Kiti Kokkosen tanssitaival päättyi väsyneeseen huokaukseen.

Ihmetys oli käsin kosketeltavaa, kun yleisön suosikit Kiti Kokkonen ja Marko Keränen joutuivat nostamaan tanssikenkänsä naulaan ja jättämään Tanssii tähtien kanssa -kisan taakseen 13 yhteisen viikon jälkeen.

Kun Kokkoselta udeltiin hänen tunnelmiaan heti pudotuksen jälkeen, näyttelijätähden vastaus tuli suoraan sydämestä.

– En tiedä saako näin edes sanoa, mutta olen huojentunut, Kokkonen täräytti suorassa lähetyksessä.

Heti lähetyksen jälkeen Kokkonen myönsi Ilta-Sanomille olevansa lopen uupunut. Tähden mukaan hänellä ei ole koskaan ollut työrupeamaa, joka olisi fyysisesti näin raskas

– Koen, että saavutin tässä kilpailussa sen, mihin näillä rahkeilla pystyn. Nyt on niin väsynyt olo, ettei vaan enää jaksa, Kokkonen sanoi.

Pari esitti viimeisessä jaksossaan hieman karmivankin paso doblen.

Kokkosen tanssipari Marko Keränen puolestaan kuvaili olevansa pudotuksen jälkeen ristiriitaisissa tunnelmissa. Hän olisi halunnut kovasti jatkaa taistelua, mutta kun Suomen kansa on puhunut, siihen ei ole vastaan sanomista.

– Olisin halunnut jatkaa, koska olen vanha kilpailija. Mutta suositummat ja vahvemmat kilpailijat pääsivät jatkoon, Marko Keränen totesi.

Samaan hengenvetoon tanssinopettaja sanoi ymmärtävänsä parinsa huojennuksen. Kaksikko on puhunut väsymyksestä paljon, ja molemmat myöntävät, että se alkoi jo näkyä tanssiparketilla.

– Minäkin olisin ehdottomasti halunnut jatkaa, jos vain olisi ollut enemmän energiaa. Sitä ei vain enää ole, Kokkonen sanoi.

Kokkonen on työskennellyt TTK:n ohella Suomen komediateatterin Juhlakunnossa! -revyyn parissa, joka on kovaa hommaa jo sellaisenaan. Kokkonen tähdittää revyytä yhdessä Niina Lahtisen ja Krisse Salmisen kanssa. Marko Keränen on puolestaan revyyssä mukana koreografina.

Teatterityön ja tanssikisan yhdistelmästä tuli niin kova kombo, että se alkoi vaikuttaa Kokkosen hyvinvointiin. Muutama viikko sitten Kokkonen joutui jättäytymään pois suorasta lähetyksestä sairastuttuaan ärhäkkään flunssaan.

Kokkosesta tuntuu, että hänen väsymyksensä alkoi näkyä jo lavalla saakka.

Nyt hän kertoo kärsineensä myös univaikeuksista.

– Kroppa käy välillä niin ylikierroksilla, että saatan heräillä pitkin yötä. Kun ei ole lainkaan vapaapäiviä, koskaan ei ehdi palautua, Kokkonen kertoo.

Vastapainona flunssalle ja väsymykselle teatteritähti kiittelee tanssiohjelmaa siitä, että hänen kuntonsa on kasvanut sen aikana ropisemalla.

– Enää ei hengästytä portaissa, Kokkonen kertoi IS:lle.

Fyysisen jaksamisen lisäksi Kokkonen sanoo kilpailun intensiteetin olleen liikaa myös hänen luonteelleen. Hän ei usko, että olisi voinut päästä sen parempiin suorituksiin treenaamalla yhtä tanssia vain viikon.

– Se oli minulle selkeästi liian vähän. Tämä oli liian paineista minun persoonalleni.

Hän lähtisikin ilolla mukaan tanssiformaattiin, jossa uusia taitoja voisi harjoitella ajan kanssa.

Samasta syystä hän kertoo valmistautuneensa putoamiseensa joka sunnuntai, vaikka ei sitä koskaan suoranaisesti toivonutkaan.

– Ajattelin aina, että jos se tapahtuu, niin se tapahtuu, eikä se ole meidän käsissä. Voimme vain tehdä parhaamme ja siitä joko tykätään tai ei, Kokkonen sanoo.

Tuomarit ihastuivat kaksikon 60-luvun tanssiin.

Viimeisessä koitoksessaan Kokkonen ja Keränen pääsivät näyttämään tanssitaitonsa paso doblen ja 60-luvun merkeissä. Siinä missä aikamatka 60-luvulle sujui hyvin, intohimoisessa paso doblessa sattui muutama moka, jotka eivät jääneet tuomaristossakaan huomaamatta.

Kokkosta virheet eivät kuitenkaan jaksa harmittaa, sillä hän tietää antaneensa kaikkensa.

– Rehellisesti sanottuna olen ylpeä kaikista suorituksistani, koska tässä ajassa ja näillä resursseilla olen ylittänyt itseni jo niin isosti, etten osaa jäädä harmittelemaan, hän sanoo.

– Mulla on ollut tosi epävarma olo joka sunnuntai, joten pelkästään se, että selviydyin tansseista jokseenkin, on minulle itselleni jo suoritus.

Vaikka tanssitaival on nyt tullut päätökseensä, se ei lupaa suoranaista lomaa Kiti Kokkoselle. Sen sijaan hän jatkaa tavallista näyttelijän työtään, joka täyttää koko työviikon.

– Tämän putoamisen myötä minulle vapautuu lisää aikaa kotiin ja se tuntuu nyt tosi kivalta.