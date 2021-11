Video: Melania Trumpin hymy suli kiusallisesti Donald Trumpin vierellä – silmiään pyörittelevä Melania sai Twitter-kansan sekoamaan

Melania Trump ei hillinnyt ilmeitään baseballottelun katsomossa.

Yhdysvaltain entisen ensimmäisen naisen Melania Trumpin ilmeet ovat jälleen herättäneet huomiota. Melania Trump edusti miehensä, Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin rinnalla baseballin World Series -pelissä lauantaina Atlantassa.

Ihmisiltä ei jäänyt huomaamatta Melanian jäätävää elettä, joka tallentui videolle. Muun muassa Independent-lehden jakamalla videolla pari seisoo vierekkäin ja hymyilee yleisölle. Pian Melanian katse kääntyy ja hänen hymynsä vääntyy. Melania pyörittelee silmiään ilmeisen ärtyneenä. Hänen nähdään myös huokaavan, kun samalla Trump jatkaa hymyilemistä ja vilkuttaa faneille.

Kyseisen videon on julkaissut demokraattien poliittinen toimintakomedia MeidasTouch (Pac) virallisella Twitter-sivustollaan sunnuntaina. Poliittista sisältöä julkaiseva sivusto otsikoi videon: ”Tämä video poistettiin Twitteristä. Tiedätte mitä tehdä”. Video on sittemmin levinnyt kulovalkean tavoin sosiaalisessa mediassa. Myös monet katsojat ovat jakaneet videokaappauksia tv-ruuduiltaan.

– Olenko ainut vai näyttääkö Melania vihaavan Trumpin näkemistä ehkä jopa enemmän kuin me muut? Tuota silmien pyörittelyä ei voi olla näkemättä, eräs kommentoi Twitterissä.

– Katsokaa, millaista halveksuntaa ja inhoa Melania osoittaa Trumpia kohtaan kääntäessään katseensa heidän ensimmäisellä julkisella esiintymisellään sitten huhtikuun. Itse asiassa tämä niin viihdyttävää, että on katsottava video uudelleen ja uudelleen, popkulttuurin asiantuntija Mike Sington ruoti.

Entinen presidenttipari oli seuraamassa Atlanta Bravesin kotiottelua Houston Aerosia vastaan. Jo lauantaina kaksikko sai aikaan paheksuntaa, kun heidän käytöksensä baseballkatsomossa suututti alkuperäisväestön.

Trump osallistui ennen pelin alkua yleisön "tomahawk chop" -kannustukseen. Yhdysvaltain alkuperäisväestö koki kirveeniskun kaltaisen eleen rasistiseksi loukkaukseksi. Myös Melania Trump yhtyi paheksuttuun kannustusliikkeeseen.

Pohjois-Amerikan alkuperäisväestön etujärjestön puheenjohtaja Fawn Sharp on huomauttanut Atlantan Bravesin johdolle, etteivät "alkuperäisasukkaat ole maskotteja ja että he kokevat tomahawk chop -kannustuksen halventavaksi". Kirveskannustus on silti edelleen yleistä Bravesin otteluissa.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Melanian elekieli päätyy otsikoihin. Elokuussa 2020 Melania Trump loi suorastaan murhaavan katseen, kun Ivanka Trump saapui lavalle Valkoisen talon edustalla.

Donald Trump oli tuolloin ottamassa vastaan puolueen presidenttiehdokkuuden republikaanien puoluekokouksessa. Trumpin vanhin tytär Ivanka saapui pitämään puheen ennen Trumpin puoluekokouspuhetta.

Melania Trumpin reaktio Ivankan lavalle saapumiseen tallentui videolle. Videolla näkyi, kuinka Melania aluksi hymyili lämpimästi lavalle astelevalle Ivankalle, mutta naisen ohitettua hänet, Melanian ilme muuttui varsin tympeäksi.

Voit katsoa videon alta.

Independent-lehden mukaan useat lähteet ovat kertoneet, että Melania Trump on ollut "katkera ja kylmä" miestään kohtaan sen jälkeen, kun pari jätti Valkoisen talon.

Melania Trump on viihtynyt poissa parrasvaloista. Sisäpiirilähde kertoi People-lehdelle kesällä, että Melania pyrkii viettämään suurimman osan ajastaan samassa kaupungissa puolisonsa kanssa, mutta puuhailee omia asioitaan ja viilettää omissa menoissaan. Silloin tällöin hän matkustelee myös yksin sekä Yhdysvalloissa että ulkomailla.

– Se sopii Donaldille niin kauan, kunhan Melania on tyytyväinen, jättää hänet rauhaan ja näyttäytyy julkisesti silloin kun tarvitsee. Melania on onnellisimmillaan silloin, kun hän on perheensä seurassa, mukaan lukien poikansa. Hän ei ole tyhmä, hän vain tietää, miten tehdä elämästään mahdollisimman tyydyttävää, lähde raportoi.

Jo keväällä uutisoitiin, että Melania Trump viettää aikansa hyvin pitkälti Mar-a-Lagon porttien sisäpuolella visusti piilossa julkisuudelta. Hänen päiviensä kerrottiin koostuvan spa-hoidoista ja yhteisistä hetkistä vanhempiensa ja Barron-poikansa kanssa.

– Hän menee spahan, syö lounasta, menee uudestaan spahan ja syö päivällistä Donaldin kanssa ulkoterassilla, lähteet paljastivat aiemmin.

