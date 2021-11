Kirsi Kunnaksen luomisvoima riitti loppuun asti – kustantaja kertoo viimeisen teoksen merkityksestä

”Hänen merkityksellisyytensä suomalaisen kielen ja kirjallisuuden uudistajana on ollut mittaamaton”, Paula Halkola sanoo Kirsi Kunnaksesta.

WSOY:n lasten ja nuorten kirjallisuuden kustantaja Paula Halkola teki yhteistyötä akateemikko, runoilija Kirsi Kunnaksen kanssa vuodesta 2017.

– Kirsi Kunnas on ollut hyvin rohkea ajattelija ja kielellä leikkijä ja valmiina annettujen rakenteiden ravistelija. Hänen merkityksellisyytensä suomalaisen kielen ja kirjallisuuden uudistajana on ollut mittaamaton, Paula Halkola sanoo.

Kirsi Kunnas on vaikuttanut 50-luvulta lähtien kaikkiin suomalaisiin sukupolviin lukemisen edistäjänä. Nyt hänen kirjoittamastaan lastenrunokirjasta Tiitiäisen satupuu on tulossa 50. painos.

– Hän oli hyvin kiinnostunut suomen kirjallisesta kentästä ja haastoi nuoria tekijöitä käyttämään suomen kieltä rohkeasti, Paula Halkola sanoo.

– Kirsi on aina ottanut lukijansa ja lapsilukijansa vakavasti, hänet tuntenut Paula Halkola sanoo.

– Kirsi teki töitä loppuun asti ja uusia ideoita tuli loppuun asti, ja siksi hänen kuolemansa järkyttää. Kirsi ei pysähtynyt ja työntekoa hän ei koskaan lopettanut. Jokainen puhelu oli täynnä keskustelua kulttuurista ja valpasta ideoiden tarkastelua.

Halkolan ja Kunnaksen yhteistyö on ollut todella intensiivistä. Halkola kuvailee Kunnasta kriittiseksi ajattelijaksi, joka on uskaltanut haastaa kustannustoimittajansa ja kustantajansa ajattelemaan.

– Kirsi Kunnaksen rima on aina ollut hyvin korkealla. Meillä on ollut pitkiä intensiivisiä keskusteluita ja paljon ajatustenvaihtoa.

– Vaikka hänet tunnetaan lastenrunoilijana, puhuisin enemmän kirjallisena vaikuttajana.

Kaksikon viimeinen yhteistyö oli kokoelmakirja Tiitiäisen metsä. Se oli Kirsi Kunnakselle hyvin tärkeä, koska siihen liittyi metsän suojelu ja edelleen käynnissä oleva Tiitiäisen metsänsuojelukampanja.

Paula Halkola ei tiedä, mitä Kirsi Kunnaksen pöytälaatikossa on, mutta yhtään kirjaa ei tiettävästi jäänyt kesken.