Lauri Tähkä esiintyy suuryleisölle – kaksi isoa areenakeikkaa keväälle

Lauri Tähkän ensi kevään ainoat isot esiintymiset tulevat olemaan Tampereella ja Turussa.

Suomen suosituimpiin artisteihin kuuluva Lauri Tähkä esiintyy keväällä 2022 kahdella isolla areenakeikalla.

Tähkä esiintyy Tampereen uudessa elämyskeskuksessa Tampereen Kannen areenalla lauantaina 26.3. ja Turun Gatorade Centerissä lauantaina 2.4.

– Kaiken kokemamme jälkeen ihmisillä on palava halu livekeikoille ja meillä kova ikävä yleisöä. Siksi on hienoa päästä tarjoamaan kaksi kunnon show’ta mahtavissa puitteissa. Nämä konsertit tulevat olemaan erityisiä, koska ne ovat ensi kevään ainoat isot keikkamme. Tunnelma tulee varmasti olemaan korkealla ja tunnelataus vahva, kertoo Lauri Tähkä mediatiedotteessa.

Lauri Tähkän viimeisin albumi Meidän tulevat päivät julkaistiin maaliskuussa 2019. Albumilta julkaistut singlet Mä en pelkää, Palavaa vettä ja Mustaherukan tuoksuinen tyttö ovat kahdessa vuodessa nousseet radioiden kestosuosikeiksi ja koko Suomen tuntemiksi klassikoiksi.

Myös tulevalta albumilta on jo saatu kuulla ensimmäiset maistiaiset. Maaliskuussa julkaistu Aavikko on kasvanut nopeasti valtaisaksi radiohitiksi ja palkittu Kuukauden radiobiisinä. Tuorein single Keskiyön Cowboy julkaistiin elokuussa, ja kappale on saanut yleisöltä loistavan vastaanoton.

Keikkojen lipunmyynti alkaa perjantaina 12.11. klo 12.00. Tampereen konserttiin lippuja myy Lippupiste ja Turun keikalle Ticketmaster.

Jutun otsikkoa korjattu klo 12:29. Lauri Tähkä ei palaa lavoille, sillä hän ei ole ollut keikkatauolla.