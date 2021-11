Dekkarikuningatar Camilla Läckberg ja kirjailija, mentalisti Henrik Fexeus ovat ruotsalaisia superjulkkiksia.

Toinen on yksi maailman luetuimmista kirjailijoista. Toinen on tv:stä tuttu mentalisti, kehokielen asiantuntija ja käytännön psykologiasta menestyskirjoja kirjoittanut kirjailija.

He ovat tunteneet toisensa 13 vuotta.

Ystävyys alkoi, kun he osallistuivat kirjakustantamonsa kiertueelle ja huomasivat, että heillä on paljon yhteistä.

– Olemme molemmat Camillan kanssa kiinnostuneita oudoista asioista, Henrik Fexeus sanoo.

Camilla Läckberg kertoo, että heillä on erittäin kapeita kiinnostuksenkohteita.

– Se voi olla uusi tapa ratkaista rubikinkuutio, Camilla Läckberg, 47, sanoo.

– Tai kuinka ruumis reagoi johonkin aineeseen, Henrik Fexeus, 50, jatkaa.

– Löydämme kiinnostavan faktan ja tulee tarve tietää siitä vähän liikaa.

– Tajusin, että tässä on samanlainen ihminen kuin minä, Henrik Fexeus sanoo Camilla Läckbergin rinnalla.

Molempia hymyilyttää. On lokakuun loppu, ja tapaamme Helsingissä hotelli Kämpin Helene Schjerfbeck -salissa.

Vaaleassa töyhtökampauksessaan Henrik Fexeus näyttää hyväntuuliselta herralta, jolla on jekut mielessä. Camilla Läckbergillä on boheemi nuttura ja määrätietoinen, ystävällinen katse.

Läckberg ja Fexeus ovat tulleet aamukoneella Tukholmasta osallistuakseen Helsingin kirjamessuille. He ovat kirjoittaneet yhdessä dekkarin Mentalisti (Otava).

Idea kumpusi kaksikon keskusteluista, jotka koskivat kirjoittamista.

– Innostuimme, että tässä on jotakin, mistä pitää kirjoittaa, mutta se ei ollut enää minun luomani tarina eikä Camillan.

– Päätimme, että jos kirjoitamme siitä, meidän pitää tehdä se yhdessä.

619-sivuinen dekkari on ollut Ruotsissa suuren luokan uutinen. Se myytiin moniin maihin jo ennen julkaisemistaan.

Päähenkilö on mentalisti Vincent Walder. Kymmenen vuotta poliisina työskennellyt Mina Daber pyytää häntä konsultiksi. Nuori nainen on murhattu laatikkoon miekan iskusta. Se kuulostaa kuin taikatempulta.

– Halusimme, että murha olisi taikatemppu, joka meni pieleen, Camilla Läckberg sanoo.

Fexeus on luonut kirjan mentalistihahmon, joka muistuttaa Läckbergin mukaan paljon Fexeusta.

– En ole lukenut dekkareita. Minulla ei ollut aavistustakaan siitä maailmasta, Henrik Fexeus sanoo.

– Tiesin vain että ruumis löytyy ja sitten yritetään löytää murhaaja. Se oli ainoa mitä tiesin.

Camilla Läckberg on aikaisemmin tykännyt tehdä kirjoja yksin.

– Olen aina vihannut ryhmätöitä.

Aluksi he kirjoittivat salassa neljä kuukautta. Vain omat perheet tiesivät, sillä Henrik Fexeus tuli joka aamu Camilla Läckbergin kotiin.

– Muuten se olisi ollut outoa selittää, että miksi Henrik on täällä joka päivä, Camilla Läckberg sanoo ja naurahtaa.

He kertoivat yhteistyöstään vasta, kun valmista tekstiä oli sata sivua.

– Ajattelimme, että ehkä ärsyyntyisimme toisistamme, mutta niin ei käynyt. Yhteistyömme sujui täydellisesti, koska annamme toisillemme paljon tilaa ja vapautta.

Ensin syntyivät kirjan päälinjat ja mitä eri luvuissa tapahtuu. Sitten kumpikin meni kotiin ja kirjoitti. Sen jälkeen molemmat kirjoittivat uudelleen toistensa kirjoittamansa luvut.

– Saimme tehdä toistemme teksteille mitä halusimme.

– Nyt emme voi olla ihan varmoja, kuka kirjoitti mitäkin.

Molemmat kirjoittivat suunnilleen yhtä paljon, vaikka kirjoittajina he ovat erirytmisiä.

– Olen enemmän kaoottinen kirjoittaja ja Henrik on paljon organisoituneempi, Läckberg sanoo.

– Se oli vähän ongelma aluksi, mutta onnistuimme pääsemään eteenpäin, Fexeus sanoo.

Mentalistissa on ihmisiä, joilla on ahtaanpaikankammoa, ylihygieenisyyttä, bakteerikammoa ja pakkotoimintoja.

Jokainen henkilö on neurootikko.

– Niin kuin me, Camilla Läckberg kertoo ja Henrik Fexeus purskahtaa nauruun.

– Kaikilla on diagnoosi paitsi meillä, mutta olemme liian vanhoja diagnooseihin, Henrik Fexeus sanoo.

– Olemme vain eksentrisiä, Camilla Läckberg heittää.

Kirjan poliisi Mina Dabiri on yksinäinen susi, joka karttaa ihmissuhteita. Hän on todella bakteerikammoinen ja pesee koko ajan käsiään. Nyt pandemia-aikana hän vaikuttaa jopa ihan normaalilta, mutta Läckberg vakuuttaa, että hänet keksittiin ennen korona-aikaa.

– Luulimme, että teimme hänestä todella överin henkilön, mutta korona-aika alkoi ja yhtäkkiä hän on melkein normaali.

Mentalisti on trilogian ensimmäinen osa. Mina Dabirin neuroottisuudella on paljon tekemistä hänen taustansa kanssa. Siitä kerrotaan enemmän seuraavissa kirjoissa. Toinen osa on jo editointivaiheessa kustantajalla.

– Voisin olla Minan kanssa ystävä todellisessa elämässä, Camilla Läckberg sanoo.

– Minullakin on ystäviä, jotka ovat omituisia, äläkä katso nyt minua Henrik sillä tavalla, Läckberg naurahtaa.

– Olen mentalisti, koska en ymmärtänyt ihmisiä lapsena, Henrik Fexeus kertoo.

Henrik Fexeus myöntää, että hänelläkin on outoja ystäviä.

– Pidän ihmisistä, jotka ovat vähän outoja. Meillä on soft spot yksinäisille susille, koska olemme itse sellaisia, samaistumme heihin, Fexeus sanoo.

– Olemme myös sosiaalisia, mutta viihdymme parhaiten yksin, Läckberg jatkaa.

Koulussa Henrik Fexeus oli se tyyppi, joka ei sopinut porukkaan.

– Olen mentalisti, koska en ymmärtänyt ihmisiä lapsena. Minulla ei ollut taitoja kuinka käsitellä ihmisiä. Olen yrittänyt oppia niitä koko elämäni.

Fexeus uskoo tulleensa kiusatuksi, koska hän ei ollut samanlainen kuin muut lapset. Hän luki liikaa, tiesi kaiken ja teki taikatemppuja koululuokassa joka perjantai.

– Äitini oli koulun rehtori, sekään ei auttanut. Oli paljon syitä.

Kiusaaminen loppui, kun Henrik Fexeus oli 13-vuotias.

– Vielä 20-vuotiaana minulla oli syvä epävarmuus sisälläni. Kun näin jonkun nauravan kadulla, luulin että hän nauroi minulle.

Nyt Henrik Fexeus on parisuhteessa ja kolmen lapsen isä, tunnettu tv-esiintyjä ja palkittu kirjailija. Hänen kirjojaan on käännetty yli 30 kielelle.

Jotkut ihmiset kokevat hänet pelottavaksi, sillä mentalistin oletetaan usein näkevän syvälle ihmisen sisimpään.

– Ihmiset kysyvät minulta, että tutkiiko hän sinun elekieltäsi, Camilla Läckberk kertoo nauraen.

– Sanon ei, ei todellakaan.

Camilla Läckbergistä ei voi puhua ilman hänen kirjoittamaansa Fjällbacka-dekkarisarjaa, joka on myynyt yli 15 miljoonaa maailmalla.

Läckberg lupaa, että sarjan päähenkilö, aktiivinen perheenäiti Erica Falck palaa jälleen, ehkä jo ensi syksynä ilmestyvässä kirjassa.

– Kirjoitan paljon perheistä, sillä olen kiinnostunut perheasioista.

– En ole kiinnostunut väkivallasta tai jengeistä tai terrorismista. Sinä olet Henrik samanlainen, olet kiinnostunut perhedynamiikasta.

Vuonna 2019 Läckbergin Tukholman jetset-piireihin sijoittuva dekkari Kultahäkki oli Ruotsin myydyin kirja. Siinä oli runsaasti seksiä, päinvastoin kuin Mentalistissa.

– Mentalistissa ei ole paljon seksiä, sillä Vincent ja Mina eivät ole kovin seksuaalisia ihmisiä. Siellä on vain yksi seksikohtaus.

Camilla Läckberg kertoo, että hän on aina yrittänyt olla kirjoittamatta seksistä, sillä seksin kuvaaminen tuntuu kömpelöltä.

– Minua hävetti, että äitini luki kirjojeni seksikohtauksia, mutta hän rakasti niitä.

– Kirjojeni seksikohtaukset ovat kunnianosoitus Sidney Sheldonille ja Jackie Collinsille ja niiden kirjojen ajoille 1980-luvulla. Jackie Collinsilla on paljon seksikohtauksia, syytetään häntä esimerkistä!

Camilla Läckberg ja Henrik Fexeus ovat oppineet paljon toisiltaan kirjoittajina.

– Camilla pystyy luomaan hyvin moniulotteisia hahmoja tyhjästä ja kiinnittää paljon huomiota yksityiskohtiin, Henrik Fexeus sanoo.

– Olen kiinnostunut kirjan ihmisistä ja kiinnostuneempi tarinasta, hän jatkaa.

Kollegan logiikantaju on tehnyt Camilla Läckbergiin vaikutuksen.

– Henrik on myös hyvä näkemään juonen ja kirjan rakenteen ja pitämään koko tarinan yhdessä. Se on tehnyt elämästäni paljon helpompaa.

Henrik Fexeus kertoo oppineensa jotakin muutakin.

– Olen oppinut, että jos jotakuta hahmoa ei tarvita, hänet voidaan tappaa!

Tästä ovat syntyneet kaksikon ainoat kiistat. Läckbergin mukaan juonen kannalta tarpeeton henkilö voidaan kirjassa aina vaikka tappaa.

Henrik Fexeus on eri mieltä.

– Sanon, että ei tapeta tätä henkilöä. Hän ei ole tehnyt mitään väärää! Henrik Fexeus kertoo.

Camilla Läckbergiä naurattaa.

– Sanoin että miksi ei tapeta. Ei dekkarin tekemisessä ole sääntöjä!