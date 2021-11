Henri Alén sai ravintolaansa erikoisen lahjoituksen – ensin hänet valtasi epätoivo, kunnes hovimestarilla välähti

Julkkiskokki Henri Alén on harjoittanut hyväntekeväisyyttä korona-aikana, kun ravintolat ovat olleet kiinni.

Julkkiskokki Henri Alén on korona-aikana tehnyt hyväntekeväisyyttä. Hän on valmistanut ravintola-annoksia muun muassa Vailla vakinaista asuntoa ry:lle, Diakonissalaitokselle ja mielenterveyskuntoutujille.

Alen on saanut hyväntekeväisyysannoksiensa raaka-aineet lahjoituksina. Kerran häntä lähestyi somepalvelu Linkedinissä eräs pieni vihannestoimittaja, joka halusi kantaa kortensa kekoon ja tarjosi Alénille sataa kiloa sitruunoita. Alén kuvailee tapahtumaa eeppiseksi.

– Sanoin, että pistä tulemaan, niin keksitään jotain. Kun näin sen määrän tuossa oikeasti, niin mä olin että ei saatana, enhän mä näistä voi mitään kokata, Alén kertoo.

Kun Alén näki sitruunalähetyksen, hänet valtasi epätoivo.

Lopulta Alénin ravintolan hovimestari Juha Laatikainen keksi, että sitruunoistahan voisi tehdä limoncelloa, italialaista sitruunan kuorista tehtyä likööriä. Pian koko ravintolan henkilökunta olikin talkootöinä raastamassa valtavaa sitruunavuorta. Myös alkoholiyhtiö Altia osallistui hankkeeseen ja lahjoitti urakkaan sata litraa Koskenkorvaa.

Sitruunoita raastettiin talkootyönä.

Kun ravintolat aukesivat, ryhdyttiin limoncelloa myymään. Kun viimeinenkin pullo oli myyty, oli kasassa 3 017,56 euroa. Summa lahjoitettiin Mielenterveyden keskusliitolle.

Sadasta kilosta sitruunoita syntyi valmista tuotetta Alénin mukaan satoja litroja.

– Meinasin hukkua siihen. Kaikki kaapit täynnä sitä.

Idean isä, hovimestari Juha Laatikainen poseeraa valmiin tuotteen kanssa. Alénin mukaan limoncelloa syntyi lopulta satoja litroja, ja hän oli ”hukkua” siihen.

Alénin mukaan hyväntekeväisyys oli hänelle ravintolasulun aikana tapa pysyä kiinni työrytmissä. Hän arvioi, että on tehnyt korona-aikana hyväntekeväisyyttä kymmenien tuhansien eurojen arvosta, mutta ei ole laskenut toiminnalleen hintalappua.

– Oli tekemistä, ja pystyi pienellä panostuksella auttamaan ihmisiä. Kaikkea tällaista mukavaa on yritetty tehdä, kun on ollut aikaa. Pitää pysyä liikkeessä, se on tärkeää, ei saa pysähtyä.

Hän uskoo jatkavansa hyväntekeväisyystempauksia jatkossakin jollain tapaa, vaikka korona-ajan synkin varjo onkin alkanut väistyä ravintola-alan yltä.