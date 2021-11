Ensitreffit alttarilla -Henna kertoo, mikä ohjelmassa yllätti eniten – antaa pienen vihjeen nykytilanteestaan

Hennan ja Samin avioliiton alkumetrit lumosivat tv-katsojat heti. TTK-studiolle saapunut Henna kertoo, miten yllättävää palaute on ollut.

Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta tuttu Henna on katsonut Tanssii tähtien kanssa -ohjelman kaikki kaudet. Hän ja hänen äitinsä ovat suuria faneja. Nyt he ovat ensi kertaa katsomassa tähtiloistoa paikan päällä.

– Odotamme iltaa innolla, molemmat iloitsevat.

Espoolainen Henna on yksi kuudesta henkilöstä, jotka astelivat tuntemattoman kanssa alttarille tämän syksyn Ensitreffit alttarille -ohjelmassa. Asiantuntijat valitsivat Hennan puolisoksi rauhallisen rastapään, Samin.

Hennasta ja Samista tuli nopeasti tv-katsojien suosikkipari. Hennalle suosio tuli yllätyksenä.

– Olen saanut pelkästään positiivista palautetta ja siitä olen ollut aika hämilläni.

– En ajatellut alkuun, että ihmisille nousisi sillä tavalla suosikkipareja.

Hennan mielestä oman elämän seuraaminen televisiosta on ollut samaan aikaan sekä outoa että mielenkiintoista.

– On ollut opettavaista nähdä, miten itse käyttäytyy esimerkiksi tietyissä vuorovaikutustilanteissa.

Erityisen rankkaa Hennalle oli katsoa televisiosta omasta rakkaasta lemmikistä luopumista. Hennan kissan kuoli ohjelmassa muutama jakso sitten.

Sami ja Henna menivät naimisiin tv:ssä ja aloittivat poikkeuksellisen matkan kohti parisuhdetta.

Vaikka raskaitakin hetkiä on ollut, Henna ei ole kertaakaan katunut ohjelmaan osallistumista. Hän on myös iloinen siitä, että on päässyt tutustumaan ohjelman muihin pareihin ja seuraamaan televisiosta myös heidän matkojaan.

– Välillä on ollut sellaisia hetkiä, että on tullut vertailtua omaa suhdetta muihin ja ajateltua, että onko noilla tosiaan noin helppoa, tai harmi, että noilla on noin vaikeaa. Kyllä sitä myötäelää kaikkien puolesta.

– Toki tv kertoo vain osan totuudesta, Henna muistuttaa.

Henna ei voi vielä paljastaa rakkaustarinansa lopputulemaa, mutta vähän vihiä nykytilanteestaan hän voi antaa.

– Olen onnellinen ja henkilökohtaisesti asiat ovat mallillaan. Hyvä meininki, Henna kuittaa.