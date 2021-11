Manuela Bosco ja Tuure Kilpeläinen laittoivat hulppean huvilansa myyntiin – paljastavat nyt syyn raskaan päätöksen takana

Taiteilijapari luopuu rakkaasta huvilastaan raskain mielin. He etsivät täydellistä vapaa-ajanviettopaikkaa vuosia.

TAITEILIJAPARISKUNTA Manuela Bosco, 39, ja Tuure Kilpeläinen, 51, ovat suuren elämänmuutoksen keskellä. Perheeseen on syntymässä kuudes lapsi ja samaan aikaan he kauppaavat rakasta huvilaansa Kouvolan Inkeroisissa. Pariskunta myy taiteilijakotinsa raskain mielin.

– Elämä on luopumista. Joskus se on helpompaa. Joskus todella vaikeaa. Inkeroisten huvilan kohdalla sydän suree. Ja silti tietää – näin on tehtävä, Manuela Bosco toteaa tuoreessa Instagram-päivityksessään.

Perhe on pitänyt ainutlaatuista huvilaa vapaa-ajanasuntonaan. Bosco kuvailee rakennusta vanhaksi rouvaksi, joka ansaitsisi enemmän aikaa, mitä heillä on perheenä tarjota.

– Tämä uskomaton taikakoti ansaitsee asukkaat jotka voivat viettää siellä aikaa paljon meitä enemmän. Parhaimmillaan asua siellä ympärivuotisesti, hän kirjoittaa.

Huvila on ollut ihana pakopaikka Kilpeläisen ja Boscon seitsenhenkiselle uusioperheelle. Ensi keväänä heitä on kahdeksan.

Tunnelmalliset hirsiseinät ja kauniit tapetit koristavat huvilaa ja upeat vanhat kakluunit viimeistelevät kokonaisuuden.

300 neliön pitsihuvilaa myydään 330 000 euron hintaan. Rakennuksessa on neljä makuuhuonetta, olohuone, keittiö, kaksi kylpyhuonetta, ateljee ja kuisti. Kahden hehtaarin kokoisen tontin toinen puoli on valtavaa omenapuutarhaa ja toinen puoli rajautuu Kymijokeen.

Huvila on rakennettu vuonna 1887 ja se on myynti-ilmoituksen mukaan siirretty Inkeroisiin Terijoelta 360 hevoskärryn voimin. Huvilalla on kiinnostava historia, sillä siinä on aikoinaan asunut kaksi Venäjän tsaarin upseeria peräkkäin.

Huvila tuotiin Inkeroisiin vuonna 1886, ja siellä asui silloin kaksi Venäjän tsaarin upseeria. Upseereilta talo siirtyi Mannerheimin henkilääkärille ja lopulta puutarhurille, joka istutti pihan täyteen kauniita kasveja.

– Talo on helmi. Täysin uniikki. Puutarha on hengästyttävä. Fantastinen. Tähän vuodenaikaan sitä ei ehkä täysin käsitä, mutta lumen tultua, kevään saapuessa, kesän kukkiessa sen rakkaat puut ja sadat pionit, omenapuut, liljat, surunpisarat ja alppiruusut heräävät eloon. Se on todellinen, elävä salainen puutarha, pyhättö, Bosco hehkuttaa somessa.

– En pysty tarpeeksi ylistämään tätä luovuuden kehtoa. Ateljeeta joka on antanut niin paljon, salia jossa on niin rentouttavaa katsella takkatulta että aika unohtuu. Makuuhuoneita jotka antavat unet, jollaisia ei ihan kaikkialta löydy.

Valoisa ateljee on oikea luovuuden kehto.

Puutarhaan on rakennettu idyllinen pihasauna, ja rannalta pääsee pulahtamaan jokeen.

Tv-katsojat pääsivät kurkistamaan Kilpeläisen ja Boscon Inkeroisten huvilaan viime syksynä, kun taiteilijapari esitteli rakasta kesäpaikkaansa Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa.

Jaksossa Bosco kertoi Maria Veitolalle etsineensä täydellistä kakkoskotia tai kesämökkiä peräti seitsemän vuoden ajan ennen kuin tärppäsi.

– Etsimme maalaispaikkaa, jossa olisi ateljee-mahdollisuus minulle ja studiomahdollisuudet Tuurelle, joka olisi tarpeeksi lähellä Helsinkiä, ja siinä olisi vettä lähellä. Sitten huvilan omistaja laittoi viestin, että hänellä on meille koti, Manuela kertoi ohjelmassa.

Lue lisää: Manuela Bosco ja Tuure Kilpeläinen avaavat satumaisen huvilansa ovet tv-ohjelmassa