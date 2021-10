Kurre Westerlund saapui TTK-studiolle Jenna-rakkaansa kanssa – pari paljastaa asumisjärjestelynsä

Kurre Westerlund on seurustellut laulaja Jenna Välikankaan kanssa viime kesästä lähtien. Pari kertoi kuulumisiaan TTK-studiolla.

Laulaja Kurt ”Kurre” Westerlund, 57, saapui sunnuntai-iltana Tanssii tähtien kanssa -studioon kumppaninsa Jenna Välikankaan, 34, kanssa. Parilla on riittänyt yhteisiä kiireitä, sillä he julkaisivat juuri uuden yhteisen sinkun.

– On ollut hektistä aikaa, ja keikkojakin on luvassa. Tietysti meillä on omat urat tässä sivussa, Westerlund kertoi ennen suoraa lähetystä.

– Yhdessä tekeminen on ollut luontevaa ja kivaa, mutta haluamme keskittyä myös soolouriimme, Välikangas lisäsi.

Kurre Westerlund ja Jenna Välikangas keikkailevat nykyisin yhdessä.

Pari myöntää, että yhteisessä työssä on myös haasteensa. Luovuus on kuitenkin pariskuntaa yhdistävä tekijä

– Sanotaanko näin, että Jenna on kovapäinen. Toisaalta taas luovat ihmiset tuovat tunteitaan esille. Me näytämme tunteet avoimesti ja suoraan, mikä johtaa usein hyvään tulokseen, Westerlund kuvaili.

– Kun on kaksi taiteilijaa, niin välillä se aiheuttaa haasteita. Uskallamme kuitenkin näyttää tunteemme ja ymmärrämme toisiamme, Välikangas komppasi.

Westerlundin mukaan kaksikolla on vielä omat osoitteet, mutta Välikangas viihtyy pääosin Westerlundin luona.

– Käytännössä Jenna asuu luonani, mutta ei virallisesti, Westerlund paljasti hymähdellen.

– Kävin juuri pyörähtämässä kotonani hakemassa vaatekasseja, Välikangas totesi.

Parin mukaan he etenevät suhteessaan askel kerrallaan. Yhteenmuutto on kuitenkin mielessä.

– Onhan se luonnollinen askel jossain kohtaan. Tietysti haluamme olla paljon yhdessä, Välikangas summasi.

Kurre Westerlund ja Jenna Välikangas julkistivat suhteensa elokuussa.

Tänä sunnuntaina Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa on hyväntekeväisyyslähetys, jota tehdään yhteistyössä Syöpäsäätiön kanssa. Syöpäsäätiö kerää lahjoituksia suomalaisen syöpätutkimuksen turvaamiseksi.

Westerlundin vaimo Kirsi Westerlund menehtyi toukokuussa 2020 sarkoomaan eli tukikudossyöpään. Hän oli kuollessaan vain 50-vuotias.

Jenna Välikangas työskentelee musiikkiuransa lisäksi muodin parissa, ja Kurt Westerlundilla on oma maahantuonti- ja tukkuliike. Pari julkisti suhteensa viime elokuussa.