihaillun kollegamme Halyna Hutchinsin hengen. Olen täydessä yhteistyössä poliisin kanssa selvittääkseni, miten tämä tragedia tapahtui, Baldwin kirjoitti lokakuussa Twitterissä.

Tapahtuneen jälkeen on vaadittu parannuksia aseturvallisuuteen kuvauspaikoilla.

Asekieltoa vaativa verkkovetoomus on kerännyt 110 000 allekirjoitusta ja esimerkiksi Dwayne "The Rock" Johnson on kertonut lopettavansa oikeiden aseiden käytön elokuvissaan.