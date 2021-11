Main ContentPlaceholder

Viihde

Yksi maajussi-sulhasista jää kiinni emävalheesta – Ruuturaati järkyttyi: ”Kuka valehtelee tällaisesta asiasta!?”

Varo juonipaljastuksia! Maajussille morsian -ohjelman valintajaksossa nähtiin dramaattinen käänne, kun paljastui, että Stiinan ihastuksen kohteella Artulla on lapsi, vaikka Stiina oli ilmoittanut jo esittelyvideollaan, ettei lapsi sovi hänen kuvioihinsa. IS:n Ruuturaati pui tilanteen perin pohjin: Mitä järkeä on valehdella näin isosta asiasta tai ylipäätään hakea ohjelmaan, jos kriteerit eivät täyty? Miksi Stiina on asiassa niin ehdoton ja miksi hän lopulta valitsi Artun, vaikka oli suunnattoman pettynyt Artun valehteluun? Ruuturaati perkaa maajussien valinnat. Lopuksi paljastuu, kuinka Stiinalle ja Artulle lopulta kävi!

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi