Yksi Britannian suosituimmista saippuasarjoista kohun keskellä – 40-vuotias rohkeita kuvia julkaissut näyttelijä sai tylyt potkut

Sarah Jayne Dunn sai potkut Hollyoaksista, koska ei suostunut luopumaan OnlyFans-tilistään.

Britannian tv-maailmassa kuohuu.

Yksi maan suosituimmista saippuasarjoista on vuodesta 1994 televisiossa pyörinyt Hollyoaks. Nyt selvisi, että Hollyoaks on antanut sarjassa vuodesta 1996 esiintyneelle Sarah Jayne Dunnille tylyt potkut.

Daily Mail kertoo, että Jayne Dunn sai sarjasta yli 140 000 euron vuosipalkkaa Mandy Richardsonin hahmon roolista. Kun tuottajat vaativat häntä luopumaan OnlyFans-bisneksestään, tähti kuitenkin kieltäytyi jyrkästi.

Lehden mukaan 40-vuotias Jayne Dunn tienasi heti ensimmäisestä viikosta lähtien OnlyFansissa jopa 8400 euroa viikossa.

Hollyoaks-sarja vastasi kohuun kertomalla oman näkemyksensä potkuihin.

– Hollyoaks on nuorekas draama, jolla on paljon nuoria katsojia. He seuraavat näyttelijöitä tiiviisti sekä sarjassa että sen ulkopuolella. Haluamme kantaa vastuumme nuorista katsojista ja sen takia ohjelma ei tule sallimaan kenenkään Hollyoaks-näyttelijän aktiivisuutta tietyillä K18-sivustoilla, ohjelman tiedottaja kommentoi Metro-lehdelle.

Sarah Jayne Dunn on esiintynyt Hollyoaksissa vuodesta 1996.

Jayne Dunn on esittänyt Mandy Richardsonin hahmoa säännöllisen epäsäännöllisesti vuodesta 1996 lähtien.

Näyttelijä on aiemmin selittänyt päätöstään liittyä julkkistenkin suosimalle OnlyFans-sivustolle ”ottaakseen takaisin vallan” poseerattuaan vuosia miesten lehdissä.

Hänen OnlyFans-profiilissaan kerrotaan, että se sisältää materiaalia ”vaimolta ja perheenäidiltä”, jolla on vahva asema sosiaalisessa mediassa ja fitness-vaikuttajana. Sisältö maksaa 15 puntaa eli noin 17,50 euroa kuukaudessa.

– Tämä on päätös, jota olen miettinyt pitkään ja hartaasti, enkä ole ottanut sitä kevyesti. Siinä on kyse vallan ottamisesta takaisin, itseluottamuksesta ja siitä, että minulla on täysi valta omista valinnoistani, näyttelijä kommentoi OnlyFansiin liittymistään.

OnlyFans on aikuisten nettisivusto, jossa kirjautuneet käyttäjät voivat myydä itse valitsemiaan kuvia ja videoita itsestään ja viestitellä asiakkaidensa kanssa.

Metro-lehti kertoo, että monet katsojat suivaantuivat potkuista ja syyttävät ohjelmaa kaksinaismoralismista. Aiemmin ohjelmaa markkinoitiin seksikkäillä alusvaatekalentereilla näyttelijöistä.

Fanit myös harmittelevat sitä, että Jayne Dunn oli yksi pitkäaikaisimmista näyttelijöistä sarjassa ja hän suoriutui roolista hienosti.

– Hän on loistava näyttelijä ja esitti roolihahmonsa vaiheet upeasti. Suoraan sanottuna, jos vanhempia näyttelijöitä ei olisi siellä, en jaksaisi enää katsoa sitä lainkaan. Antaisitte hänen jäädä, Twitterissä kommentoidaan.