Pippa Laukka puhuu suoraan vaietusta aiheesta – kertoo pysäyttävästä palautteesta, jota hän saa muilta naisilta

Mediassa on virinnyt viime päivinä vilkas keskustelu sosiaalisen median vihapuheesta ja häirinnästä.

Tv-lääkäri Pippa Laukka kertoi Twitterissä oman näkemyksensä aiheeseen.

– Ikävä sanoa, mutta minun saamasta vihapuheesta 99% tulee muilta naisilta. Surullista mutta totta, Laukka kirjoittaa.

Laukka kertoo IS:lle puhelimitse, että tuo palaute on yleensä luonteeltaan mitätöivää, vähättelevää, henkilöön menevää ja ulkonäköä kommentoivaa.

– Minusta on hyvä, että tähän asiaan tartutaan, koska yleensä vihapuheen narratiivi on se, että vihapuhe olisi miesoletettujen palautetta naisoletetuille. Minun mielestäni siinä unohtuu se, että vihapuhe voi tulla yhtä hyvin naiselta naiselle.

Hän kertoo saavansa valtaosin positiivista palautetta, mutta silti ikävä kyllä noin kymmenen prosenttia viesteistä on sävyltään ikäviä tai jopa vihapuheeksi tulkittavia. Tällaisia viestejä tulee hänelle viikoittain muutamia kappaleita.

– En jostain syystä ole oikeastaan koskaan kokenut sitä, että saisin miehiltä vähättelyä tai tytöttelyä. En tosiaankaan niitä kaipaa, mutta en ole saanut sellaisia.

Laukka pohtii, mistä voi johtua, että naisoletettu päättää lähettää vihapostia.

– Ajattelen, että jos on haasteita oman identiteettinsä kanssa, niin se voi johtaa siihen, että on tarve painaa muita alas.

Laukalla on Instagramissa yli 44 000 seuraajaa ja hänen Olet mitä syöt -ohjelmansa on suosittu tv-ohjelma.

– Tavallaan tietyllä tavalla tähän julkisuuteen kuuluu se, että ikäviä lieveilmiöitä on. Isoäitini sanoisi, että joka leikkiin ryhtyy, se leikin kestäköön. Mutta ei se tietysti mukavalta silti tunnu, hän jatkaa.

Millaisia naisoletettujen lähettämät vihaviestit sitten ovat?

Laukka pohtii hetken ja kertoo sitten, että ne ovat yleensä tavalla tai toisella persoonaan kohdistuvia, joskus myös ulkonäköön.

– Kerran tuli esimerkiksi kommentti ”psykoottisesta naurusta”. Että hirveä tyyppi, kun sillä on psykoottinen nauru. Ajattelen, että nauruni on sellainen kuin se on ja se on ominaisuus, jota en voi enkä aio muuttaa.

Keskustelu käynnistyi, kun Ylen toimittaja kirjoitti jutussaan, että ”Media-alalla yleisesti tiedetty tosiasia on se, että naiset saavat miehiä enemmän paskaa.”

Sitten toimittaja Sanna Ukkola kritisoi väitettä Iltalehden kolumnissaan:

– Anteeksi nyt vain, mutta miten niin? Minä olen media-alalla työskentelevä nainen, enkä ole huomannut moista: kaikki esimerkiksi kolumneissaan kantaaottavat kollegat saavat valtavasti törkypostia, niin naiset kuin miehetkin.

Aihe tuntuu jakavan paljon mielipiteitä. Sitä on myös tutkittu viime vuosina jonkin verran.

Tilastokeskus kartoitti suomalaisten kokemaa nettihäirintää tutkimuksella viime keväänä. Kartoituksen mukaan nettikiusaaminen ja epäasialliset lähestymiset rasittavat erityisesti nuoria naisia.

Tutkimuksessa kysyttiin eri ikäisiltä suomalaisilta, ovatko he joutuneet internetissä epäasiallisen lähestymisen kohteeksi. Naiset joutuivat epäasiallisen lähestymisen kohteiksi selvästi yleisemmin kuin miehet. Naisilla osuus oli 17 prosenttia ja miehillä yhdeksän prosenttia.

16–24-vuotiaiden naisten ikäryhmästä joka toinen kertoi tutkimuksessa joutuneensa netissä epäasiallisen lähestymisen kohteeksi.

– Tutkimuksen aineiston perusteella voidaan luotettavasti sanoa, että nuorilla miehillä epäasiallisia lähestymisiä kokeneiden osuus on huomattavasti pienempi kuin nuorilla naisilla, raportissa kerrotaan.

Myös esimerkiksi Valtioneuvoston kanslian vuonna 2019 julkaisema tutkimus selvitti päättäjiin kohdistuvaa vihapuhetta. Viha vallassa -tutkimuksen mukaan vihapuhe kohdistuu erityisesti nuoriin naisiin. Selvityksessä 28 prosenttia miespäättäjistä kertoi olleensa itse vihapuheen kohteena, kun taas naispäättäjistä 42 prosenttia raportoi olleensa vihapuheen kohteena.