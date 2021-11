Viivi, 18, vannoi, ettei ikinä lähtisi Temppareihin, mutta poikaystävä sai hänet muuttamaan mieltään – pariskunta teki ennen lähtöään poikkeuksellisen rohkean päätöksen

Viivi, 18, ja Valtteri, 21, eivät lähteneet Temptation Islandille testaamaan parisuhdettaan. He ovat varmoja siitä, ettei mikään voisi erottaa heitä.

Temptation Island Suomen kymmenennellä kaudella neljä pariskuntaa laittavat parisuhteensa testiin. Heidän joukossaan ovat myös heinolalaiset Viivi, 18, ja Valtteri, 21. Tosin pariskunta ei lähtenyt ohjelmaan testaamaan suhdettaan. Itse asiassa he olivat ennen kuvausten alkua niin varmoja toisistaan, että yhteinen asuntokin oli jo hankittuna.

– Tämän jälkeen ois tarkoitus muuttaa yhdessä Helsinkiin sen jälkeen kun tullaan täältä takaisin. Ollaan ihan varmoja, että täältä tullaan yhdessä takaisin. Ei oo mitään stressiä siitä, pettääkö toinen, Valtteri kertoi IS:lle ennen kuvausten alkua.

– Mutta niin kuin edelliskausista näkee, eihän kaikki ole täältä yhdessä lähteneet. Mutta me ollaan ihan varmoja, kun on kämppäkin jo hankittu. Nimet on vuokrasopimuksessa ja kun täältä tullaan, niin sinne muutetaan, Viivi komppasi.

Viivi ja Valtteri ovat seurustelleet virallisesti vuoden.

Viivi ja Valtteri ovat pitäneet yhtä virallisesti tasan vuoden verran. Ennen sitä he kuitenkin tapailivat useita kuukausia. Rennolta pohjalta lähtenyt suhde syveni parin huomattua, että he viihtyivät hyvin toistensa seurassa. Vaikka Heinola on pieni kaupunki, eivät he tunteneet toisiaan entuudestaan.

– Itse asiassa vasta eilen kävi ilmi, että Valtteri on ollut pitämässä koulussa esittelyä ja olen ollut siellä. Mutta varsinaisesti tapasimme yhteisten ystävien kautta. Olimme syömässä ja menin sen jälkeen ensimmäistä kertaa Valtterin kyytiin, Viivi muisteli parin suhteen alkua.

Pariskunta kehui Marbellassa kuvattavan juhlakauden sopivan heidän elämäntyylinsä.

Hakemuksen Temptation Islandille pari täytti yhdessä. Viiviä piti kuitenkin hieman suostutella, sillä hän oli aikanaan ollut visusti sitä mieltä, ettei ikinä lähtisi tällaiseen ohjelmaan.

– Valtteri oli varmempi lähtemään tänne. Mä olen joskus sanonut, etten ikinä lähtisi tähän ohjelmaan. Mä en tue tällaista, että lähdetään testaamaan parisuhdetta. Mutta me emme lähteneet tänne siksi, että meillä olisi jotakin ongelmia, mitä pitäisi ratkoa. Eikä ne ongelmat selviä sillä, että erotaan kolmeksi viikoksi vaan puhumalla, Viivi selitti.

– Mä olen sellainen, etten oikein jaksa stressata mistään. Mulla oli sitä kautta ehkä pienempi kynnys lähteä. Vaikkakin tämä formaatti on ollut vähän kyseenalainen ja uutisissakin on ollut paljon kaikkea. Mutta meistä on pidetty todella hyvää huolta, Valtteri lisäsi viitaten keväällä julkaistuun Ylen MOT-dokumenttiin.

Viivi ja Valtteri ovat näyttävä pariskunta, joiden vaatteet ovat päästä varpaisiin peräisin luksusbrändien myymälöistä. Pariskunta kehuikin Marbellan puitteita ja totesi, että kaupungissa kuvattava juhlakausi sopi heidän elämäntyyliinsä ja oli osasyy ohjelmaan lähtemiselle.

– Nyt kun kerran oli mahdollisuus, niin miksi ei. Tämä Marbella sopii meidän elämäntyyliin. Ehkä koronakin saattoi olla pieni sysäys. Me tykätään matkustella ja käydä paljon ulkona syömässä. Tämä oli vähän niin kuin pakettimatka, Viivi iloitsi.

– Mä haluan elää elämää täysillä. Eiköhän tämän reissun tule muistamaan koko loppuelämänsä. Kaikkia ei voi miellyttää, joten mitä sitä turhia miettimään, Valtteri komppasi.

