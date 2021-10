AL: Ville Virtanen pudotti painoaan elokuvaroolia varten huimat 18 kiloa – näin hän suhtautuu ulkonäköönsä arjessa

Rikostutkija Kari Sorjosen saappaisiin hyppääminen vaati Ville Virtaselta monenlaista valmistautumista.

Näyttelijä Ville Virtanen, 60, hyppäsi jälleen rikostutkija Kari Sorjosen saappaisiin tällä viikolla ensi-iltansa saaneessa Sorjonen: Muraalimurhat -elokuvassa. Tuoreessa Aamulehden haastattelussa Virtanen paljasti kyseisen elokuvaroolin vaatineen paljon valmistautumista.

Näyttelijäkonkari joutui nimittäin pudottamaan painoaan huimat 18 kiloa. Hän kuvailikin painaneensa kuvauksissa ”vähemmän kuin Teatterikoulun ykköskurssilla’”.

Elokuvan ennakkonäytökseen mennessä Virtanen oli onnistunut kerryttämään takaisin osan pudottamastaan painosta.

– Siviilissä en kiinnitä huomiota painoon vaan hyvinvointiin. Jos nillittää kiloista, elämä menee ankeaksi, hän totesi Aamulehden haastattelussa.

Samaisessa haastattelussa tavallisesti siloposkisena nähty Virtanen kertoi kasvattaneensa elokuvaroolia varten parran sekä harjoitelleensa pelaamaan pöytätennistä vauhdikkaaseen tahtiin.

Ville Virtanen esitteli hoikistunutta olemustaan elokuvan ennakkonäytöksessä.

Lokakuun alkupuolella Virtanen vertasi IS:n haastattelussa Sorjosta legendaariseen mestarietsivään Sherlock Holmesiin.

– Holmesin arkkivihollinen on professori Moriarty, Sorjosella se on Lasse Maasalo. Siinä mielessä Sorjonen on hyvin klassinen hahmo, mutta se ei ole samalla tavalla arrogantti ja ylimielinen kuin Holmes. Sorjonen on suomalainen versio. Ei pidä liikaa meteliä itsestään, vaikka olisi kuinka nero, Virtanen kuvaili tuolloin.

Virtanen on esittänyt Sorjosta nyt kolmen tuotantokauden sekä yhden elokuvan verran. Mikäli Sorjosen menestys jatkuu edelleen, Virtanen kertoi olevansa valmis hyppäämään rikostutkijan saappaisiin vielä uudestaan.

– En usko, että Sorjosen koko tarina on vielä kerrottu. Sarja oli kirjoitettu kolmen kauden mittaiseksi, eikä sitä olisi voinut viedä enää uudelle tasolle. Mutta elokuva on tässä mielessä eri asia. Jos tulevaisuudessa löytyy hyvä aihe tai kulma, niin olen valmis palaamaan.

Juttua korjattu klo 19:22. Haastattelu oli julkaisu alun perin Aamulehdessä, ei Helsingin Sanomissa.