Uutisankkuri Pirjo Nuotio on tätä nykyä isänsä edunvalvoja. Aina kaksikon välit eivät kuitenkaan ole olleet yhtä mutkattomat.

Suomalaiselle tv-yleisölle tuttu Pirjo Nuotio, 69, avaa vaikeaa isäsuhdettaan tuoreessa Anna-lehden haastattelussa.

Nuotion vanhemmat saivat hänet nuorena äidin ollessa vain 17 ja isän 16, mutta presidentin erikoisluvalla alkanut avioliitto ei kestänyt, vaan vanhemmat erosivat Pirjon ollessa viiden. Isän ja tyttären suhteesta tuli vaikea.

– Välimme kiristyivät jo teinivuosinani ja olivat pitkään täysin poikki. Olin isän mielestä liian villi. Hän ei hyväksynyt meikkaamista, eikä poikiakaan olisi saanut olla kuvioissa, Nuotio kertoo Annassa.

Tytär lähti lämmittelemään välejä isäänsä vasta aikuisiällä.

– Tein sen hattu kourassa velvollisuuden tunnosta. Halusin muun muassa, että hän tuntisi lapseni, uutisankkuri kertoo Annassa.

Pitkän uran tehnyt Nuotio jäi eläkkeelle luettuaan viimeiset tv-uutisensa MTV3-kanavalla joulukuussa 2016. Uransa hän aloitti jo vuonna 1983.

Nykyään Nuotio on 86-vuotiaan isänsä edunvalvoja. Tyttären apu on tullut tarpeeseen, sillä ikääntynyt isä on joutunut viime vuosina muun muassa huijauksen uhriksi. Nuotio puhui asiasta IS:n haastattelussa viime vuonna.

– Isä ryöstettiin kolme kertaa lyhyen ajan sisällä. Kerran tultiin jopa hänen ovensa taakse vaatimaan pankkikortit, Nuotio kertoi IS:lle.

Nuotio sanoi olleensa paljon isänsä tukena siitä saakka, kun isän puoliso kuoli alkuvuodesta 2017. Nuotio oli silloin juuri itse jäänyt eläkkeelle pitkäaikaisesta pestistään MTV:n uutisankkurina.

– Opeteltiin muun muassa pesukoneen, kahvikoneen ja mikron käyttö, Nuotio kertoi huhtikuussa 2020.

Pirjo Nuotiolla itsellään on kaksi lasta, joiden isästä hän erosi 30 vuotta sitten. Vuodesta 2004 hän on seurustellut teollisena muotoilijana tunnetun Reijo Markun kanssa, mutta pariskunta ei asu yhdessä.

Lue lisää: Ex-uutisankkuri Pirjo Nuotio, 67, poseeraa harvinaisessa yhteiskuvassa Reijo-rakkaansa kanssa – takana jo 15 vuotta yhteiseloa