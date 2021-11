Seksuaalirikoksista syytettyä sinkkua ei nähty Temptation Island Suomen lehdistötilaisuudessa – tulee silti olemaan itse ohjelmassa

Tuotantoyhtiön mukaan törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä syytettynä oleva Marlon Secomandi tullaan näkemään tulevalla Temptation Island Suomi -kaudella.

Temptation Island Suomen kymmenes kausi starttaa Nelosella 24. marraskuuta. Tulevan kauden pariskunnat ja sinkut esiteltiin katsojille ohjelman lehdistötilaisuudessa tiistaina 2. marraskuuta.

Paikalla lehdistötilaisuudessa olivat kaikki ohjelman neljä pariskuntaa. Sinkuista kaikki olivat paikalla kahta miestä lukuun ottamatta. Toinen heistä oli Marlon Secomandi. Secomandia, 21, syytetään törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Tuotantoyhtiön ja ohjelmaa esittävän Nelosen mukaan päätös Secomandin poisjäännistä oli tehty yhteisymmärryksessä Secomandin kanssa. Kanavan mukaan lehdistötilaisuudessa haluttiin keskittyä pariskuntiin. Kanavan mukaan päätös on linjassa sen kanssa, että mikäli syytteistä olisi ollut mahdollista tietää etukäteen, ei Secomandia olisi nähty ohjelmassa lainkaan.

Ohjelman kymmenes kausi on parhaillaan leikkauspöydällä ja myös Secomandi tullaan näkemään jaksoissa.

Tuotantoyhtiö ja kanava ovat pysytelleet vaitonaisina siitä, miten hiljattain ilmi tulleet syytteet tulevat vaikuttamaan ohjelman esittämiseen. Nelonen on kuitenkin vahvistanut, että kausi tullaan esittämään normaalisti.

IS tapasi Temptation Island Suomea tuottavan Banijay Finland -tuotantoyhtiön vastaavan tuottajan Martti Sivosen, joka jatkoi vaitonaista linjaansa.

Ohjelman on määrä alkaa kolmen viikon kuluttua. Mitä tulevalle kaudelle tulee tapahtumaan leikkauspöydällä? Yritetäänkö Secomandi leikata ohjelmasta pois?

– Meillä ohjelma on tällä hetkellä leikkauspöydällä ja ohjelman tekeminen on kesken. Me aiomme tehdä ohjelman valmiiksi ja tulemme näyttämään sen televisiossa. Tällä hetkellä meillä ei ole muuta kommentoitavaa. Olemme täällä pariskuntia varten, Sivonen kommentoi.

Secomandin läsnäolo ohjelmassa on puhuttanut katsojia jo ennen ohjelman alkamista ja keskustelu aiheesta on käynyt kuumana muun muassa sosiaalisessa mediassa. Myös aikaisemmilla kausilla ohjelmaan osallistuneiden taustoja on ruodittu ahkerasti internetin keskustelupalstoilla.

Temptation Island Suomen 10. kausi starttaa Nelosella 24. marraskuuta.

Tällä kaudella Temptation Island Suomen tekijät ovat halunneet pitää huolta siitä, että osallistujat ovat tietoisia siitä, mikä heitä odottaa ohjelman alkaessa. Lehdistötilaisuuden yhteydessä tulevan kauden osallistujille pidettiin luento, jossa heille kerrottiin muun muassa sosiaalisessa mediassa tapahtuvasta häirinnästä.

– Rikosuhripäivystys tulee pitämään osallistujille luennon siitä, mikä on häiriköintiä, mikä nettikiusaamista ja missä menee rikoksen raja. Heistä tulee julkisuuden henkilöitä ja heitä tullaan lyömään aika kovaa. Haluamme varmistaa, ettei se tule heille yllätyksenä, ohjelman tuottaja Ilari Wirtanen kertoi IS:lle.

Temptation Island Suomi Nelosella 24. marraskuuta alkaen. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.