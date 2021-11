Ilari Sahamies ahmii unissaan suklaata, ja aamulla avovaimoa on vastassa karu näky – hälyttävä ruokavalio saa Pippa Laukan tyrmistymään

Pokeriammattilainen on lihonut 30 kiloa ja hänen ruokailutottumuksensa ovat pahasti pielessä.

Pokeritähti Ilari Sahamies, 38, on luisunut puolessatoista vuodessa tilanteeseen, jossa hänen painonsa on noussut kymmeniä kiloja ja hänen elämäntapansa ovat täysin retuperällä. Sahamies kertoo Olet mitä syöt -ohjelman seuraavassa jaksossa, että hän ahmii päivittäin valtavat määrät roskaruokaa ja sen seurauksena hän on lihonut nopeasti lähes 30 kiloa.

Sahamies syö etenkin iltaisin ja öisin, sillä pokerityönsä vuoksi hän on hereillä silloin, kun muut nukkuvat. Sahamies kertoo heräävänsä päivällä kello 12 ja kolmen välillä ja menevänsä nukkumaan yöllä neljän maissa. Yön pimeinä tunteina hän pelaa pokeria ja napsii pizzaa, hampurilaisia ja kebabia.

– Sen jälkeen, kun tulee sokerihimo, on kiva survoa siihen muutama jäätelö, vähän karkkia siihen päälle ja kurlata ne alas jollain sokerilitkulla, Sahamies kertoo tv:ssä.

Epäterveellinen ruokavalio on alkanut tuntua ja näkyä Sahamiehen vartalossa ja hän pelkää sairastuvansa pian pahasti. Olet mitä syöt -sarjassa hän toivoo lääkäri Pippa Laukan tuovan apua ahdinkoonsa.

Vielä puolitoista vuotta sitten Sahamies painoi 73 kiloa, mutta nyt puntarin lukema on noussut lähes sataan kiloon. Sahamies ei liiku lainkaan ja syö aivan liikaa.

Sahamiehen avovaimo Elina Alanne kertoo, että hän on yrittänyt saada puolisonsa elämään terveellisemmin ja syömään samaa ruokaa kuin hän ja parin poika.

– Jotenkin haluaisin meidän pojallekin kokemuksia siitä, että perhe syö yhdessä, Alanne kertoo tv:ssä.

Puolison mukaan Sahamies on ääripäiden ihminen ja se heijastuu myös hänen ruokailuunsa. Sahamies on jojoillut painonsa kanssa jo vuosia ja turvautunut erilaisiin pikadieetteihin.

– Se on joko tosi tiukka dieetti ja tosi tiukka urheilu siihen viereen tai sitten se on ihan ääripää: sellaista mässäilyä roskaruoalla. Olen ollut aika pitkään tosi huolissani siitä, Alanne kertoo.

Kun Pippa Laukka saapuu tarkistamaan Sahamiehen jääkaapin, on häntä vastassa yllätys. Jääkaapin sisältö näyttää lähes täydellisiltä monipuolisine ja terveellisine ruoka-aineineen.

– Okei…. Ruokarehtorin arvosanana olisi kyllä kymppi! Täydellisen näköinen jääkaappi, mitä ihmettä? Laukka häkeltyy.

Jääkaappi johtaa kuitenkin harhaan, sillä Sahamies syö sieltä ainoastaan juustoja, ja sen muu sisältö kuuluu hänen puolisolleen ja pojalleen. Terveellisen kotiruoan sijaan Sahamies hakee ateriansa grilliltä tai pikaruokaravintolasta.

Laukka löytää keittiöstä paperipussin, jossa on valtava röykkiö pikaruokaravintolan tyhjiä ruokapakkauksia.

– Ne on mun ja avovaimon eilisen illan mätöt, Sahamies myöntää.

– Eilisen illan? Siis onks tää kaikki mennyt yhtenä iltana? Laukka kauhistuu.

– Joo ja siihen päälle kävin vielä survomassa kebabin, Sahamies jatkaa saaden Laukan järkyttymään.

Pikaruokakääreet eivät ole ainoa merkki Sahamiehen mässäilystä. Laukka löytää keittiöstä jemmakaapin, joka pursuaa suklaata ja sokeriherkkuja. Sahamies myöntää syövänsä herkkuja useita kertoja päivässä ja silloin tällöin myös öisin.

– Tykkään pitkin päivää syödä sieltä välillä. Ja joskus, jos herää keskellä yötä, niin käy hakemassa sieltä jonkun wienernougatin tai pätkiksen ja laittaa sulamaan poskeen.

Unissaan tapahtuvalla suklaan mässäilyllä on karut seuraukset, jotka paljastuvat aamulla.

– Sitten herään aamulla ja lakanat on ihan suklaassa. Ei siinä kovin hyvä fiilis ole ja Elina katsoo vieressä, että jaahas, siellä on taas ollut wienernougat suussa, ei näin, Sahamies sanoo.

Ilari Sahamiehen viikon ruokapäiväkirja on karua katsottavaa. Pöytä notkuu lähinnä roskaruokaa, alkoholia ja karkkia.

Sahamiehen ruokapäiväkirja paljastaa, että hän ahmii viikossa muun muassa kuusi hampurilaista, kuusi porilaista, 24 nugettia, röykkiön ranskalaisia, kuusi tacoa, lihapullia, hodarin, kuusi litraa limua, 21 shottia väkevää alkoholia, kilon karkkia, seitsemän jäätelöä ja pussikaupalla sipsejä.

Laukka toteaa, että Sahamiehen ruokavalio on aivan retuperällä ja se sisältää liikaa rasvoja, suolaa ja sokeria.

Perusteellinen terveystarkastus paljastaa, että ruokavalio on ehtinyt tehdä tuhojaan 38-vuotiaalle Sahamiehelle. Hän painaa elämäntapamuutoksensa alussa 99,3 kiloa.

– On toi aika karmiva luku, hän myöntää.

Erityisen hälyttävää on se, että Sahamiehellä kilot kertyvät keskivartaloon ja hänen vyötärönympäryksensä on 114,5 senttiä. Laukan mukaan Sahamiehen pitäisi karistaa vyötäröltään vähintään 15 senttiä, sillä sisäelinten ympärille kasaantunut rasva on vaarallista terveydelle.

Lääkärintutkimuksissa selviää myös, että Sahamiehellä on korkea leposyke ja hän kärsii kroonisesta stressistä. Verikoetulosten mukaan Sahamiehen huono kolesteroli on reilusti koholla, ja myös maksa- ja sokeriarvot ovat korkeat.

– Osasin odottaa ton tyylistä tulosta ja vastauksia. Kyllä se silti herätti ja tuli omalla tavallaan vähän paha fiilis, Sahamies sanoo.

Olet mitä syöt MTV3-kanavalla keskiviikkoisin klo 20.00.