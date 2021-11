Will Smith kertoo harkinneensa itsemurhaa – paljastaa uutuussarjassa itsestään puolia, jotka on piilottanut aiemmin visusti

Will Smith nähdään maanantaina ensi-iltansa saavassa sarjassa, jossa seurataan näyttelijätähden matkaa kohti elämänsä parasta kuntoa.

Will Smith on kuvannut tänä vuonna YouTubelle sarjaa elämäntapamuutoksestaan ja kuntokuuristaan.

Näyttelijä ja artisti Will Smith, 53, avautuu uutuussarjan trailerilla mielenterveydestään ja siitä, miten hänen pyrkimyksensä elämänsä parhaaseen fyysiseen kuntoon muuttuikin matkaksi oman mielen syövereihin.

Smith on kuvannut tänä vuonna YouTubelle The Best Shape of My Life -dokumenttisarjaa, jossa seurataan hänen laihdutusprojektiaan.

Hollywood-tähti paljasti keväällä olevansa ”elämänsä surkeimmassa kunnossa” ja uutuussarjassa nähdään, miten hän pyrkii muuttamaan sen elämänsä parhaaksi kunnoksi. Samalla hänen on tarkoitus pudottaa painoaan noin kymmenen kiloa 20 viikon aikana.

Sarjan trailerilla nähdään, miten Smith joogaa, juoksee ja treenaa kuntosalilla. Välillä hän myös toteaa, ettei halua enää jatkaa projektiaan, vaan on valmis luovuttamaan.

Smith kirjoittaa kuntokuurinsa aikana elämäkertaansa ja sukeltaa syvälle oman mielensä syövereihin.

– Tämä alkoi matkana, jonka tavoitteena oli päästä elämäni parhaaseen kuntoon. Kun aloitin ohjelman tekemisen, luulin, että pääsisin elämäni parhaaseen kuntoon fyysisesti. Mutta henkisesti olin jossain aivan muualla, Smith sanoo.

Sarjan trailerilla nähdään pätkä, jossa Smith istuu perheensä ja läheistensä ympäröimänä ja tunnustaa heille synkät ajatuksensa.

– Se oli ainoa kerta elämässäni, kun harkitsin itsemurhaa, näyttelijä sanoo perheelleen.

Smith ei paljasta trailerilla, milloin ja miksi hänellä oli itsetuhoisia ajatuksia. Hän kuitenkin kertoo, että julkisuudessa nähty versio hänestä on kaikkea muuta kuin hän todellisuudessa on.

– Nyt näytän koko maailmalle, miten vähän tiedän itsestäni.

Smithin mukaan julkisuudessa nähty reteä MC ja artisti ja elämää suurempi elokuvatähti ovat olleet huolellisesti rakennettu ja suunniteltu kulissi ja hahmo, jonka tarkoitus on ollut suojella häntä.

– Piilottaa minut maailmalta, piilottaa pelkuruus, Smith selittää.

Smithin mukaan sekä dokumenttisarja että hänen elämäkertansa tulevat paljastamaan valtavasti uusia puolia hänestä. Hän toteaa, että elämäkerta sisältää ”todella monia asioita, joita ihmiset eivät tiedä minusta”.

NBC:n mukaan Smithin elämäkerran ennakkotilaaminen alkaa ensi viikolla Yhdysvalloissa. The Best Shape of My Life -sarja puolestaan saa ensi-iltansa maanantaina YouTubessa.