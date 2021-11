22-vuotiaat Julia ja Eetu eivät valmistautuneet Temptation Islandiin mitenkään – rajoista ei edes keskusteltu

Julia, 22, ja Eetu, 22, hakivat mukaan Temptation Island Suomeen aluksi vitsillä. IS tapasi pariskunnan Marbellassa päivä ennen kuvausten alkua.

Salolaiset Julia, 22, ja Eetu, 22, ovat yksi niistä pariskunnista, jotka viettivät heinäkuussa neljä viikkoa Marbellassa Temptation Island Suomi -ohjelman kuvauksissa. Kohta vuoden päivät yhdessä ollut pariskunta tapasi toisensa deittailusovellus Tinderissä.

– Oikeastaan me tavattiin jo koulussa. Mutta vasta myöhemmin Tinderin kautta aloimme juttelemaan ja siitä se sitten lähti. Mä muistin hänet, mutta hän ei mua. Siitä nousi aika paljon keskustelua kun törmäsimme Tinderissä, Julia kertoi IS:lle parin suhteen alkuajoista.

– Mä taisin aloittaa silloin keskustelun, mutta minulla ei ole mitään muistikuvaa, että miten. Mutta oli tosi luontevaa jutella alusta asti, Eetu lisäsi.

Julia ja Eetu asuvat yhdessä Salossa, mutta tulevaisuudessa haaveissa on muutto Turkuun. IS tapasi pariskunnan Marbellassa ennen ohjelman kuvausten alkua. Parilla oli vahva luotto siihen, että he ovat yhdessä vielä kuvausten jälkeenkin. Temppareihin he kertoivat hakeneensa vitsillä.

– Mä hain aluksi vitsillä, mutta sitten meidät pyydettiin mukaan ja nyt ollaan tässä. En olisi koskaan uskonut, että pääsisimme tänne asti. Ollaan katottu yhdessä viimeiset kolme kautta ja ollaan isoja faneja, Julia selitti.

– Mä sain vaan yhtäkkiä kuulla, että hakemus on nyt täytetty ja ajattelin vaan, että aijaa, Eetu nauroi.

Julia ja Eetu ovat seurustelleet noin vuoden päivät.

Sekä Julia että Eetu kertoivat jännittävänsä eniten sitä, millaisia sinkkuja ohjelmaan on tällä kaudella valikoitunut. Kumpikin toivoi, että villoilta löytyisi juttuseuraa erityisesti niinä hetkinä, kun omaa puolisoa on pahin ikävä. Mitään huolta sinkut eivät aiheuta, sillä pariskunnalla ei omien sanojensa mukaan ole mitään ongelmia suhteessaan.

– Tietenkin pientä mustasukkaisuutta, mutta ei meillä sen ihmeempää. Ehkä sen takia ei olla mitenkään valmistauduttu, keskusteltu rajoista tai vastaavaa. Ollaan toki keskusteltu siitä, mitä voisi tapahtua, Julia pohti.

– Mutta ennen kaikkea toivotaan, että tästä tulisi ikimuistoinen reissu ja saisi uusia kavereita, Eetu komppasi.

Temptation Island Suomi Nelosella 24. marraskuuta alkaen.