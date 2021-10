Akin ja Ritan Porin-talo taas myynnissä – kaupat peruuntuivat, kun uudet asukkaat olivat jo muuttaneet sisään

Rita Niemi-Mannisen mukaan kaupoista oli sovittu suullisesti.

Televisiosta tuttu pariskunta Aki Manninen ja Rita Niemi-Manninen on laittanut Porin-talonsa jälleen myyntiin. Asiasta kertoi ensin Iltalehti.

Nykyisin Lempäälässä asuva perhe myi talonsa alun perin viime keväänä, mutta suullisesti tehdyt kaupat peruuntuivat noin kuukausi sitten. Rita Niemi-Manninen kertoo IS:lle, ettei talon ostanut pariskunta saanutkaan haluamaansa pankkilainaa.

– Se oli kättä päälle ja kauppahinta sovittu. Toki, nyt tällä järjellä, olisi pitänyt odottaa, että kauppa on ihan virallisesti tehty ennen kuin päästetään ketään omaan taloomme. Eihän me sellaista ajateltu, että tässä näin kävisi. Hekin olivat saaneet oman talonsa jo myytyä, Niemi-Manninen sanoo.

Nykyiset asukkaat ovat Niemi-Mannisen mukaan asuneet tähän asti talossa vuokralla, ja heidän kanssaan on sovittu vuokrasopimuksesta vuoden loppuun saakka. Hän kertoo, että pariskunta olisi kovasti halunnut ostaa talon.

– Minua harmittaa ihan suunnattomasti tämän pariskunnan puolesta, jotka siellä nyt asuu. He kuitenkin ovat ehtineet sinne kotiutua ja tykkäävät kovasti. Tosi ikävä juttu.

Porin Ruosniemessä sijaitsevassa, vuonna 1942 rakennetussa talossa on 135 neliömetriä sekä suuri, lasitettu terassi. Kodin varustuksiin kuuluvat myös poreallas sekä katettu uima-allas.

Niemi-Manninen kuvailee taloa ylimääräiseksi taakaksi, mutta taloudellisia vaikeuksia siitä ei heille hänen mukaansa synny. Niemi-Manninen uskoo, että talo saadaan vielä kaupaksi.

– Meinasimme alun perin pitää sitä vähän sellaisena niin sanottuna kesämökkinä, kun Pori on kuitenkin kiva paikka. Mutta ei me sitä haluta pitää, ei me nyt kahta taloa tarvita. Kyllä me se halutaan myydä.

Alun perin Manniset laittoivat talonsa myyntiin vuoden 2020 kesänä. Alkuperäinen pyyntihinta oli 279 000 euroa, mutta myöhemmin he laskivat hintaa 252 000 euroon. Nyt taloa kaupataan myynti-ilmoituksen mukaan 239 000 eurolla. Kauppojen yhteydessä on mahdollisuus ostaa myös naapuritontti 29 900 eurolla.

He vetivät talon pois julkisesta myynnistä lokakuussa 2020 ja pitivät sitä ”kakkoskotina”. Tuolloin he kuitenkin suunnittelivat laittavansa talon ennen pitkää uudelleen myyntiin.

– Emme tule pudottamaan talon myyntihintaa yhtään, sillä talo on maksanut enemmän kuin sen 250 000 euroa, pariskunta tuumasi vuosi sitten.

Viime keväänä he kertoivat talon menneen vihdoin kaupaksi. Aki Manninen kertoi tuolloin Iltalehdelle laskeneensa hintaa, ”koska ostajat olivat hengeltään oikeanlaisia”.

– Hinnasta pystytään aina neuvottelemaan. Haluamme, että joku kiva perhe saa sen itselleen, Rita Niemi-Manninen sanoo nyt.

Aki, Rita ja tytär Donna Porin-kotinsa uima-altaalla kesäkuussa 2020.

Rakennusalalla työskennellyt Aki Manninen asui Porin-kodissaan lähes parikymmentä vuotta ja remontoi sen täysin. Muun muassa talon keittiö ja olohuone oli laitettu uuteen uskoon lattiasta kattoon.

– Tämä on mulle hyvin rakas paikka. Olen rakentanut talon kahteen kertaan uusiksi, tehnyt piharakennukset ja muut puitteet, Manninen kertoi IS:lle vuosi sitten.

Helmikuussa, kun talokauppoja ei vielä oltu tehty, Manninen harmitteli korkeita kustannuksia, jotka tyhjillään ollut Porin-talo perheelle aiheutti. Hän ajoi kerran kahdessa viikossa Lempäälästä Poriin pitämään huolta ”kakkoskodistaan”. Osittain puulämmitteinen talo oli myös pitkään täysin sähkölämmityksen varassa.

– Olen saanut sieltä joka kuukausi 500–600 euron sähkölaskun, Manninen harmitteli.

