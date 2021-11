Näyttelijä Pilvi Hämäläinen yritti varata koiralleen rokotusaikaa, mutta pieleen meni.

Jokainen meistä lienee joskus lähettänyt viestin väärälle henkilölle. Niin kävi myös näyttelijä Pilvi Hämäläiselle, joka jakoi kuvakaappauksen hillittömästä tekstarimokastaan Instagram-tilillään.

Hämäläisen alkuperäinen tarkoitus oli varata koiralleen rokotusaikaa. Häntä ohjeistewttiin laittamaan tekstiviesti siinä tapauksessa, että numerosta ei vastata. Hämäläinen teki työtä käskettyä, mutta tässä vaiheessa asiat lähtivät menemään pieleen.

Viestin vastaanottanut taho nimittäin vastasi, että ei osaa auttaa asiassa. Tämä sai Hämäläisen epäilemään, että jokin saattoi mennä pieleen.

– Oho meniks tää väärään numeroon? Onks tää eläinlääkäri? Hämäläinen tiedustelee useiden nauruemojien säestyksellä.

– Tallenna mun numero yhteystietoihin niin tiedät, vastaus kuului, jälleen useiden itkunauruemojien saattelemana.

Samalla paljastui, että viestin oli vastaanottanut eläinlääkärin sijaan muun muassa Tartu Mikkiin -ohjelman juontajana tunnettu näyttelijä ja muusikko Sami Hintsanen.

– Mie en voi lopettaa nauramista. Mulla oli koulussa numerontallennus kymppi. Sami Hintsasen kanssa ei ollakkaa vielä tunnettukaan, kun joku 10 vuotta, Hämäläinen kertoo kuvansa yhteydessä.

Tilanne jatkui vielä julkaisun kommenttikentässä, missä muun muassa näyttelijä-juontaja Roope Salminen ja Haloo Helsinki -yhtyeen laulaja-basisti Elli Haloo naureskelevat tapahtuneelle. Salminen kehuu Hintsasen passiivis-aggressiivista lähestymistapaa, kun taas Elli Haloo kertoo samaistuvansa Hämäläisen toilailuun.

Myös uhri itse, eli Sami Hintsanen, kommentoi tapahtunutta veikeästi.

– Onneks et ollu gynegologia vailla. Olis ollu too much information, Hintsanen kuittaa.

Sami Hintsanen on tullut tutuksi muun muassa muassa Tartu Mikkiin -ohjelman juontajana.

Hämäläinen tuli tunnetuksi vuonna 2017 Putous-ohjelmasta, jossa hän voitti hahmollaan Aina Inkeri Ankeinen kyseisen kauden sketsi­hahmo­kilpailun.

Sittemmin Hämäläinen on esiintynyt muun muassa Penkinlämmittäjät ja Suurmestarit -ohjelmissa ja näytellyt rikostoimittaja Minna Passia Keisari Aarnio -televisiosarjassa.