Maajussi-Miia kertoo, miten kävi kun alkuhuuma Kimmon kanssa muuttui arjeksi – luonteista paljastui ratkaiseva ero

Vappu Pimiä selvittää Maajussille morsian -erikoisjaksossa, mitä kuuluu vuosi sitten ohjelmassa rakastuneelle kuusamolaiselle Miialle ja mihin kiihkeästi alkanut suhde kaatui.

Vuoden 2020 Maajussille morsian -sarjassa rehellistä ja työtä pelkäämätöntä miestä etsinyt rempseä Miia salamarakastui ohjelmassa Kimmoon, joka muutti Miian luokse välittömästi ohjelman jälkeen.

Tulisesti alkanut suhde päättyi kuitenkin eroon alle vuoden jälkeen ja Kimmo muutti pois.

Vappu Pimiä vierailee ensi viikolla nähtävässä Maajussille morsian -erikoisjaksossa Kuusamossa Miian luona selvittämässä, mitä tapahtui ja mitä Miialle kuuluu nyt. Jakso on jo katsottavissa verkossa.

– Minähän kävin teitä moikkaamassa täällä talvella tammikuussa, niin mulla olis sellainen olo että ai vitsi, nämähän on niin kuin loppuelämän, Vappu kuvailee.

– Sitten kun se niin sanottu honeymoon-osio siitä alusta oli ohi, sitten pääsi kunnolla arkeen kiinni, niin huomattiin ettei ollakaan niin match made in heaven. Ollaan hyvin paljon samanlaisia, mutta sitten kuitenkin niin erilaisia, Miia selittää.

Miian ja Kimmon rakkaus ei kestänyt, mutta ystävyys on säilynyt.

Miia kuvaa itseään ”ADD-hömpäksi, joka tekee 17 asiaa yhtä aikaa”. Kimmo taas on hyvin jämpti, joka pitää suunnitelmallisuudesta.

– Se on semmoinen sirkus. Jos ei tiedä minkälainen ADD-ihminen, ei sitä voi ymmärtää, Miia sanoo.

Miia pohtii, että toisilleen sopivilla ihmisillä ei ole tarvetta muuttaa toisiaan erilaisiksi.

– Olen tämmöinen tättähäärä ja kyllä minä jostain löydän sen kumppanin, joka hyväksyy minut tällaisena kuin oon.

Vuosi oli Miian mukaan lopulta hyvin opettavainen, ja pitkään sinkkuna ollut Miia tajusi, mihin hänellä on aikaa, mihin hän pystyy, ja mitä hän hakee seuraavalta suhteelta.

Pimiä ja Miia molemmat liikuttuvat, kun Pimiä pohtii, ettei Miia ehkä tajunnut aiemmin, kuinka upea hän on.

Miia elää nykyään onnellisesti sinkkuna.

Miia löysi ohjelmasta paitsi tulisen ihastuksen, myös ”kadoksissa olleen veljen” Tommin, jonka kanssa heistä tuli hyvät ystävät.

– Tommi on itse asiassa tulossa tänne. On varannut koko kylän, heillä on sukujuhlat. Hänhän löysi tyttöystävän, he ovat käyneet kylässä täällä ja ollaan käyty pilkillä yhdessä.

Toistaiseksi Miia on sinkku, mutta kertoo saaneensa hyvän opetuksen. Hän oli rakentanut itselleen paksun muurin ja oli vakuuttanut, että halusi hoitaa kaiken itse eikä tarvitse ketään.

– Kimmon myötä se muuri purkautui, että se onkin aivan ihanaa kun siinä vieressä on joku.

Millainen se nyt sitten saisi olla? Pimiä kysyy.

– Selkeät kriteerit on, että huumorintajua pitää löytyä ihan älyttömästi, koska minä olen tämmöinen näin. Ja kärsivällisyyttä, ettei saa niin kuin olla liian vaativa.

Lue lisää: Maajussi-Miia ihastui korviaan myöten sulhasehdokas Kimmoon – kertoo nyt, mitä parin välillä tapahtui kuvausten jälkeen

Maajussille morsian MTV3-palvelussa ja televisiossa MTV3:lla maanantaisin klo 20.