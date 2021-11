Vankilassa istuvalta Joe Exoticilta huonoja uutisia syövästään – lääkäri kertoi pysäyttävän uutisen

”Tiikerikuninkaana” tunnetuksi tullut Joe Exotic kertoo sairastavansa aggressiivista syöpää.

Joe Exoticin mukaan hänellä on aggressiivinen eturauhassyöpä.

Netflixin Tiger King -dokumenttisarjasta maailmanmaineeseen singahtanut Joe Exotic, 58, väitti viime kesänä sairastuneensa syöpään. Tuolloin tähden asianajaja kommentoi, ettei syöpää oltu vielä diagnosoitu, vaikka kaikki merkit viittasivat siihen.

Tuoreen Instagram-päivityksen mukaan telkien takana istuva Joe Exotic, oikealta nimeltään Joseph Maldonado-Passage, sairastaa aggressiivista eturauhassyöpää. Päivityksessä on kuva kirjeestä, jonka Exotic kirjoitti vankilassa.

– Hei kaikki, surullisena joudun kertomaan teille, että lääkärit soittivat minulle tänään ja kertoivat, että eturauhasen koepalatutkimuksesta paljastui aggressiivinen syöpä. Odotan edelleen tuloksia toisesta testistä, entinen eläintarhan omistaja kirjoitti.

Joe Exotic tuomittiin viime vuonna 22 vuodeksi vankeuteen Big Cat Rescue -järjestöä pyörittävän eläinaktivisti Carole Baskinin murhan yrityksestä ja eläimiin kohdistuneista rikoksista.

– En halua kenenkään sääliä. Olen varma, että Carole järjestää omat juhlat tämän asian tiimoilta, Joe Exotic jatkoi.

Exotic toivoo pääsevänsä ehdonalaiseen hoitamaan syöpäänsä. Lisäksi hän haluaisi päästä viettämään aikaa läheistensä kanssa. Exotic vetoaa faneihinsa, jotta saisi äänensä kuuluviin.

– Haluan mennä kotiin ja saada siellä hoitoa sekä nauttia jäljellä olevasta elämästäni rakkaideni kanssa, hän kirjoitti.

Netflix-tähden asianajaja on vahvistanut miehen sairastavan syöpää.

Tiikeritarhan entinen omistaja on aiemmin valittanut tuomiostaan. Viime tammikuussa ”tiikerikuningas” joutui pettymään pahemman kerran, kun Donald Trump ei armahtanutkaan häntä kautensa loppusuoralla. Exotic oli niin varma vapautumisestaan, että hän oli tilannut Texasissa sijaitsevan vankilan edustalle limusiinin odottamaan häntä.

Trump armahti vielä viime hetkellä ennen virkakautensa päättymistä pitkän listan tuomittuja. Nimien joukossa ei kuitenkaan ollut Joe Exoticia.

Exotic on väittänyt amerikkalaismedialle olevansa vankilassa hengenvaarassa. Exoticin mukaan hänen ”sielunsa on kuollut” ja elämä telkien takana on kaikin puolin kurjaa.

Maaliskuussa uutisoitiin, että Exoticin ja hänen aviomiehensä Dillon Passagen avioliitto on ohi. Pari oli naimisissa kolmen vuoden ajan.

Dokumenttisarja Tiger Kingin toinen tuotantokausi julkaistaan 17. marraskuuta.

