Katsojat hiiltyivät Kiti Kokkosen TTK-pudotuksesta – some täyttyi kipakoista viesteistä

Kiti Kokkonen joutui kotiin TTK:sta. Katsojat kommentoivat Kitin putoamista turhautuneina.

MTV3-kanavan suositussa Tanssii tähtien kanssa -kisassa on jäljellä enää viisi kilpailijaa: Ernest Lawson, Krista Siegfrids, Waltteri Torikka, Aki Riihilahti ja Jenni Poikelus.

Marraskuun ensimmäisenä sunnuntaina kotimatkalle joutui Kiti Kokkonen.

Putouksesta tutun näyttelijän putoamista voi pitää jossain määrin yllättävänä, sillä hän on saanut koko ajan hyviä pisteitä tuomareilta.

Samaa mieltä tuntuivat olevan katsojat, jotka kommentoivat aihetta sosiaalisessa mediassa.

Harmittaa, kun pudotetaan Kiti ja Marko, jotka osaavat tanssia, tiivistää eräs Twitter-käyttäjä tuntemuksiaan lähetyksen jälkeen.

Jodelin TTK-palstalla arvioitiin, että oikea pari saattoi sittenkin pudota.

Aki ei ole yhtä taitava kuin Kiti, mutta Kitista on jo pari viikkoa näkynyt, ettei hän ole täysillä mukana.

Olin ihan varautunut Jennin putoamiseen, niin vähänkö ihanaa, että hän vielä jatkaa. Vaikka Kiti oli myöskin yksi suosikeistani ja hänen putoamisensa oli iso yllätys, palvelussa kirjoitetaan.

TTK-katsojien harmitus on suoraa jatkumoa kahden viikon takaiseen pudotukseen, jolloin kisasta lähti bloggaaja Sita Salminen. Sita oli niin ikään saanut kisassa koko ajan varsin hyviä pisteitä ja vain viikkoa ennen pudotustaan hurjat 29 pistettä kolmestakymmenestä.

Näin tuomaripisteet jakautuivat Krista ja Anssi 70 Waltteri ja Kia 66 Ernest ja Anniina 58 Kiti ja Marko 56 Jenni ja Sami 52 Aki ja Katri 46 Pisteissä on laskettu yhteen viime viikon ja tämän viikon kaikki annetut tuomaripisteet.

Myös Kitin oma Instagram-sivusto täyttyi pettyneistä viesteistä:

Taitojen perusteella sinun ei olisi pitänyt kyllä pudota.

Taitojen puolesta väärä pari putosi.

Onnittelut upeasta kaudesta ja hienoista tansseista. Oli ilo seurata teitä. Oli suoranainen vääryys kun putositte. Tsemppiä palautumiseen ja onnea muihin projekteihin.

Kiti itse kertoi tv:ssä olevansa helpottunut kotiinlähdöstä.

– En tiedä saako näin edes sanoa, mutta olen huojentunut, hän sanoi kameralle.

Kun suora lähetys meni poikki, Kokkonen myönsi Ilta-Sanomille olevansa lopen uupunut. Tähden mukaan hänellä ei ole koskaan ollut työrupeamaa, joka olisi fyysisesti näin raskas.

– Koen, että saavutin tässä kilpailussa sen, mihin näillä rahkeilla pystyn. Nyt on niin väsynyt olo, ettei vaan enää jaksa, hän lausui.

KOKKONEN on työskennellyt TTK:n ohella Suomen komediateatterin Juhlakunnossa! -revyyn parissa, joka on kovaa hommaa jo sellaisenaan. Kokkonen tähdittää revyytä yhdessä Niina Lahtisen ja Krisse Salmisen kanssa. Marko Keränen on puolestaan revyyssä mukana koreografina.

Teatterityön ja tanssikisan yhdistelmästä tuli niin kova kombo, että se alkoi vaikuttaa Kokkosen hyvinvointiin. Muutama viikko sitten Kokkonen joutui jättäytymään pois suorasta lähetyksestä sairastuttuaan ärhäkkään flunssaan.

– Kroppa käy välillä niin ylikierroksilla, että saatan heräillä pitkin yötä. Kun ei ole lainkaan vapaapäiviä, koskaan ei ehdi palautua, Kokkonen selitti.