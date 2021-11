Kiia Arjasmaa on uusi Miss Turku

Voittaja kruunattiin sunnuntaina Turun messukeskuksessa.

Miss Turku 2021 -kilpailun voittajaksi on valittu kaarinalainen Kiia Arjasmaa. Voittaja kruunattiin sunnuntaina Osaava nainen -messuilla Turun messukeskuksessa.

183-senttinen Arjasmaa opiskelee lukiossa ja harrastaa joukkuevoimistelua.

Kiia Arjasmaa on Miss Turku vuosimallia 2021.

Ensimmäisen perintöprinsessan tittelin sai helsinkiläinen Isabelle Wahlroos, 176 cm, joka opiskelee taloustieteitä Åbo Akademin avoimessa yliopistossa. 2. perintöprinsessasi valittiin tamperelainen Evi Kulmala, 178 cm. Hän opiskelee oikeustiedettä Turun Yliopistossa.

Kaikki tämän vuoden finalistit olivat yli 173 cm pitkiä.

Nettiäänestyksen voitti ylivoimaisesti Aino Haimilahti,176 cm, joka voitti myös Model Face 2021 -kilpailun. Cheerleadingia harrastava Haimilahti on liikemies Toivo ”Topi” Sukarin lapsenlapsi.

Miss Turku -kilpailu on järjestetty vuodesta 1989. Kilpailusta vastaavat mallimamma Marjo Sjöroos ja hänen toimistonsa Fashion Team.

Sjöroosin mukaan kilpailussa ei haeta perinteistä missityyppiä vaan lupaavia malliehdokkaita sekä osallistujaa Model of the World -kilpailuun. Osa tämän vuoden finalisteista on jo Fashion teamin listoilla malleina.