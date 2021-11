Tuomarien antamat TTK-pisteet ärsyttävät katsojia – kolmikko vastaa nyt kritiikkiin

Tanssii tähtien kanssa -tuomariston pisteytys on tällä kaudella herättänyt keskustelua.

Tanssii tähtien kanssa -kilpailussa on mukana enää kuusi tähtiparia. Pudotukset ovat viikko toisensa jälkeen ovat herättäneet katsojissa tunteita.

Kilpailussa tanssikonkarit Helena Ahti-Hallberg, Jorma Uotinen ja Jukka Haapalainen arvioivat tanssisuoritukset ja antavat pisteet yhdestä kymmeneen. Tuomarit arvioivat erityisesti kilpailijoiden kehitystä ja teknistä suoriutumista.

Tuomaripisteiden lisäksi katsojat äänestävät suosikkejaan kotisohviltaan. Lähetysten lopuksi katsojien äänet ja tuomareiden pisteet ratkaisevat jatkoon pääsijät.

Tällä kaudella on ollut varsin silmiinpistävää, että katsojat ja tuomarit eivät ole aina yhtä mieltä kilpailijoiden suoriutumisesta ja pisteytyksestä. Tuomarit kertovat tiedostavansa, että toisinaan heidän arvostelunsa herättää tunteita. He ovat yhtä mieltä siitä, ettei katsojien tarvitse allekirjoittaa heidän näkemyksiään.

– Katsojilla on oikeus mielipiteisiinsä aivan samalla tavalla kuin meillä on siihen oikeus. Toki me joudumme tekemään päätökset tekniseltä pohjalta ja lajin arvosteluperusteiden mukaisesti. Mutta minusta on ihanaa, että katsojat valitsevat omat suosikkinsa, Ahti-Hallberg kommentoi.

– Meidän velvollisuus on nimenomaan asettaa parit järjestykseen ja perustella se. On erittäin tervetullutta ohjelman luonteen mukaisesti se, että ihmisillä on omat mielipiteensä ja heidän ei tarvitse olla meidän kanssamme millään tavalla samaa mieltä tai perustella mielipiteitään toisin kuin meidän, Haapalainen linjaa.

– Huomautan kuitenkin niille, jotka ovat kanssamme eri mieltä, että yhtenäkään vuonna emme ole antaneet niin paljon kymppejä kuin tänä vuonna, Uotinen puolestaan muistuttaa.

Tuomaristo kumoaa spekulaation, että he pisteyttäisivät tanssit jo kenraaliharjoituksissa. Kolmikon mukaan he päättävät pisteet suorassa lähetyksessä.

Sosiaalisessa mediassa on ruodittu, miksi tuomaristo on toisinaan ensin kehunut esitystä vuolaasti, mutta antanut huonot pisteet tai päin vastoin kritisoinut tanssia, mutta pisteytyksessä se ei ole näkynyt. Esimerkiksi ohjelman neljännessä livelähetyksessä tuomaristo kehui Sita Salmisen tanssiesitystä hänen parhaimmaksi suorituksekseen, mutta pisteitä herui vain 21. Myös juontaja Vappu Pimiä hämmästeli tuolloin tuomareiden logiikkaa.

Osa katsojista pohti, vaikuttiko Salmisen tanssitausta tuomareiden ankaraan linjaan. Salminen itse kommentoi tuolloin, että häneltä odotetaan paljon ja siksi hänen suhteensa ollaan tiukkoja.

– Kommenteissa tuodaan esille se, mikä parissa on kehittynyt. Otamme huomioon lähtötason, eli mistä parannus on tapahtunut sekä riittääkö se tässä kilpailussa verrattuna muihin. Kommentti saattaa olla positiivinen, mutta arviointi täytyy suhteuttaa muihin tanssijoihin ja kisaajan omaan kehitykseen, Uotinen perustelee.

– Ja me ehdottomasti teemme koko ajan järjestystä. Kisaaja voi olla illan onnistuja, mutta pisteissä huonoin, koska muut ovat taidollisesti parempia. Onnistuminen on sitä, että on pystynyt voittamaan itsensä ja kehittynyt omassa tanssissaan, Ahti-Hallberg komppaa.

– Meidän tehtävä on tehdä huomioita, verrata ja havaita erot, Uotinen lisää.

Tuomaristokolmikko huomauttaa, että taso on ollut tänäkin vuonna kova.

– Se, että onnistuu ja pääsee koreografiastaan läpi, ei välttämättä tällä kaudella riitä, koska meillä on niin upeita tanssijoita mukana, Uotinen sanoo.

Ahti-Hallberg muistuttaa, että lopulta kansa valitsee putoajan.

– Katsojien äänet menevät meidän pisteiden yli, hän sanoo.

TTK-tuomarit ovat jakaneet anteliaasti kymppejä tällä kaudella.

Haapalaisen mukaan tämän kauden taso näkyy pisteytyksessä.

– Nykyäänhän seiska on huono piste kaikkien mielestä, vaikka kuitenkin kouluarvosanana se on keskitasoa, hän toteaa.

Kolmikko myös vakuuttaa, ettei kukaan kilpailijoista saa erityiskohtelua.

– Joka vuosi on ollut keskustelua siitä, että suosisimme joitakin tanssijoita ja tukisimme toisia enemmän, mutta ammattietiikkaamme kuuluu, että teemme ratkaisut perustelluin syin, Haapalainen selvittää.

Ahti-Hallberg jatkaa lisäämällä, ettei tänä vuonna ole ollut ylivoimaista tanssijaa, vaikkakin hän mainitsee Krista Siegfridsin, joka on kahminut pistepotteja useaan kertaan.

– En tiedä onko mikään kausi ollut näin mielenkiintoinen siinä mielessä, että aina eri pari on ollut illan huippu. On kauhean vaikea ymmärtää, miten me suosisimme jotakin, kun illan paras pari on vaihtunut illasta toiseen, Hallberg sanoo.

– Jos antaisimme kaikille tasaisia pisteitä, emme tekisi työtämme ja meitä varmasti moitittaisiin myös siitä, Haapalainen jatkaa.

Viimeisimpänä kilpailusta putosi Sita Salminen.

Tuomaristo vaikuttaa usein olevan yhtä mieltä suorituksista, ja kolmikon pisteet ovat linjassa keskenään. Tämä tuomariston mukaan selittyy sillä, että he ammattilaisina kiinnittävät samoihin asioihin huomiota.

– Hyvin harvoin olemme täysin eri mieltä, Haapalainen summaa.

Kilpailussa ovat yhä mukana Waltteri Torikka, Ernest Lawson, Jenni Poikelus, Aki Riihilahti, Kiti Kokkonen ja Krista Siegfrids.