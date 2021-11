Koronavuosi moninkertaisti tulot: Sara Siepin tuloissa huima nousu

Suomen suosituimpiin sosiaalisen median vaikuttajiin lukeutuvat Niko Saarinen ja Sara Sieppi kuittasivat vuodelta 2020 varsin kiitettävät tulot.

Enää moneen vuoteen ei ole ollut salaisuus, että sosiaalisen median avulla on mahdollista kartuttaa varsin kiitettävä omaisuus. Tämän todistavat myös vuoden 2020 verotiedot, sillä moni sosiaalisesta mediasta tuttu tähti tahkosi melkoiset ansiotulot.

Vuoden 2011 Miss Suomi Sara Sieppi on jo pitkään ollut yksi Suomen suosituimmista sosiaalisen median vaikuttajista. Siepillä on kuvapalvelu Instagramissa huimat 220 000 seuraajaa. Instagram ja muut projektit, kuten televisiosarja Iholla, työllistävät Sieppiä tänä päivänä niin paljon, että hän on palkannut itselleen managerin sekä assistentin.

Vuonna 2020 kova työtahti näkyi myös Siepin palkkapussissa. Sieppi kuittasi viime vuodelta ansiotuloja 153 698 euroa. Ansiotuloja hän sai 2 402 euroa. Yhteensä siis 156 100 euroa.

Vuonna 2019 Sieppi kahmaisi ansiotuloja 52 017 euroa.

Lue lisää: Ketkä tienasivat Suomessa yli 100 000 euroa? Katso IS:n verokoneesta.

Myös realitytähtenä julkisuuteen ponnahtanut Niko Saarinen työllistää itsensä tänä päivänä sosiaalisen median avulla. Saarisella on Instagramissa 104 000 seuraajaa ja hän tuottaa sisältöä myös Youtubeen. Lisäksi Saarinen luotsaa Suomen suosituimpiin podcasteihin lukeutuvaa Nikotellen-ohjelmaa ja tekee televisiotöitä.

Myös Saarinen tahkosi vuonna 2020 mukavan tilipussin. Saariselle kertyi ansiotuloja 89 408 euroa ja pääomatuloja 2 euroa.

Vuonna 2019 Saarinen kuittasi ansiotuloja 58 199 euroa.