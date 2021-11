Kitaristi Anton Kabanen ei tee kompromisseja biisiensä suhteen ja jokaisen levyn tekeminen vie miehen uupumuksen partaalle – ”Joku muu tekisi homman varmaan eri tavalla”

Beast In Black julkaisi perjantaina kolmannen studioalbuminsa.

Beast In Black Tuskassa vuonna 2018.

Helsinkiläisravintolassa kuhisee. Beast In Blackin uusin studiolevy, Dark Connection, kuullaan pian ensimmäistä kertaa julkisesti.

Sitä ennen bändi pokkaa itselleen kulta- ja platinalevyt aiemmista albumeistaan From Hell with Love ja Berserker.

Bändin kitaristi ja biisintekijä Anton Kabanen myhäilee tyytyväisenä.

– Tämä on työvoitto. Ollaan tahkottu niin pitkään hommia. Ei se ole vain, että vau ja leijutaan pilvissä. Saadaan olla kaikki ylpeitä.

Beast In Blackin From Hell with Love ja Berserker -albumit ovat myyneet kulta ja platinaa.

Kabanen soitti kitaraa Battle Beast -yhtyeessä vuodesta 2008 vuoteen 2015. Tuolloin hänet erotettiin yhtyeestä ja mies perusti Beast In Blackin.

Se oli rankkaa aikaa.

– Kun ensimmäinen levy (Berserker) oli valmis, olin antanut kaikkeni. Olin aivan burnoutissa ja pohjamudissa. Se on itse asiassa joka levyn kohdalla noin rajua. Ajattelin lopulta, että tulee, mitä tulee. Kun ensimmäinen single julkaistiin, ihmettelin, että mikäs tämä reaktio on? Siitä tunnuttiin tykkäävän. Kaksi ensimmäistä Suomen keikkaa myytiin heti loppuun. Silloin alkoi näyttää, että tässä hommassa on jotain järkeä.

Biisien tekeminen oli jälleen mielekästä.

– Oli taidemuoto mikä vain – musiikki, teatteri, maalaustaide – niin sen pitää syntyä oikeista syistä. Minä halusin jatkaa omalla polullani ja väitän, että kuulijat aistivat, että toi ihminen seisoo tekemisiensä takana.

Kabasen biisintekoprosessi on vapaa ja inspiraatio voi syntyä missä ja milloin vain.

– Idea voi tulla vaikka kävellessä tai autoa ajaessa. Mulla ei ole mitään yhtä metodia. Saatan saada inspiksen jostain rytmistä tai sanasta. Melodia voi tulla ihan tyhjästä.

Tyhjän paperin kammoa säveltäjä ei tunnista.

– Lyriikoita joutuu tosin työstämään. Biisissä on usein melodia, jota en suostu muuttamaan. Sanat pitää saada mätsäämään melodian kanssa ilman, että sanoma muuttuu. Ja minä kun en suostu tekemään kompromisseja, mies naurahtaa.

– Biisi sanelee, mitä se kaipaa, mutta se on mun subjektiivinen näkemykseni. Joku muu tuottaja tekisi homman varmaan eri tavalla. Kun joku juttu tuntuu itsestä varmalta, pitää vain luottaa siihen intuitioon. Jos kuva on epäselvä, palaan biisiin myöhemmin.

Kabanen tiedetään taitavaksi kitaristiksi, mutta mies itse painottaa, että kyseinen soitin on hänelle lopulta pelkkä väline ja sen voi korvata tarvittaessa toisella.

– Oli kyseessä sähköinen, ohjelmoitu soitin tai oikea soitin, sillä ei ole mulle väliä. Ne ovat vain työkaluja. Enemmänkin kysymys on siitä, millainen visio on. Mitä tunnetiloja haluat välittää? Sen jälkeen mietitään soundimaailmaa, ja millä instrumenteilla sen saa aikaan. Taiteen edessä on oltava nöyrä. Ei voi vain seurata trendejä.

Pystytkö ilmaisemaan itseäsi täysin omalla instrumentillasi?

– Se on hankala asia. Yritän ainakin päästä niin lähelle kuin mahdollista. Vaikka soittaisin jonkun jutun täydellisesti, vasta muut soittimet tekevät kappaleesta elävän kokonaisuuden. Se, mitä minä teen, on vain yksi osa kokonaisuutta. Se on vaikeaa saada sillä lailla balanssiin, että pystyy välittämään kuulijalle musiikin taian. Silti seison sataprosenttisesti jokaisen soittamani nuotin takana.

Kabanen kirjoittaa kaikki Beast In Blackin kappaleet ja lyriikat, mutta hän painottaa, että ne ovat vain yksi osa bändiuniversumia.

– Vaikka biisit olisivat omasta mielestäni aivan täydellisiä, ne eivät toimi, ellen pysty olemaan yhteydessä bändin muihin jäseniin.