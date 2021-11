Gordon Ramsay julkaisi hempeitä kuvia tyttärestään – David Beckham riensi kommentoimaan

Gordon Ramsaylla ja hänen nuorimmalla tyttärellään Tillyllä on sama syntymäpäivä.

Britannialainen julkkiskokki Gordon Ramsay täytti maanantaina 8. marraskuuta 55 vuotta. Täsmälleen samana päivänä syntymäpäiväänsä viettää hänen nuorin tyttärensä Tilly, joka täytti puolestaan 20 vuotta.

Juhlan kunniaksi Ramsay julkaisi Instagram-tilillään tunteikkaan viiden kuvan kuvasarjan hänestä ja tyttärestään.

– En keksi parempaa henkilöä, jonka kanssa jakaa syntymäpäivä, kuin tämä hurmaava ja hyväntahtoinen nuori nainen, Ramsay kirjoittaa.

Kuva on saanut lyhyessä ajassa satojatuhansia tykkäyksiä ja tuhansia kommentteja. Kommentoijien joukossa on myös jalkapallotähti David Beckham, jonka tiedetään olevan Ramsayn hyvä ystävä. Ramsayn ja Beckhamin lapset ovat myös läheisiä keskenään.

– Onnea Tilly ja Gordon, toivottavasti näytät isällesi vähän askelia, Beckham kirjoittaa viitaten BBC:n Strictly Come Dancing -ohjelmaan, jossa Tilly kilpailee parhaillaan.

Strictly Come Dancing on vuodesta 2004 asti esitetty britannialainen televisiosarja, johon pohjautuu Suomessakin esitettävä Tanssii tähtien kanssa.

Myös Tilly itse on jakanut onnittelukuvan isälleen omalla Instagram-tilillään. Kuvassa hän seisoo pienenä tyttönä isänsä harteilla.

– Olet kannustavin ihminen ja paras roolimalli, mitä voin ikinä toivoa, ja olet auttanut minua tulemaan sellaiseksi kuin olen, Tilly kirjoittaa.

Sekä isä että tytär kirjoittavat viesteissään toivovansa tapaavansa pian, jotta voisivat juhlia merkkipäivää yhdessä.

Tilly Ramsay on tunnettu sosiaalisen median vaikuttaja. Hän jakaa yli 1,2 miljoonalle Instagram-seuraajalleen runsaasti yksityiskohtia hulppeasta elämästään.

Lue lisää: Gordon Ramsayn kolme tytärtä elävät hulppeaa luksuselämää

Kaksi vuotta sitten, kun Tilly täytti 18 vuotta, hän juhli syntymäpäiviään näyttävissä merkeissä. Juhlissa oli useita julkkisvieraita, muun muassa Beckhamit, ja synttäreillä musisoi maan tunnetuin muusikkotähti Ed Sheeran.

Tilly on suosittu myös TikTokissa, missä hänellä on lähes 10 miljoonaa seuraajaa. TikTok-tilillään hän on muun muassa jymäyttänyt pahaa aavistamatonta isäänsä keljulla somehaasteella.

Lue lisää: Gordon Ramsay joutui viheliäisen pilan uhriksi – 19-vuotias tytär otti osaa somevillitykseen