Michael Jacksonin kuopus näyttäytyi harvinaislaatuisesti televisiossa – 19-vuotias Bigi on pysytellyt poissa julkisuudesta liki koko ikänsä

Edesmenneen popikonin poika osallistui yhdysvaltalaiseen aamuohjelmaan maanantaina.

Michael Jacksonin 19-vuotias poika Bigi teki harvinaislaatuisen tv-esiintymisen Good Morning Britain -aamuohjelmassa tänään maanantaina. Aiemmin Blanket-nimellä tunnettu Bigi on pysytellyt poissa julkisuudesta lähes koko ikänsä. Bigin harvinaislaatuisesta tv-esiintymisestä uutisoi muun muassa Daily Mail.

Bigi, oikealta nimeltään Prince Michael Jackson II, nähtiin aamuohjelmassa veljensä Princen Halloween-juhlassa, joka oli samaan aikaan hyväntekeväisyystilaisuus. Juhla pidettiin veljesten lapsuudenkodissa.

– Tähän taloon ja täällä olevaan studioon liittyy paljon historiaa. Studio oli hänelle kaikki kaikessa. Mekin haluamme samaa – että kaikki voivat nauttia elämästään ja hyötyä siitä, Jacksonin poika sanoi aamuohjelmassa.

Haastattelussa Bigi puhui myös ilmastonmuutoksesta ja ympäristöasioiden merkityksestä.

– Minun mielestäni on tärkeää, että tiedämme asiasta mahdollisimman paljon. Meillä on paljon työtä edessämme, mutta meidän sukupolvemme myös tietää, kuinka tärkeää se työ on, Bigi sanoi.

Harvoin julkisuudessa nähty Bigi Jackson vuonna 2012.

Bigi oli seitsemän vanha, kun hänen pop-ikoni-isänsä kuoli sydämenpysähdykseen 50-vuotiaana. Bigi ja hänen kaksi vanhempaa sisarustaan, Prince ja Paris, jäivät isoäitinsä Katherine Jacksonin vastuulle.

Bigin äidin henkilöllisyyttä ei tiedetä, mutta Jacksonin mukaan lapsi sai alkunsa sijaissynnyttäjän avulla.

Poika joutui suuren kohun keskiöön vuonna 2002 ollessaan vasta vauva, kun hänen isänsä roikotti häntä parvekkeen kaiteen yli berliiniläisessä hotellissa. Tilanne taltioitui kameroihin ja artisti pyysi tapahtunutta myöhemmin anteeksi.

Tätä nykyä 19-vuotias Bigi asuu Kalifornian Calabasasissa kodissa, jonka hän osti itselleen viime maaliskuussa.

Bigi on puhunut julkisuudessa vain harvakseltaan, mutta vuonna 2012 antamassaan haastattelussa hän raotti persoonaansa sen verran, että vertasi itseään maailmankuuluun isäänsä ja tämän tanssitaitoihin.

– Hän oli hyvä, todella hyvä tanssija. Minä en osaa tanssia enkä laulaa. En ole sellainen ihminen, että laulaisin ja tanssisin, Bigi sanoi Jacksonology-dokumentissa.