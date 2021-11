Martina Aitolehti täräyttää podcastissa suorat sanat Stefan Thermanin ja Sofia Belórfin suhteesta: ”Miten sä pystyt, missä on moraali?”

Martina Aitolehti kertoo Tuomas Enbusken podcastissa, että Sofia Belórfin ja Stefan Thermanin suhde tuntui selkään puukottamiselta.

Martina Aitolehti on käynyt kovan koulun, jonka ansiosta hän uskoo nyt olevan oma itsensä.

Toimittaja Tuomas Enbusken Hullun paperit -podcastin toisen kauden ensimmäisessä jaksossa on vieraana Martina Aitolehti, joka puhuu avoimesti ex-miehensä Stefan Thermanin ja ystävänsä Sofia Belórfin suhteesta ja sen aiheuttamista tunteista.

Enbuske ja Aitolehti keskustelevat jaksossa petetyksi tulemisesta, ja Aitolehti kertoo avoimesti siitä, miltä läheisen ystävän takinkääntö tuntui.

– Siis mähän oon sitä koulukuntaa, että kavereiden kumppaneihin ei vaan kosketa. Se on tosi nou nou, Aitolehti sanoo ohjelmassa.

Enbuske utelee vieraaltaan, onko kukaan koskaan pettänyt hänen luottamustaan. Aitolehti täräyttää heti, että Sofia Belórfin ja Stefan Thermanin suhde oli hyvä esimerkki selkään puukottamisesta.

– Koin joskus olevani Sofian kaveri, oon mä hänen kaasokin joskus ollut. Kyllä me ihan läheisiä joskus ollaan oltu. Ihminen, jolle on avautunut omista parisuhdeasioista ja yhtäkkiä hän onkin siinä. Kyllä se oli jotenkin semmoinen, että mitä hittoa, miten sä pystyt, missä on moraali, Aitolehti sanoo podcastissa.

– Mä en itse henkilökohtaisesti koskaan pystyisi moiseen. Se syyllisyyden tunne olisi liian iso ja se tuntuisi niin väärältä, hän jatkaa.

Sofia Belórf hyppäsi suhteeseen Stefan Thermanin kanssa pian sen jälkeen, kun hänen kumppaninsa Niko Ranta-aho oli paljastunut Katiska-huumevyyhdin keulahahmoksi.

Samaan hengenvetoon Aitolehti sanoo tajuavansa sen, ettei rakkaudelle aina mahda mitään. Sitä hän ei kuitenkaan ymmärrä, kuinka toisten kunnioittaminen voi unohtua matkan varrella.

– Mä ymmärrän myös, että elämässä tapahtuu asioita, ja jos sä rakastut johonkin ihmiseen, niin sä rakastut siihen. Mutta sellaiset perusasiat elämässä, kuin että puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä, niin sellainen pyyteetön anteeksipyyntö olisi voinut olla paikallaan, hän jyrähtää.

Enbuske kyselee Aitolehdeltä, onko hänen vaikea nykyään kohdata entistä ystäväänsä, Sofia Belórfia. Aitolehti kiistää asian jyrkästi ja sanoo, että on päässyt tapahtuneesta yli jo aikaa sitten.

– Jos jää vihaan ja katkeruuteen, sehän on tuhoisaa. Se ei sovi mun arvomaailmaan yhtään. Mä rakastan elämää ja itseäni liian paljon, että haluaisin tehdä sen itselleni, hän sanoo.

– Olen osannut kääntää vastoinkäymiset voitoksi. Mitä enemmän minua on ryöpytetty, sitä paremmin olen alkanut tutkia itseäni, Aitolehti sanoo Embusken podcastissa.

Suuren pettämiskohun lisäksi kaksikko juttelee jaksossa siitä, miten Aitolehti aikoinaan tuli julkisuuteen ja mitä termi ”salarakas” hänelle merkitsee.

– Se on mun mielestä ihan hirveä sana, Aitolehti sanoo.

Aitolehti on yksi ensimmäisiä henkilöitä, joita tituleerattiin julkisuudessa salarakkaaksi. Hän sai nimityksen vuonna 2004 oltuaan suhteessa varatun jalkapalloilijan Alexei Eremenkon kanssa.

Aitolehti kertoo Enbuskelle, että vaikka julkisuus tuntui silloin hullulta, siinä oli myös jotain kiehtovaa.

– Enhän mä olisi muuten siihen lähtenyt sillä tavalla mukaan. Se oli mun kohtalo.

Aitolehti sanoo olevansa onnekas, ettei silloinen julkisuusmylly vahingoittanut häntä sen enempää. Hän uskoo sen johtuvan siitä, että on kovaa tekoa.

– Julkisuus on tosi raadollista, eivätkä läheskään kaikki pärjää, eikä pidäkään pärjätä julkisuudessa. Mäkin olen kaiken oppinut kantapään kautta ja olen ollut riittävän vahva selviytyäkseni.

Martina Aitolehti työskentelee yrittäjänä hyvinvointivalmennuksen ja sometyön parissa.

Ensimmäisen suhdekohunsa jälkeen Aitolehti levytti Marika Fingeroosin kanssa levyn, joka kantoi nimeä Salarakkaat. Hän perusti tanssiryhmän ja hänet on nähty vuosien varrella useissa tv-ohjelmissa kuten Big Brother, Salatut elämät, Viidakon tähtöset ja Martina ja hengenpelastajat.

Vuonna 2008 Aitolehti avioitui tuolloin Hunks-tanssijana tunnetun Esko Eerikäisen kanssa ja seuraavana vuonna he saivat lapsen. Pari erosi muutamaa vuotta myöhemin ja Aitolehti avioitui pian eron jälkeen liikemiehenä tunnetun Thermanin kanssa. Suhde päättyi vuonna 2020. Heillä on yksi yhteinen tytär.

Nykyään Aitolehti on parisuhteessa ex-kiekkoilija Hannu Pikkaraisen kanssa. Pariskunta on pitänyt yhtä vuoden alusta.

– Olemme olleet alusta lähtien kuin paita ja peppu, Aitolehti kommentoi uutta suhdettaan Me Naisille.

