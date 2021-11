Radiojuontaja Ville "Viki" Eerikkilä puhuu podcastissa avoimesti alkoholinkäytöstään – Aki Linnanahde täräyttää suoran kysymyksen

YleX:n juontaja Ville Eerikkilä kertoo Aki Linnanahteen podcastissa, ettei hän ole koskaan ollut ”muutaman ottaja”.

Radiojuontaja Ville ”Viki” Eerikkilä on vieraana Aki Linnanahteen podcastin uudessa jaksossa. Kaksikko keskustelee jaksossa muun muassa kemiläislähtöisen Eerikkilän alkoholinkäytöstä.

– Olenko väärässä, jos arvaan, että kun Kemin pojat laskeutuvat Helsinkiin, niin märkää menee? Linnanahde täräyttää.

– Kyllä kai sitä märkää menee. Mutta ollaan viime vuosina pyritty myös harrastelemaan jotakin, esimerkiksi käyty pelaamassa padelia porukalla, YleX:n radiojuontaja kertoo.

– Mutta kyllä sitä märkää menee, hän myöntää.

Eerikkilä täsmentää, että viimeisten vuosien aikana hän on on vähentänyt alkoholinkäyttöään huomattavasti.

– Diskoissa ravaaminen on vähentynyt aika paljon viimeisen neljän vuoden aikana. Jossain vaiheessa tuli käytyä tosi paljon, Eerikkilä kertoo.

– Ne olot on aika hirveitä nykyään, hän jatkaa.

Linnanahde kertoo, että hän valitsee yökerhojen sijaan usein mieluummin pubin muutaman hyvän oluen kera. Eerikkilä puolestaan suosii ulos lähtiessään pidempää kaavaa.

– Mulla on vähän se, että en ole ikinä ollut muutaman ottaja. Mulla on ollut vähän niin, että se on joko on tai off, Eerikkilä selvittää.

Selviytyjät-tähti muistelee jaksossa kosteaa kommuuniarkeaan Kemissä, kun hän toimi Kemin Lämäreiden huoltajana. Jääkiekkojoukkueessa pelasi hänen ystäviään, joiden kanssa hän asui saman katon alla.

– Aina kun Kemiin roudattiin ulkkarivahvistuksia Jenkeistä tai Kanadasta, he muuttivat sinne meidän kommuuniin. Eiväthän he sinne Kemiin tule pelkästään pelaamaan lätkää. Kyllä sinne tullaan hauskaa pitämään.

Eerikkilä juontaa YleX:n aamulähetystä Juuso ”Köpi” Kallion kanssa.

YleX:n juontajan elämä mullistui viime elokuussa, kun hän sai puolisonsa Kiia Kuparisen kanssa esikoistytön. Eerikkilän mukaan näkyvin isyyden tuoma muutos on ollut omasta vapaa-ajasta tinkiminen.

– En voi tietenkään käydä joka päivä harrastuksissa. On pitänyt miettiä missä käy ja milloin sekä tietysti jutella kotona, että selviääkö toinen kämpillä, Eerikkilä kertoo Linnanahteen podcastissa.

– Toki ihan ajatuksellisia muutoksia. Tajuaa, että tässä se nyt on. Tästä mä nyt huolehdin niin kauan kuin itsestä aika jättää. Onhan se aika tosi hieno fiilis, että pääsee opettamaan hänelle asioita, hän summaa.

Vikinä tunnettu Eerikkilä aloitti työskentelyn Ylen radiojuontajana jo vuonna 2012. Vuosien varrella mies on tehnyt juontotöitä Ylen lisäksi myös NRJ:llä. Vuodesta 2017 Eerikkilä on juontanut YleX:n aamulähetystä yhdessä Juuso ”Köpi” Kallion kanssa.