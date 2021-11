Jemina, 21, sääti varatun miehen kanssa Temptation Islandilla ja lähti nyt mukaan oman puolisonsa kanssa – kun kamerat käynnistyivät, hän tajusi hämmentävän seikan

Keväällä 2020 Temptation Islandilla sinkkuna nähty Jemina, 21, yllättyi siitä, miten erilaista ohjelmassa oli olla oman poikaystävän kanssa.

TULEVALLA Temptation Island Suomi -juhlakaudella neljä pariskuntaa laittaa parisuhteensa testiin. Heidän joukossaan on myös yksi edelliskausilta tuttu kasvo, sillä kahdeksannella kaudella ohjelmassa sinkkuna nähty Jemina, 21, lähti tällä kertaa ohjelmaan poikaystävänsä Tonyn, 22, kanssa.

Jemina nähtiin ruudussa keväällä 2020 ja tuolloin hän lähentyi ohjelmassa varatun Wallun kanssa.

Jemina ja Tony olivat paikalla tiistaina 2. marraskuuta järjestetyssä lehdistötilaisuudessa, jossa tulevan kauden pariskunnat esiteltiin ensimmäistä kertaa katsojille. Tilaisuudessa nähtiin myös ensimmäinen maistiainen tulevasta kaudesta ja tunteenpurkauksilta ei tulla välttymään.

– Ainakin mulla mylläsi miljoonat tunteet siellä ja ne oli miljoona kertaa vahvempia kuin olisin ikinä uskonut niiden olevan. Ne puski pintaan ja niitä oli aika raskasta käsitellä. Mutta ei kaduta. Kyllä tämä oli reissu, joka avasi silmiä, Jemina totesi IS:lle lehdistötilaisuudessa.

Kaarinalaiset Jemina ja Tony ovat seurustelleet puolentoista vuoden ajan.

IS tapasi pariskunnan myös heinäkuussa Marbellassa vain päivää ennen ohjelman kymmennen kauden kuvausten alkamista. Jemina uskoi vielä tuolloin hyötyvänsä siitä, että hän on jo kertaalleen ollut ohjelmassa mukana. Hän kertoi tietävänsä omasta kokemuksesta, miten sinkkunaiset käyttäytyvät sekä kuinka suuri vaikutus esimerkiksi leikkauksella on, mitä tulee iltanuotiovideoihin.

Jemina kuitenkin tunnusti lehdistötilaisuudessa, etteivät asiat menneet aivan kuten hän oli ajatellut. Hän kertoi hämmentyneensä itsekin siitä, miten vahvasti hän lopulta reagoi videoilla näkemiinsä asioihin.

– En osannut suhtautua niin kylmän viileästi kuin ajattelin. Ehkä tuli vähän sellaisia yllätyksiä myös itselle ja niihin tuli sitten reagoitua todella vahvasti. Sinkkuna sulla ei ole mitään menetettävää, mutta tässä oli oma parisuhde panoksena, Jemina selitti.

Jemina tunnusti jännittävänsä tulevan kauden alkua.

Sekä Jemina että Tony kertoivat yllättyneensä siitä, miten vahvasti omat tunteet nousivat pintaan kuvausten aikana.

– Olen aiemmin ihmetellyt ja jopa vähän naureskellut sille, että miten noin vahvoja tunnereaktioita voi tulla tuossa ajassa. Mutta nyt kun on itse kokenut sen, niin ymmärrän täysin muita osallistujia, Tony selitti IS:lle.

– Omat tunteet yllätti eniten. Oman itsensäkin voi joskus näköjään yllättää. Mua jännittää, miten ihmiset näkee tuolla tapahtuneet asiat. Osaavatko se samaistua noihin fiiliksiin vai miten ajattelevatko he, että ne ovat jotakin ihan muuta, lisäsi Jemina.

Temptation Island Suomi Nelosella 24. marraskuuta alkaen.