Ina Mikkola paljastaa tv:ssä hämmentävän yksityiskohdan kodistaan – ”Touhu on lähtenyt käsistä”

Toimittaja Ina Mikkolalle söpöys on voimavara, joka ohjaa myös hänen pukeutumistaan. Hänen kotinsa nähdään Suomen kaunein koti -sarjassa.

Toimittaja Ina Mikkola esittelee kotiaan Hanna Sumarille tuoreessa Suomen kaunein koti -jaksossa. Mikkola on asunut Helsingin Ullanlinnassa sijaitsevassa asunnossaan vuokralla kumppaninsa kanssa noin seitsemän vuoden ajan.

Mikkola paljastaa, että hänen suurin ylpeydenaiheensa on hänen kymmenien posliinieläinten kokoelmansa. Eläinten valinnassa on hänen mukaansa tarkat kriteerit, joista tärkein on söpöys. Ensimmäisen posliinieläimensä hän on saanut jo lapsena.

– Aikuisiällä tämä touhu on lähtenyt käsistä, Mikkola kertoo.

Ina Mikkolan posliinieläinkokoelma on hänen suurin ylpeydenaiheensa.

Mikkola kuvailee söpöyttä häntä ohjaavaksi ”ultimaattiseksi elämänvoimaksi”.

– Puran sellaista maailman tuskaa maailmantilasta, ihmisoikeus­rikkomuksista ja siitä, että maailmaa tuhotaan tieten tahtoen. Jotta pystyn säilyttämään mielenvoiman ja mielenterveyden, niin tämä on se, joka sitä ylläpitää, Mikkola kertoo.

Mikkolan mukaan myös hänen näyttävä pukeutumisensa liittyy samaan asiaan.

– Me ihmiset emme ole yksipuolisia, vaikka meidät halutaan pistää johonkin yhteen lokeroon, että jos olet tällainen söpö, niin olet varmaan vähän hömppö-tömppö.

– Ajattelen, että aivoni ovat paljon rikkaammat ja viisaammat siksi, että en noudata niitä sääntöjä. Olen laajentanut ajatteluni näin suurelle levelille, kun voin pukeutua miten haluan enkä niin, että larppaan jotain uskottavaa lookia vain siksi, että ihmiset ajattelevat, että ”sä oot nyt niin uskottava kun sulla on se jakkupuku”, hän jatkaa.

Sohva on Mikkolan ainoa huonekalu, jonka hän on hankkinut uutena. Hän varmisti sen vastuullisuuden vierailemalla tehtaassa, jossa se valmistettiin.

Mikkolan kodissa sisustusta ohjaavat värit ja vastuullisuus. Kaiken keskiössä on kierrätys, ja ainoa esine, joka kotiin on hankittu uutena on sohva. Mikkolan mukaan päätös huonekalun hankkimisesta uutena ei ollut helppo.

– Olen totaalisen mukavuudenhaluinen, minulle sohva on tosi tärkeä huonekalu. Se on lepokeidas ja työpaikka.

Mikkola kertoo, että sohva valikoitui lopulta designin ja kotimaisuuden vuoksi. Mikkolalle oli tärkeää varmistua siitä, että sohva on vastuullisesti valmistettu.

– Kävin tehtaalla katsomassa, miten tämä tehdään ja tapasin ne henkilöt, jotka tämän teki. Minulle on tosi tärkeää tietää, mistä ne tuotteet tulevat. Jos tuote on uusi, kuka sen tekee ja millä kriteereillä, Mikkola kertoo.

Olohuoneen seinustalla Mikkolalla on massiivinen puurakenteinen trumeau-peili, joka kohoaa kattoon asti. Hän kertoo, että peili vuokrattiin asunnon mukana ja siitä on maininta myös vuokrasopimuksessa.

– Tämä on joskus muinoin, vuosia tai vuosikymmeniä sitten tänne roudattu. En tiedä miten, tämähän on ihan tajuttoman pitkä ja painava. Mutta tämä on mahtava särmä ja kontrasti. On siistiä, että sisustuksen rikkoo joku juttu.

Suomen kaunein koti tiistaisin MTV3-kanavalla kello 20.00.