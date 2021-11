Eroottinen rooli teki Nicke Lignellistä seksisymbolin – sitten elämään asteli suuri rakkaus, joka muutti kaiken

Akvaariorakkaudessa läpimurtonsa tehnyt Nicke Lignell on 30 vuodessa kehittynyt yhdeksi suomalaisen elokuvan ja television luotettavimmista luonnenäyttelijöistä. Perjantaina saa ensi-iltansa hänen uusin elokuvansa, Kjell Westön romaaniin pohjautuva Rikinkeltainen taivas.

Hyviä näyttelijöitä on kahdenlaisia. On niitä, jotka vetävät heti huomion itseensä ja nousevat hetkessä tähdiksi mutta saattavat palaa loppuun yhtä nopeasti. Ja sitten on heitä, jotka täyttävät roolinsa taidokkaasti mutta itseään esille tyrkyttämättä. Heistä kasvaa usein alan monipuolisimmat taiturit. Nicke Lignell kuuluu tähän ryhmään.

Valkokankaalla Lignell tunnetaan etenkin ystävänsä Claes Olssonin ohjaustöiden kautta. Rikinkeltainen taivas on parivaljakon kuudes pitkä elokuva. Yhteistyö alkoi Anna-Leena Härkösen romaaniin pohjautuvalla Akvaariorakkaudella (1993), jossa nuori Lignell esiintyi rohkeissa rakkauskohtauksissa vielä nuoremman Tiina Lymin kanssa.

– Olihan se rooli valtava kolahdus nuoren ihmisen elämässä, Lignell myöntää.

Akvaariorakkautta teki Nicke Lignellistä ja Tiina Lymistä elokuvatähtiä.

– Mutta elokuvan seksikohtaukset tehtiin hyvin hallitusti. Turhat ihmiset poistettiin kuvauspaikalta eikä Olsson brassaillut alastomuudella. Pystyimme luottamaan ohjaajaan, mikä on tuollaisessa tilanteessa välttämätöntä.

– Tiinalle kohtaukset olivat vielä vaativampia, sillä kulttuurissamme naiselta odotetaan automaattisesti enemmän paljasta pintaa kuin mieheltä. Nythän asenteet ovat vähän muuttuneet.

” Olin juuri alkanut seurustella Raksun kanssa. Perheen perustaminen oli minulle tärkeämpää kuin julkisuudessa pyöriminen.

Lignell ja Lymi näyttelivät Akvaariorakkautta-elokuvassa Saaraa ja Jonia, jotka muuttavat yhteen.

Akvaariorakkauden jälkeen Lignellin ylle soviteltiin seksisymbolin viittaa, mutta mies otti asian huumorin kannalta.

– Olin juuri alkanut seurustella Raksun (Raakel Lignell) kanssa. Perheen perustaminen oli minulle tärkeämpää kuin julkisuudessa pyöriminen.

Lapsuutensa Bromarvissa ja nuoruutensa Tammisaaressa viettänyt Lignell kiinnostui näyttelemisestä lukioikäisenä.

– Suvussani ei ollut minkäänlaista taiteilijaa, joten sieltä se yllyke ei tullut. Armeijan jälkeen hain ja pääsin Helsingin Teatterikorkeakouluun. Siitä alkoi kaksikielinen elämäni. Sitä ennen olin puhunut vain ruotsia.

Nicke ja Rakel Lignell ovat olleet pitkään yhdessä.

– Helsingissä pääsin irti pikkukaupungin yhdenmukaistavasta paineesta ja pystyin olemaan oma itseni. Asian kääntöpuoli oli yksinäisyys, johon havahduin ensimmäisen opintovuoden päättyessä. Lauttasaaren läpi ajaessani muistan vieläkin sen ankean fiiliksen, kun tulin Teatterikoulusta 21:n bussilla, kävelin Säästöpankin ohi, ostin maitolitran ja juustopalan ja menin tyhjään kämppääni.

Valmistuttuaan Lignell näytteli muutaman vuoden vakituisesti Virus-teatterissa, mutta vuodesta 1993 lähtien hän on pysynyt freelancerina.

– Työpäivät Viruksessa olivat usein 14-tuntisia, eikä töistä voinut poistua käymättä kaljalla Elitessä, joka oli kuin olohuoneemme. Perheellisenä miehenä en voinut jatkaa sellaista elämää.

Lignell teki läpimurtonsa 30 vuotta sitten.

Vapaana taiteilijana Lignell on luonut uraa ensisijaisesti televisiossa ja valkokankaalla, mutta teatteriakaan hän ei ole hylännyt.

– Vaihtelu on minulle inspiraation moottori. En enää osaisi tehdä töitä vain yhdelle työnantajalle. Pidän kameratyöstä, koska siinä omistaudutaan sataprosenttisesti yhdelle kohtaukselle kerrallaan. Ja seuraavana päivänä tehdään taas jotain muuta. Minulla on vaikeuksia esittää sata kertaa samaa näytelmää.

Tästä varauksesta huolimatta Lignellillä on teatterista hienoja muistoja.

– Joskus 2000-luvun taitteessa näyttelin Helsingin Kaupunginteatterin Kauppamatkustajan kuolemassa Esko Salmisen ja Kyllikki Forssellin kanssa. Se oli fantastinen kokemus. Kesken harjoitusten Esko saattoi pysäyttää kaiken kertoakseen mieleensä tulleen anekdootin. Kyllikkiä pidettiin suurena diivana, mutta työpaikalla hän oli aina ensimmäisenä ja osasi ensimmäisenä myös repliikkinsä.

Lignell muistelee lämmöllä myös Lilla Teaternissa ja Svenska Teaternissa 1990-luvulla tekemiään musikaaleja Huijattu onni ja Me and My Girl.

– Teatterikoulun aikoihin kuului halveksia kaikkea viihteeseen vivahtavaa, kuten musikaaleja. Mutta niin vain niihinkin tuli mentyä ja hauskaa oli.

Musikaalien innoittamana Lignell ryhtyi myös tekemään keikkoja ihan oikeana laulajana.

– Raksu keksi joskus, että Frank Sinatran tyylinen laulu sopisi minulle. Päädyimme sitten esittämään swingiä Art Goes Kapakka -tapahtumien yhteydessä ison orkesterin kanssa. Meitä oli kolme laulajaa, UMO Jazz Orchestra sekä jousikvartetti. Myöhemmin olen tehnyt keikkoja pienemmillä kokoonpanoilla.

Syke-sarja teki Lignellistä tv-tähden. Hän näyttelee sairaalasarjassa kirurgia.

Suurimmat yleisönsä Lignell on saanut television puolella. Viime vuodesta alkaen hän on esittänyt kirurgi Jari Valkjärveä suositussa Syke-sairaalasarjassa, jonka uusia jaksoja kuvataan ainakin ensi kevään loppuun saakka.

– Syke on ollut minulle todellinen pelastus korona-aikana. Sitä on kuvattu minun aikanani jo 200 jaksoa. Sen tekeminen on kivaa mutta myös sopivasti haastavaa. Repliikit vilisevät latinaa, lääkkeitä ja diagnooseja. Hahmoani on hauska esittää, koska hän on pitkälti vastakohtani: äänekäs nipottaja, jolle maailma on uhka.

Moni muistaa Lignellin myös Voitto kotiin -visailuohjelman juontajana.

– Kolmen syksyn aikana sitä tehtiin hurjat 500 jaksoa. Kuvaukset olivat aina viikonloppuisin. Aluksi tehtiin kolme ohjelmaa päivässä, mutta myöhemmin seitsemän lauantaina ja toiset seitsemän sunnuntaina. Ohjelmalla oli tiukka formaatti, mutta ei lainkaan käsikirjoitusta. Minun piti improvisoida kaikki juontoni. Se oli lopullinen kielikouluni, sillä ohjelmahan tehtiin suomeksi.

– Voitto kotiin opetti minulle sen terveen asenteen, että elämässä täytyy kommunikoida ja mennä eteenpäin. Ei täällä kukaan laske minun partitiivivirheitäni. Se antoi rohkeutta.

Lignell on juontanut myös Voitto kotiin -ohjelmaa.

” Myönnän, että perhesuunnittelu ei ole vahvin puoleni.

Uskallusta tarvittiin myös, kun Lignell lähti kilpailemaan Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaan sen kolmannella tuotantokaudella. Opettajansa Susa Matsonin kanssa hän ylsi kauden finaaliin saakka, mutta hävisi siinä Maria Lundille.

– TTK oli pirun hauskaa, mutta myös erittäin raskasta. Kauden lopulla Susa tajusi, ettei hän ollut antanut kenellekään yhtä paljon tanssitunteja kuin minulle. Enkä minä ollut harjoitellut mitään teatteriesitystä yhtä kauan. Näytelmiä treenataan seitsemän tai kahdeksan viikkoa, korkeintaan yhdeksän. Mutta niitä tansseja treenasin 14 viikkoa putkeen.

Uran ohella Lignellin elämää on raamittanut rooli viisilapsisen perheen isänä.

– Myönnän, että perhesuunnittelu ei ole vahvin puoleni, näyttelijä toteaa nauraen.

– Mutta vastuullisena isänä olen yrittänyt hoitaa leiviskäni. Onneksi emme Raksun kanssa nuorina miettineet, minkälaiseen mankeliin olimme itsemme laittamassa.

Onnellinen pariskunta vuonna 2013.

Viime vuosina pariskunnan kotielämä on toki rauhoittunut, kun lapset ovat lentäneet pesästään.

– Onneksi he ovat jo ohittaneet itsenäistymisvaiheen ja palanneet vähän takaisin. Meillä on jo kolme lastenlasta. Lignell kertoo onnellisena.

– Välillä turhan tyhjäksi jäänyt kotimme täyttyy taas elämästä.