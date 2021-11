Salma Hayek julkaisi kuvan, jossa hän poseeraa täysin eri näköisenä kuin ennen – fanit riemastuivat

Salma Hayek värjäsi hiuksensa punaisiksi uutta roolia varten.

Näyttelijä Salma Hayek, 55, on tehnyt pitkän uran Hollywoodissa, ja amerikanmeksikolainen tähti on tunnettu tummista piirteistään ja hiuksistaan.

Nyt Hayek on kuitenkin tehnyt totaalisen tyylimuutoksen roolia varten. Hayek tähdittää uutta House of Gucci -elokuvaa, joka saa ensi-iltansa Suomessa 3. joulukuuta.

Hayek julkaisi itsestään kuvan, jossa hänen tummat pitkät kutrinsa ovat vaihtuneet lyhyiksi ja punaisiksi.

Fanit innostuivat Hayekin täysin muuttuneesta ulkonäöstä, vaikka kyse onkin mitä todennäköisimmin vain roolia varten tehdystä muodonmuutoksesta.

– Kuningatar!

– Vau, mitkä hiukset.

– Upea!

– En malta odottaa tätä elokuvaa.

– Haluan jo nähdä leffan! Ennustan Oscar-palkintoja tälle.

Lady Gaga ja Salma Hayek tähdittävät House of Guccia.

Uutuuselokuva House of Gucci perustuu Sara Gay Fordenin kirjaan The House of Gucci: a Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed. Kirja kertoo Guccin muotisukuun kuuluvan Maurizio Guccin ja tämän vaimon Patrizia Reggianin avioliitosta. Elokuvassa seurataan Maurizio Guccin murhan suunnittelua.

Hayek näyttelee elokuvassa Giuseppina Auriemmaa. Guccin roolissa nähdään Adam Driver ja Lady Gaga näyttelee elokuvassa Reggiania.

Salma Hayek on totuttu näkemään tummissa hiuksissa koko uransa ajan. Kuvassa Hayek elokuvassa Desperado vuonna 1995.

House of Guccissa nähdään myös muusikkona ja Oscar-palkittuna näyttelijänä tunnettu Jared Leto. Mies tosin näyttää roolissaan täysin tunnistamattomalta. Hän näyttelee elokuvassa Maurizio Guccin serkkua. Lisäksi elokuvaa tähdittävät myös Al Pacino ja Jeremy Irons.

Yhdysvalloissa elokuva saa ensi-iltansa 24. marraskuuta.

