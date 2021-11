Janni Hussi puhuu tuoreessa somepostauksessa siitä, miten hän kokee suhteen alkuhuuman osittain myös kuormittavana.

Radiojuontajana ja somevaikuttajana tunnettu Janni Hussi, 30, tiedetään julkisuudessa myös Joel Harkimon, 31, pitkäaikaisena kumppanina. Pariskunta on elänyt yhdessä jo useita vuosia, joten niin sanotun alkuhuuman voidaan sanoa heidän kohdallaan jo hiipuneen. Hussi puhuu aiheesta tuoreessa Instagram-julkaisussaan.

– Alkuhuumalla on ehkä yks parhaista brändeistä mitä tiedän. Se on jännää, se on kutkuttavaa, kiehtovaa ja ennen kaikkea tavoiteltavaa. Sitä tavoitellaan joskus jopa niin paljon, ettei se jätä tilaa pitkäjänteiselle suhteelle, koska se muuttuu ennen pitkää ”tylsäksi”, Hussi kirjoittaa.

Hussin väkevän kirjoituksen pointti on siinä, että ihmisten pitäisi osata arvostaa myös alkuhuuman jälkeistä aikaa suhteessa – hänen omasta mielestään se on kaikkein parasta.

– Musta on ihanaa elää sellaisessa vaiheessa suhdetta, jossa hommat on jo vakiintuneet. On oppinut toisen toimintamallit ja toinen on oppinut sun. Ei tartte esittää olevansa mitään muuta kuin on. Epävarmuuden ja jännityksen tilalle on tullut kunnioitus ja luottamus.

Lue lisää: Janni Hussi paljasti radiossa yksityiskohtia kihlauksestaan – polvistunut Joel Harkimo joutui odottamaan vastausta ja pamautti lopulta tyhjentävän kommentin

Lisäksi Hussi kuvailee kirjoituksessaan sitä, miten uuden parisuhteen alku voi olla myös äärimmäisen kuluttavaa.

– Alkuhuuman aikana usein hiotaan kulmia, kun ruvetaan laittamaan kahden itsenäisen ihmisen elämiä yhteen. Haetaan omaa paikkaa, toisen paikkaa ja opetellaan yhteisiä tapoja. Tehdään kompromisseja ja otetaan välillä yhteen, jotta linjat löytyy.

– Mä myös koen, että alkuhuuma on kropalle ja mielelle himppasen kuluttavaa. Koko ajan miettii toista, mitä se musta ajattelee vai ajatteleeko mitään, voinks mä laittaa tän hymiön tähän, jos mä sanon tai teen näin niin lähteekö se menemään ja missä kohtaa oikeasti uskallan ruveta näyttämään niitä mun huonoja puolia, Hussi kirjoittaa.

– Varsinkin nykyisessä deittailu-maailmassa on niin paljon vaihtoehtoja koko ajan käden ulottuvilla, että houkutukset on tehty helpoksi toteuttaa parilla klikkauksella, Hussi kirjoittaa Instagramissa.

Hussin mukaan alkuhuuman haihtumisen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että suhde muuttuisi pitkäveteiseksi. Sama pätee myös muihin ihmissuhteisiin.

– Me usein taannutaan ajatukseen, että tunnetaan lähimmäisemme paremmin, kun todellisuudessa tunnetaan. Ja siksi ei osata enää olla kiinnostuneita heistä. Mä ajattelen, että aidosti kuuntelemalla toista, sä voit oppia joka päivä uutta lähimmistäsi.

Entisen fitness-tähden pitkä ja rehellinen puheenvuoro sai aikaan valtavan palautevyöryn. Lukuisat someseuraajat kiittelevät Hussia siitä, että hän uskaltaa sanoa mielipiteensä parisuhteen alkuajoista ääneen.

– Ihanaa kun joku sanoo tämän ääneen! Näin se on, joku tykittää.

– Tätä ei voisi paremmin tiivistää. Niin upeasti kirjoitettu, kiittää toinen.

– Joo, ehdottomasti valitsen tän vakaan suhteen seesteisyyden yli alkuhuuman kokemusten, vaikka puolensa molemmissa, komppaa kolmas.

Kuvan kommenttikentässä on myös paljon kiitoksia siitä, että Hussi ja Harkimo jakavat parisuhteensa asioita myös somen puolelle. Se antaa seuraajille samaistumispintaa.

– Teidän stooria on ihana seurata, joku toteaa.

– Tietäisitpä, miten paljon sun kirjoitukset vaikuttaa ihan tavan tallaajaan. Kiitos Janni!

Hussi ja Harkimo olivat näyttävä pari vuoden 2019 Urheilugaalassa. He olivat julkistaneet seurustelusuhteensa vain muutamaa kuukautta aiemmin.

Fitnesstähtenä julkisuuteen ponnahtanut Hussi juontaa tällä hetkellä Radio Suomipopin aamulähetystä Jaajo Linnonmaan, Anni Hautalan ja Tuukka Ritokosken kanssa. Hänet on nähty tv:n puolella ohjelmissa Ennätystehdas, Suurin pudottaja ja Selviytyjät Suomi.

Harkimo puolestaan tunnetaan muun muassa liikemiehenä ja poliitikkona. Hänet valittiin viime vaaleissa Helsingin kaupunginvaltuutetuksi isänsä Hjallis Harkimon perustaman Liike Nyt -puolueen listalta. Lisäksi Harkimo on tuttu useammista televisio-ohjelmista, kuten Diili, Atlantin yli sekä MasterChef.