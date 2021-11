Redrama julkaisi kuvan uudesta tyylistään – fanit hämmästelevät: ”En meinannut tunnistaa”

Redrama on antanut partansa kasvaa.

Räppäri Redrama päivitti Instagramiin tuoreen kuvan itsestään ja kertoi kasvattavansa hiuksiaan ja partaansa. Kuvassa autossa istuva Redrama, oikealta nimeltään Lasse Mellberg, hymyilee kameralle aurinkolasit päässään ja esittelee uutta tyyliään.

– Ilmeisesti Instagram on entisensä, vaikka en ole hetkeen tänne mitään päivittänyt, Redrama pohjustaa päivityksessään.

– Joka tapauksessa olen keskittynyt muihin asioihin, enimmäkseen olen tehnyt paljon uutta musiikkia. (Ja edelleen yritän kasvattaa näitä hiuksia ja tulla pidemmäksi), hän jatkaa.

Päivitys on saanut artistin faneilta varsinaisen kehuryöpyn. Moni kertoo, ettei ollut tunnistaa tähteä kuvasta.

– En meinannut tunnistaa. Magee look, eräs seuraajista kommentoi.

– Wau, siisti lookki, kirjoittaa toinen.

– Nyt on kyl makeet hiukset ja parta!

– Näytät niin erilaiselta Lasse! Mutta tuo sopii sinulle.

Räppäri kuvattuna viime vuonna The Voice of Finlandin lehdistötilaisuudessa.

Redrama on tullut tv:ssä tutuksi tähtivalmentajapestistään The Voice of Finland -laulukilpailussa. Viime keväänä hän ilmoitti jättävänsä ohjelman peräti seitsemän tuotantokauden jälkeen.

Hän raotti tuolloin hieman tulevaisuuden suunnitelmiaan ja paljasti, että hänellä on meneillään iso projekti, joista hän ei voinut vielä kertoa sen tarkemmin.

– Ensi vuonna on tulossa iso vuosi. Paljon musaa, paljon paljon musaa, mies raportoi IS:lle.

Räppäri on kertonut avoimesti haastavista ajoistaan ja terveysongelmistaan. Vuonna 2017 Redramalla diagnosoitiin vaikea masennus, ja seuraavana vuonna hän sai borrelioosin, joka levisi keskushermostoon saakka. Viimein tammikuussa 2020 hänet todettiin täysin terveeksi, ja pitkä sairastelukierre oli vihdoin ohi.

– Niihin vuosiin mahtui monta hetkeä, kun ei oikeasti jaksanut. Silloin piti pitää semmoisia toivottomuuspäiviä, jolloin antoi epätoivon ja itkun tulla. Sen jälkeen jaksoi taas tsempata, Redrama kertoi haastattelussa viime maaliskuussa.

Myös Redraman muutaman vuoden parisuhde Katri Mutikaisen kanssa päättyi viime vuonna. Artistin mukaan pari erosi ystävinä.

