”Sami, oliko sulla suora vai vino nenä?”

KOREOGRAFI-ohjaaja, lentäjä ja lennonopettaja Sami Saikkonen tuli sunnuntaina ensimmäistä kertaa julkisuuteen syyskuun lopulla tapahtuneen vakavan lento-onnettomuuden jälkeen.

Iloisella mielellä liikenteessä ollut Saikkonen kertoo Ilta-Sanomille, että päällimmäinen tunne turman jälkimainingeissa on onnellisuus, vaikka turmassa menehtyneen ystävän kohtalo surettaakin.

Turman jälkeen Saikkonen vietti sairaalassa yhtäjaksoisesti 2,5 viikkoa, josta useamman päivän nukutettuna. Hänen kasvoilleen tehtiin kaksi leikkausoperaatiota, joista toista hän pääsi odottamaan kotioloihin. Toista leikkausta seurasi vielä viikon sairaalajakso. Saikkosen kasvojen keskiosa on rakennettu käytännössä uudelleen titaanista.

– Oli hyvä tsägä, kun säilyi alaleuka ja hampaat ehjinä. Vain yksi paikka irtosi, se löytyi henkitorvesta kuulemma, Saikkonen kertoo.

– Tämä on keinotekoinen naama, Saikkonen totesi Arto Nybergin keskusteluohjelmassa Ylellä osoittaen nenäänsä ja kasvojen vasenta puolta.

– Tämä puoli oli ihan muusina. Silmä ja poski nostettiin takaisin paikalleen. Ne roikkuivat täällä, hän jatkoi Ylellä viittilöiden vasenta poskeaan.

Uudet kasvot tuntuvat Saikkosen mukaan oudoilta: osin kireiltä ja osin tunnottomilta. Peilikuva ei kuitenkaan näytä kummalliselta. Myös julkisuudesta oli vammojen hoidossa yllättävää apua, sillä leikannut kirurgi oli todennut Saikkosen olevan hyvä potilas, koska hänestä oli saatavilla niin paljon kuvia.

– Kirurgille täytyy nostaa hattua, kun tämän viikon alussa iPhonen kasvojentunnistus alkoi tunnistamaan minut. Minusta se on helkkarin hieno suoritus.

Saikkosen toipuminen on edennyt hyvin. Polte lentokoneen ohjaimiin on jo kova, mutta hänen on odotettava ilmailulääkärin lausuntoa.

Leikkauspöydällä kävi myös hauska sattumus, josta Saikkonen sai kuulla jälkikäteen. Saikkosen nenä on aiemmin ollut vino jääkiekkokaukalossa saamansa iskun vuoksi. Kirurgi oli kuitenkin suoristanut nenän.

– Kirurgi kysyi, että ”Sami, oliko sulla suora vai vino nenä?”. Sanoin, että vino, niin hän sanoi, että ”voi anteeksi, mä tein siitä suoran!”, Saikkonen nauraa.

– Nytkin huomasin, että kun olin kameran edessä, niin käänsin (vaistomaisesti) päätä niin, että nenä olisi suora. Vuosikaudet on tottunut tekemään tiettyä kulmaa, ja nyt ei tarvitse välittää siitä.

Sami Saikkonen Trib3-kuntosalin avajaisissa vuonna 2019.

Sairaalasta herätessään Saikkonen oli heti ensimmäisenä kysynyt kaverinsa kohtalosta ja sai kuulla perheeltään, mitä oli tapahtunut.

– Piirsin paperille sydämen, Saikkonen kertoo.

Perheelle ja läheisille onnettomuus oli raskas kokemus. Saikkonen kertoo, että hänen vaimonsa on aina pyytänyt laittamaan viestin, kun hän on laskeutunut lennoltaan.

– Olen sanonut, että älä nyt viitsi, täytyykö aina laittaa viesti. Nyt sitten ei tullut viestiä. Se on ollut vaimolle ja pojalle ihan kamalaa. Osa kavereista oli luullut, että olen kuollut, Saikkonen kertoo.

Puhelimessa viestejä oli odottamassa satoja. Saikkonen päätti vastata kaikkiin vähitellen. Hänen mielestään niin kuului tehdä.

– Se on kauheinta niille, jotka ovat laittaneet viestin sinä päivänä, ja minä en vastaa. Minulla on ollut kavereita tilanteissa, joissa minä olen lähettänyt viestin ja he eivät vastaa. Siinä menee pala kurkkuun. Sitä ei toivo kenellekään. Ympäristölle tämä on ollut pahempaa kuin minulle. Olen nukkunut ja ollut sen jälkeen hyvissä lääkkeissä, Saikkonen kertoo.

Saikkonen ei juurikaan muista itse onnettomuudesta mitään. Kaikki muistikuvansa hän kertoo onnettomuuden tutkijoille, sillä haluaa itsekin ymmärtää, miksi tilanteessa kävi niin kuin kävi.

Toipuminen on vielä kesken, mutta etenee nousujohteisesti. Särkylääkkeiden määrä on vähentynyt ja jälkitarkastus odottaa parin viikon päässä. Ajattelutyö onnistuu, mutta fyysinen rasitus on pidettävä vielä minimissä.

– Varmaan parin viikon päästä saan ajaa jo autollakin. Silmät toimivat ja pää tuntuu toimivan yhtä huonosti kuin ennenkin.

Saikkoselle ei ole jäänyt lento-onnettomuudesta traumoja. Psyykkisiä oireita ei ole toistaiseksi ilmennyt, vaikka niistäkin on varoiteltu ja Saikkonen on niihin varautunut.

– En yritä olla mikään kovis. Seurataan tilannetta ja mennään sen mukaan.

Itse onnettomuudesta hän ei muista mitään, ja jos muistikuvia tulee, hän on luvannut ilmoittaa ne välittömästi onnettomuustutkijoille.

– Ymmärrän, mitä siellä on tapahtunut, mutta miksi niin on käynyt, se kiehtoo minua ihan hirveästi. Tilanteessa ei olisi pitänyt olla mitään kummallista.

Polte kiitoradalle on jo kova, mutta Saikkosen pitää odottaa vielä ilmailulääkärin arviota. Työkuvioiden suhteen hän aikoo pitää nyt reilusti taukoa.

– Helmikuuhun asti olen vain ja nukun niin paljon kuin nukuttaa. Luulen, että hyvät unenlahjat on se, mikä minua parantaa.