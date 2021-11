Kim Kardashianin nimi on yhtäkkiä taas kaikkien huulilla – syynä on tämä 14 vuotta nuorempi mies, jota megatähti nyt tapailee

Onko Saturday Night Livesta tuttu koomikko Kardashianin uusi rakkaus?

Kim Kardashian on sosiaalisen median ja tosi-tv-kulttuurin supertähti, jonka liikkeitä seurataan herkeämättä ympäri maapalloa.

Kun Kardashian, 41, erosi pitkäaikaisesta puolisostaan Kanye Westistä, fanit jäivät odottelemaan kieli pitkällä, kuka hänen seuraava mielitietty tulisi olemaan.

Suuret kansainväliset viihdemediat ovatkin viime päivinä jälleen täyttyneet Kardashianista kertovista uutisista, sillä nyt hän tiettävästi tapailee uutta miestä.

Kardashian ja koomikko Pete Davidson, 27, viettivät keskiviikkoiltana aikaa New Yorkin yössä kaveriporukan kanssa. TMZ:n mukaan kaksikko kävi illallisella julkkisten suosimassa Zero Bondissa. Se on yksityinen luksusklubi trendikkäässä NoHon kaupunginosassa. Klubin jäseneksi ei pääse pelkästään rahalla, vaan jäsenet valikoidaan tarkkaan heidän persoonansa ja tyylinsä perusteella.

Kim Kardashian kuvattuna tällä viikolla New Yorkissa.

TMZ:n raportoinnin mukaan kyseessä on jo kolmas kerta tällä viikolla, kun kaksikko viettää aikaa yhdessä. Kim ei kuitenkaan ole New Yorkissa yksinomaan mahdollisen uuden rakkautensa takia, vaan tiukasti bisnessyistä. Hän vastaanotti New Yorkissa Wall Street Journal -talouslehden kunniapalkinnon uudesta alusasuinnovaatiostaan, jonka hän lanseerasi markkinoille tänä vuonna.

Kardashianin ja Davidsonin romanssihuhut käynnistyivät viime perjantaina, kun heidät bongattiin Kaliforniassa sijaitsevassa Knott's Berry Farm -teemapuistossa huvipuistolaitteessa käsi kädessä. People-lehti kertoi tiistaina lähteisiinsä vedoten, että kaksikko tosiaankin viihtyy yhdessä. Lehden lähteen mukaan Kardashianin ja Davidsonin ”välillä on kemiaa” ja he ”pitävät hauskaa yhdessä”.

Tässä on koomikko Pete Davidson, Kardashianin uusi hyvä ystävä tai jopa mielitietty.

Davidson on tunnettu koomikko, joka on ollut yksi NBC:n Saturday Night Live -ohjelman vakituisista esiintyjistä vuodesta 2014. Davidson seurusteli aiemmin laulaja Ariana Granden kanssa.

Buzzfeedin kulttuuritoimittaja ehti jo analysoida, että Davidsonin ja Kardashianin suhde voisi pahimmillaan olla ”julkinen, ruma katastrofi”. Hän sanoi, että Davidson ja Kardashian olisivat ”täydellinen kauhea pariskunta” samalla tavoin kuin kohupari Machine Gun Kelly ja Megan Fox.

Davidson on vuosien varrella ollut julkisuudessa erikoisten elämänkäänteidensä ansiosta. Esimerkiksi vuonna 2018 hän otti yhtäkkiä yli 40 tatuointia ympäri kehoaan. Vain pari kuukautta myöhemmin hän halusikin poistaa valtaosan niistä. Koomikko on kertonut kärsivänsä mielenterveyshaasteista ja päihdeongelmista.

27-vuotias Davidson seurusteli aiemmin Ariana Granden kanssa.

Kim Kardashianin ja Kanye Westin avioliitto kesti seitsemän vuotta.

Kardashian oli seitsemän vuotta naimisissa kohuräppäri Kanye Westin kanssa. Kardashian jätti avioerohakemuksen helmikuussa. Heidän eroaan on ruodittu julkisuudessa runsaasti. Noin 2,1 miljardin euron suuruisen yhteisen omaisuuden jakaminen meni kuitenkin sopuisasti tiukan avioehdon ansiosta.

Kyseessä oli Kardashianin kolmas avioero. Hänen ensimmäinen aviomiehensä oli musiikkituottaja Damon Thomas, jonka kanssa ero tuli vuonna 2004. Kris Humphriesin kanssa Kardashian avioitui elokuussa 2011, mutta avioliitto kesti vaivaiset 72 päivää. Westille avioero on ensimmäinen.