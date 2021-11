Stigin vitsikkäät letkautukset saavat Heikki Paasosen repeämään tv:ssä – erikoinen analyysi naurattaa koko studioyleisöä

Laulaja Stig viihdyttää tv-yleisöä lauantai-illan Mysteerilaulajat-jaksossa.

Suursuosioon nousseen Mysteerilaulajat-ohjelman neljännessä jaksossa yhtenä vierailevana panelistina nähdään Vain elämää -ohjelmastakin tuttu muusikko Stig.

Artisti saa jakson aikana juontaja Heikki Paasosen pokan pettämään useamman kerran odottamattomilla letkautuksillaan.

– Onko sulla jotain erikoiskykyjä, josta voi olla hyötyä näiden huijareiden löytämisessä? Paasonen tiedustelee ohjelman alussa.

– No siis, mä olen itse onnistunut huijaamaan Suomen kansaa jo yli 10 vuotta, että mä oon laulaja, eli mä olen asiantuntija, Stig vitsailee saaden Paasosen ja koko studioyleisön repeämään nauruun.

Heikki Paasonen repeilee Stigin letkautuksille.

Myöhemmin jaksossa panelistit arvuuttelevat, kuka laulajista voisi olla huijari. Stig esittää erikoisen perustelun huijarin tunnistamiselle. Panelistit ovat eri mieltä siitä, onko lavalla seisova lastenmuusikko hyvä laulaja vai taitava huijari.

– Mä heittäisin ehdottomasti lastenmuusikon luiskaan tässä vaiheessa, Robin sanoo vakuuttuneena.

– Musta lastenmuusikolla oli niin mielettömät eleet ja miten hän oikein tulkitsi ja lauloi sitä! panelisti Essi Hellén puolustelee.

– Hänellä on semmoinen lastenmuusikon habitus myös. Mun mielestä lastenmuusikot on aika pitkiä aina, Stig toteaa.

Odottamaton heitto saa juontaja Paasosen taas purskahtamaan nauruun.

– Mikä tämä on?! Mihin tämä perustuu, että lastenmuusikot on aina pitkiä? Paasonen hekottaa.

– On, näin on, Stig sanoo vakavalla naamalla.

Lastenmuusikon laulutaidot mietityttävät panelisteja.

Mysteerilaulajat – I Can See Your Voice Suomi lauantaisin klo 21 Nelosella ja Ruudussa. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.