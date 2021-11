Khloé Kardashian sairastui koronaan jo toistamiseen – myös tosi-tv-tähden 3-vuotias tytär sai tartunnan

Kardashian ja hänen True-tyttärensä saivat molemmat positiivisen koronatestituloksen.

Khloé Kardashian sai rajuja oireita sairastuttuaan koronaan keväällä 2020. Rokotusten ansioista toinen koronatartunta on ollut helpompi.

Khloé Kardashian sairastui koronaan jo toisen kerran.

Edellisen kerran testitulos oli positiivinen maaliskuussa 2020.

Kardashian, 37, kertoo Twitterissä hänen ja Truen, 3, saamasta tartunnasta.

– Hei kaikki. Tiedoksenne, että True ja minä olemme saaneet positiivisen tuloksen koronatestistä. Minun täytyy perua useita juttuja, joihin olen sitoutunut, Kardashian pahoittelee.

– Onneksi olen rokotettu, joten kaikki kääntyy kyllä hyväksi.

– Olemme nyt karanteenissa ja seuraamme saamiamme ohjeita.

Khloén ensimmäistä koronatartuntaa seurattiin myös Keeping Up with the Kardashians -sarjassa

Khloén sisko Kim Kardashian ja äiti Kris Jenner kertoivat ohjelmassa olevansa huolissaan sisarensa voinnista.

– Hän on niin sairas ja se pelottaa minua. Voin kertoa, että hänkin on peloissaan ja todella hermostunut (koronatestin) tuloksesta.

Kris puolestaan kertoi ohjelmassa, että on soitellut läpi useammankin lääkärin.

– Olin puhelimessa jokaisen lääkärin kanssa, joka vain vastasi soittooni. Yritin löytää jonkun, joka voisi auttaa häntä.

Ohjelmassa näytettiin myös sängyssään makaava Khloé.

– Olen huoneessani ja tokenen kyllä. Kaksi päivää oli todella vaikeaa.

– Oksentelin. Välillä tärisin kylmästä, välillä kuumasta. Kärsin migreenistä, mutta se ei ole mitään tämän rinnalla. Minulla on ollut pahin päänsärky ikinä. Kun yskin, tuntuu, että rintani on tulessa, Khloé kuvaili vointiaan keväällä 2020.