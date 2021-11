Seksuaalivähemmistöön kuuluva supersankari suututti Marvel-fanit – näyttelijä läväytti julki tyhjentävän vastineen

Näyttelijä Kumail Nanjiani vastasi Twitterissä elokuvan saamaan kritiikkiin.

Marvelin uusin, Eternals-nimeä kantava supersankarielokuva sai ensi-iltansa Suomessa tällä viikolla. Oscar-palkitun Chloé Zhaon ohjaama tieteisseikkailu on Marvelin ensimmäinen elokuva, jossa nähdään mukana seksuaalivähemmistöön kuuluva supersankari.

Yhdysvaltalaislehti Peoplen mukaan kaikki eivät ole tästä mielissään. Osa Marvel-faneista on asiasta niin käärmeissään, että he ovat käyneet antamassa elokuvalle verkossa huonoja arvioita jo ennen sen julkaisemista.

Syy fanien raivostumiselle on se, ettei näyttelijä Brian Tyree Henryn roolihahmo Phastosta ole esitetty alkuperäisessä sarjakuvassa homoseksuaalina, vaan hahmon seksuaalisuutta on muokattu elokuvaa varten.

Brian Tyree Henry näyttelee Marvelin ensimmäistä seksuaalivähemmistöön kuuluvaa supersankaria.

Eternalsissa Kingoa näyttelevä Kumail Nanjiani ei vaikuta olevan huolissaan elokuvan saamasta kritiikistä. Hän toteaa Twitterissä, että Marvelin ensimmäinen seksuaalivähemmistöön kuuluva supersankari on onnistunut herättämään juuri sellaista keskustelua kuin etukäteen oli ajateltu.

– Näyttää siltä, että olemme onnistuneet järkyttämään juuri oikeita ihmisiä, hän kirjoittaa.

Nanjianin oma roolihahmo Kingo esitettiin sarjakuvissa alun perin japanilaisena samuraina, mutta elokuvassa hänet nähdään Bollywood-tähtenä.

Kingoa näyttelevä Kumail Nanjiani vastasi Twitterissä elokuvan saamaan kritiikkiin.

Peoplen mukaan Marvelin johtohahmo Kevin Feige vahvisti jo vuonna 2019 tiedon siitä, että Henryn esittämä Phatos tulee olemaan elokuvassa homoseksuaali.

– Hän (Phastos) on naimisissa, ja hänellä on perhe. Hänen seksuaalinen suuntautumisensa on vain pieni osa kaikkea sitä, mitä hän on, Feige kertoi Good Morning America -ohjelmassa elokuussa 2019.

Helmikuussa 2020 Henryn vastanäyttelijä Haaz Sleiman kertoi NewNowNext-sivuston haastattelussa yksityiskohtia uutuuselokuvan kuvauksista. Sleiman esittää Eternalsissa Phastosin kumppania Beniä. Hän paljasti, että elokuvassa nähdään ainakin yksi koskettava suutelukohtaus miesten roolihahmojen välillä.

– Se oli kaunis, hyvin koskettava suudelma. Kaikki kuvauspaikalla olijat itkivät, Sleiman kertoi.

Haaz Sleiman esittää elokuvassa Phastosin aviomiestä Beniä.

Yksi elokuvan tähdistä on Angelina Jolie, joka saapui elokuvan Britannian ensi-iltaan yhdessä viiden lapsensa kanssa. Lapsikatraasta puuttui kuitenkin yksi, sillä 17-vuotias Pax ei ollut saapunut paikalle.